Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%
Совет директоров Банка России продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение уже восьмой раз подряд. Шаг вновь составил 50 базисных пунктов, ставка снижена до 14,5% годовых, сообщает "Интерфакс".
"Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики", - говорится в заявлении по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, отмечается в сообщении регулятора.
Странно, когда в свое время критиковали шойгу, что на посту министра обороны стоит человек, ни дня не служивший, ура патриоты вроде тебя про сапожников не вспоминали, наоборот доказывали как хорошо, что во главе армии стоит эффективный менеджер, а не военный.
А сейчас они типа не растут? Почему то в европе ставка минимальная и хорошо живут, а у нас надо задрать так, чтобы бизнес вымирать начал,но ура патриоты уверенны что так и надо
А у вас еще много ников, чтоб меня дискредитировать? ))
Боюсь, когда вам будет 86, вы уже разложитесь.
Да, вы учились у меня? Было бы очень приятно, знать каких высот достигли в вбитые в ваши некогда юные головы мои нравоучения, отцветающего человека? Простите. Хотя несказанно приятно, знаете, наверно высшая степень благодарности.