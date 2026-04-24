ФСБ предотвратила украинский теракт против руководства Роскомнадзора
Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора, готовившийся при содействии украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Восемнадцатого апреля предотвращен террористический акт. <...> В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram", — цитирует заявление РИА Новости.
По данным ведомства, злоумышленники планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. Возглавлял террористическую группу москвич, 2004 года рождения. При задержании он оказал сопротивление, его нейтрализовали.
Во время обысков у задержанных изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.
Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы пытаются помешать обеспечению безопасности информпространства в России, в том числе блокировке Telegram. Они используют этот мессенджер для совершения диверсионно-террористических, экстремистских и кибермошеннических преступлений.
Руководство и сотрудники РКН, а также члены их семей получают угрозы физической расправы, против них совершают вооруженные нападения и экстремистские акции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уже говорил, есть симка tele 2 Казахстан. Все работает и ютуб и телеграмм и даже когда дроны, ничего не отключается. ...
Я тут только что прочёл?
Это как про минирование авто Малофеева, в свое время.
Чем меньше правды, тем больше веры, так что ли?
Дети многодетные, на кадрах задержания подростковая двухярусная кровать... А оружие точно настоящее? Что там ребенку сказали сказать? "Состоял на форуме"
а адвокат был?
«Держи подальше мысль от языка, а необдуманную мысль — от действий» (с) "Гамлет"
Становление г-на Мантурова Героем России (на пулемëт, видимо, ходил с сапëрной лопаткой) подвигло прочую чиновную рать на соответствующие "подвиги".
Теперича будут награждать сразу оптом весь головняк каждого ведомства, на которое "покусятся укротеррористы".
Впрочем - в тренде.
До нынешнего "блицкрига", к высокой должности - в виде обязательного бонуса, прилагались учëные степени с членством РАН, теперича всё стало проще, а главное, материально ощутимее: Высокое Звание - высокие выплаты/льготы (особливо в части налогов на материальные благА)!
Вперëд, Россия!