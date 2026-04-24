Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

14:29 24.04.2026

Совет директоров Банка России продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение уже восьмой раз подряд. Шаг вновь составил 50 базисных пунктов, ставка снижена до 14,5% годовых, сообщает "Интерфакс".

"Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики", - говорится в заявлении по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, отмечается в сообщении регулятора.