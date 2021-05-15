Обновить потолок своими руками стало как никогда просто и легко!

15:02 15.05.2021

Наконец, вы приняли решение провести обновление своего потолка. Это прекрасная затея!

Но вам необходимо учитывать то, что подбор строительных материалов для ремонта будет зависеть не только от художественного вкуса его покупателя, но и от инженерных характеристик и состояния вашего дома, а также от величины вашего кошелька.

В первую очередь, определитесь, какой потолок вы хотите над собой видеть. Потолки могут быть основными и подвесными, или штукатурными. Подвесные подразделяются на самоклеящиеся, панельные, реечные, натяжные, потолки из гипсокартона, которые нуждаются в дополнительной отделке. Штукатурные потолки следует либо окрашивать, либо оклеивать.

Возраст не украшает

Сначала речь будет идти о доме, в котором квартира ожидает проведение ремонта. Важное значение имеет структура дома. Если дом построен из кирпича, и его возраст не превышает 15 лет, то он практически не подвергся временной деформации. Поэтому можно приобретать самые элементарные материалы для отделки, так как существует низкая вероятность образования трещин. Если возраст кирпичного дома до 30 лет, то необходимо немного потратиться и приобрести технические материалы (грунтовочные закрепляющие смеси, самоклеящуюся монтажную сетку для защиты и прочности от возникновения трещин). Правда, в некоторых случаях эти добавки не обязательны к применению, всё зависит от вашего желания и состояния вашего дома. А если возраст постройки превышает 30 лет, то закрепление обязательно и необходимо. В этом случае используется грунтовка (подойдёт грунтовка с глубоким проникновением), самоклеящаяся сетка для монтажа. Следует отметить тот факт, что «возраст» дому даётся примерный, как эталон для средней полосы; при негативных условиях (например, высокой влажности), старение дома происходит в течение 25 лет.

Если затронуть тему панельных домов, то в них потолки и стены производятся из одного и того же материала, из-за чего сравнительно меньшее число деформаций, по сравнению с кирпичным. Для панельных домов рекомендуется проводить выравнивание потолка (так как потолочные плиты могут быть неровно соединены на стыках), грунтовка применяется для глубокого проникновения. У монолитных новостроек никаких проблем обычно не возникает. Тут ничего не надо выравнивать, потому что перепадов на потолочной плоскости не бывает, а подготовительные ремонтные работы минимальны.

Для туалетов, ванн и офисов

Реечные потолки включают в свой состав рейки, длина которых не превышает 4 м, а ширина – до 85 мм. Такие потолки могут быть серебристого, белого, а также золотистого цветов, и зеркальные. Совместно с реечными потолками можно поставить миньоны, но при необходимости можно оставить люстру или светильники. Реечные потолки используются в основном объёме для мест общего пользования, то есть для туалетов или ванных комнат. Произвести монтаж реечных потолков можно собственноручно. Учитывая, что при сборке каркас выравнивается самостоятельно, при определённом умении это можно осуществить без особых проблем. Важно правильно установить первый угол каркаса, а дальше надо будет только соединять все крепления. Реечные потолки служат в среднем лет 15-20.

Панельные потолки это реечные конструкции, совместно с плитками прессованного материала размерами 62*62 мм или 60*60 мм. Крепятся они на подвесные крепления, а плитки в свою очередь надеваются на каркас. Очень часто подобные потолки применяются в хозяйственных или офисных помещениях. Только для них изготавливаются специальные лампы с дневным освещением 62*62 или 60*60 мм, и вытяжки. Потолок может иметь белую расцветку, но его можно окрашивать. Произвести монтаж подвесных потолков можно самостоятельно, у них похожая с реечными потолками система. Срок службы составляет 15-25 лет.

Для "уютной комнаты"

Натяжные потолки применяются в любых помещениях, даже когда потолок находится в неблагополучном виде. Сначала выставляется специальным прибором по уровню каркас. Стоимость этого прибора около 120 долларов. Далее на каркас прикрепляется жёсткое натяжное покрытие из плёнки. Подобная конструкция может выносить нагрузку около 200 килограмм на один квадратный метр. Расцветка материала может быть любая, а при желании такой потолок можно покрасить. Монтаж потолка надо доверять квалифицированным специалистам, потому что при малой неровности нужно будет покупать заново весь материал. Срок службы составляет не более 25 лет.

Следующий вид потолков – самоклеящиеся

Они представляют собой плиты из пенопласта квадратных форм с габаритами 60*60 мм или 50*50 мм. Потолки могут быть плоскими или с рельефным изображением. Плиты наклеиваются строго в ряд на подготовленный и очищенный потолок. В случае, если в комплект не входит клей, то можно применять любой клей, исключение составляют лишь «жидкие гвозди» и химические варианты клея (типа «Эпоксидный», «Момент» и др.). Также есть отличный «народный» рецепт изготовления клея: надо взять 3 составные части клея ПВА и 1 - финишной сухой шпатлёвки, затем всё перемешать. А для придания потолку законченного состояния, следует заделать швы между плитками силиконом марки 101Е.

Во многих случаях на краях плит можно найти незначительные дефекты. Это можно исправить при помощи силикона. По потолочному краю можно проложить декоративный бордюр из пенопласта. Выпускается бордюр полосами около 1,3-2 метров в длину. В принципе, самоклеящиеся потолки являются самыми доступными как в простоте монтажа, так и в цене. Несомненно, вы можете вызвать мастера для наклейки такого потолка, но и самостоятельно вы сможете его поклеить в период не более двух дней. Длительность службы составляет не более 15 лет.

Это ещё является потолками

Потолки из гипсокартона в принципе, не являются пока что потолками. Гипсокартон используется для выравнивания всей потолочной поверхности, а также с его помощью можно создать многоуровневые потолки. Поступает в продажу он в форме каркасов, или листов 1,2*2,5 метра и толщиной 10-15 миллиметров. Может быть не влагостойким и влагостойким. Влагостойкий гипсокартон используется в помещениях с высокой влажностью (подвальных помещениях, туалетах, ванных), а не влагостойкий – в жилых помещениях. Длительность срока службы гипсокартона колеблется в промежутке 15-20 лет.

Потолки под оклеивание и потолки под покраску различаются между собой последними этапами установки. Потолки под покраску характеризуются тем, что на подготовленный потолок наносится водоэмульсионная краска в два слоя, а потолок под оклеивание – потолок покрывается грунтовкой и оклеивается обоями. Долговечность подобных потолков самая короткая и равна 3-5 лет. Подобный вид отделки потолков подходит для тех людей, которые очень часто меняют обстановку. Такой ремонт можно легко выполнить, при этом вы получите очень много удовольствия при создании нового дизайна помещения.

Подготовительные работы к ремонту потолков

Какой бы из выше перечисленных вариантов по обновлению потолка вы бы ни выбрали, примерный порядок работы у всех один и тот же. В основном можно выделить следующие этапы:

1. Потолок следует очистить от пыли, грязи, а также предыдущего материала отделки. Для натяжных и реечных потолков на данном этапе все подготовительные работы окончены, потому что их выравнивание идёт во время установки;

2. Выравнивание потолка согласно уровня. При искривлении, не превышающем 3 см, происходит наращивание потолка в необходимых местах штукатурными смесями. Если перекос намного сильнее, то уже используется гипсокартон. На данном этапе производятся многоуровневые потолки.

3. Нанесение шпатлёвки на потолок. Как пройдут сутки после шпатлевания, потолок надо вышкурить, а потом загрунтовать. Далее можно оклеивать обоями или пенопластовыми плитами. Если конечной целью является окрашивание потолка, то на него надо нанести слой финишной шпатлёвки, затем вышкурить всю поверхность и окрасить в два слоя краской.

