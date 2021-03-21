8 способов организовать домашний офис

09:36 21.03.2021

Какой бы ни была цель создания домашнего офиса, необходимо подумать о том, как правильно его организовать.

Независимо от того, будет ли использоваться офис для случайной работы на дому, для написания книг или для открытия собственного дела, он должен представлять собой комфортное и практичное пространство.

Ниже представлено 8 идей и советов, которые помогут в организации домашнего офиса.

1. Правильное расположение

Поскольку время, проведенное в домашнем офисе, будет исчисляться часами, необходимо выделять достаточное количество места. Письменный стол в маленьком помещении без окон будет не самым удобным вариантом. По возможности следует выделять место, в котором никто не будет отвлекать.

2. Функциональность

Офисная мебель должна максимально эффективно служить своей основной цели, насколько это вообще возможно. В первую очередь необходимо подумать о функциональности офиса, а также о том, какие предметы будут нужны в процессе работы, а какие можно убрать.

3. Качественный офисный стул

В зависимости от потребностей и количества работы, в офисном кресле придется сидеть часами. Именно поэтому так важно уделить должное внимание этому аспекту. Эргономичное и комфортное кресло обойдется недешево, зато оно точно стоит потраченных денег.

4. Любимые цвета

Не нужно бояться привносить в интерьер домашнего офиса свои любимые цвета и оттенки. Цветовая гамма, подобранная в соответствии с личными предпочтениями, будет способствовать эффективной работе и творческому вдохновению. Поэтому можно смело использовать любимые тона по всему офису, будь то стены или аксессуары.

5. Хороший вид

Если есть возможность поставить стол со стулом перед красивым видом, а не перед пустой стеной, стоит обязательно это сделать. В идеале подойдет окно, из которого открывается живописный вид и поступает достаточное количество естественного света. Если это не вариант, можно выбрать большую картину с оригинальным натюрмортом или пейзажем.

6. Удобство и комфорт

Благодаря некоторым простым дополнениям можно сделать пространство домашнего офиса более комфортным. Сделать рабочий процесс максимально удобным можно при помощи подходящей корзины для мусора, блокнотов, стикеров, держателей для карандашей и кружек. Многих вдохновляют на плодотворную работу цитаты, развешанные на стенах.

7. Горизонтальные и вертикальные стеллажи

Как в большом домашнем офисе, так и в помещении маленького размера, важно грамотно использовать все имеющееся пространство. Плавающие стеллажи позволят освободить место на столе, а вертикальные полки пригодятся для предметов, которые используются регулярно.

8. Правильное освещение

Правильное освещение домашнего офиса играет важную роль, поскольку помогает снизить нагрузку на глаза и уменьшить головную боль. Поэтому современные настольные лампы незаменимы во время работы. При этом экран компьютера не должен отражать ни естественное, ни внутреннее освещение.

