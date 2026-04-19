«Мы в беде и опаздываем»: академик РАН Роберт Нигматулин выступил с резкой критикой управления экономикой

«Самое удивительное — ни один указ президента с 2012 года по экономике, по базовым цифрам не выполняется, и президент почему-то не требует этого, никого не наказывает»

Московский экономический форум (МЭФ-2026) проходил 7-8 апреля в Москве в Цифровом деловом пространстве. Он был посвящен теме «От охлаждения – к развитию. Что и когда делать?» и традиционно собрал экспертов для обсуждения альтернативных подходов к экономической политике.

Главным событием МЭФ стало выступление математика и академика РАН Роберта Нигматулина. По инсайдерским данным, резкая риторика доклада уже вызвала недовольство у представителей высших эшелонов власти. Свой доклад академик посвятил системному кризису в стране, открыто заявив, что Россия находится «в беде».

Доходы населения и демографическая яма



Оценивая текущее социальное положение, Нигматулин отметил беспрецедентное падение уровня жизни и демографический спад. По словам эксперта, в России зафиксированы самые низкие подушевые доходы в Европе.

«Даже в самых бедных регионах Китая уровень доходов населения превышает показатели беднейших субъектов РФ, — отметил он. — В стране продолжается депопуляция: естественная убыль населения составляет 0,6 млн человек ежегодно. За 11 лет потребительские цены, по данным Росстата, выросли на 77%, что соответствует реальной инфляции на уровне 7% в год».

«Самое удивительное — ни один указ президента с 2012 года по экономике, по базовым цифрам не выполняется, и президент почему-то не требует этого, никого не наказывает», — подчеркнул академик.

Экономическое многоборье: Россия на 51-м месте из 50



Роберт Нигматулин совместно со своим братом разработал методику оценки эффективности инвестиций в основной капитал. Она базируется на двух параметрах:

КПД экономики: отношение прироста ВВП к приросту инвестиций.

Диссипация (антиэффективность): рассеивание энергии в виде отношения прироста инфляции к приросту инвестиций.

Сравнив показатели 50 отобранных стран, исследователи пришли к неутешительным выводам: Россия демонстрирует наименьший прирост инвестиций и экономики, а также самую низкую эффективность среди таких стран, как США, Польша и Китай. При этом в России наблюдается наивысший уровень «рассеивания» средств в инфляцию. В составленном рейтинге «экономического многоборья» Россия оказалась на 51-м месте из 50 возможных.

Кадровый голод и деиндустриализация



Особое внимание в докладе было уделено разрушению реального сектора экономики и науки на фоне роста сферы услуг. Число работников машиностроения сократилось с 4 млн человек в 1999 году до 440 тысяч в настоящее время — почти в 10 раз.

Штат сотрудников легкой промышленности уменьшился в три раза. В то же время в стране насчитывается 1,5 млн курьеров и охранников.

Количество ученых на 10 000 населения в РФ составляет всего 54 человека, тогда как в передовых странах этот показатель достигает 174. Академик резюмировал, что в текущем состоянии вкладывать деньги в экономику нецелесообразно.

Антикризисные предложения: что нужно делать



По мнению Нигматулина, Россия движется к двузначному падению экономики и затяжному кризису. Для предотвращения катастрофы академик предложил ряд срочных мер:

Смена кадров: Уволить нынешних руководителей экономического блока, а также сфер образования и социальной политики, так как они «никуда не годятся», предложил академик.

Смягчение ДКП (денежно-кредитной политики): Отказаться от завышения ключевой процентной ставки, сравнив текущую политику с отказом от лечения болезни.

Снижение внутренних цен на сырье: Прекратить взимать высокие налоги с производства отечественного сырья для внутреннего рынка, что приводит к завышению цен. Сейчас электроэнергия в РФ на 80% дороже, а топливо — в два раза дороже по паритету покупательной способности, чем в США.

Поддержка МСП: Снизить налоговое давление на малый и средний бизнес. В последнее время его доля сократилась на треть, хотя должна составлять 50-60% экономики, как в развитых странах.

Академик призвал «не мучить налогами малый бизнес, уже треть малого и среднего предпринимательства сократилась», сказал он, а оно должно составлять 50-60% экономики. «Дайте народу свободу! Он сам приспособится и все будет делать», — сказал он.

Налоговая реформа: Перенести налоговое бремя с производств на сверхдоходы граждан, увеличив долю НДФЛ до 30%, как в международной практике (сейчас в РФ — 15%).

Остановка мегапроектов: Заморозить дорогостоящие стройки, которые разоряют бюджет, и направить средства на восстановление опорных институтов.