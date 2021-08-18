«Денег нет, но вы лечите!» Скандал в североуральской больнице

Врач покупал лекарства пациентам, но проверка не выявила нарушений. Данный случай - яркий пример фактического поражения бесплатной медицины, от которой остался лишь фасад, грозящий обвалиться в ближайшее время

В североуральской больнице, по словам врача анестезиолога-реаниматолога Алексея Паршукова, не хватило необходимых лекарств и препаратов для внутривенного питания, поэтому он сам купил "Альбумин" и "Аминовен", о чем рассказал в "Фейсбуке". Медик написал, что несколько месяцев назад ему уже приходилось покупать "Альбумин", а позже ждать возврат денег от медучреждения в течение нескольких месяцев, в этот раз он решил, что "пусть это будет благотворительность", но он обратился к фондам и меценатам с просьбой последовать его примеру.

И вновь мы видим пример фактического поражения бесплатной медицины, от которой остался лишь фасад, грозящий обвалиться в ближайшее время. Общая ситуация с нехваткой ресурсов для малых городов типичная, недофинансированность давно стала хронической болезнью здравоохранения в целом, больницы стараются зарабатывать, но денег все равно не хватает.

Врач-меценат



16 августа Алексей Паршуков опубликовал пост в социальной сети, в нем рассказал о плачевной ситуации в своей "маленькой больничке" Североуральска, где он являлся и.о. заведующего отделением реанимации. Как только он вышел из отпуска, столкнулся с отсутствием необходимых препаратов для пациентов реанимации.

"Мои пациенты - самые дорогие. Лечение их влетает в копеечку. Сейчас все больницы, окей, многие, имеют многомиллионные долги. Лекарство, оборудование, расходники - в наличии все по минимуму. А кроме дорогущих лекарств, мои пациенты должны есть. И кормить некоторых необходимо внутривенно. В этом, собственно, и проблема - парентерального (внутривенного) питания в стационаре нет. Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами", - поделился он своей болью в “Фейсбуке”.

На утренней линейке ему не ответили, есть ли в больнице необходимые препараты для внутривенного питания и "Альбумин", в течение дня лекарства не появились, поэтому после работы врач сам купил в аптеке все необходимое, вернулся на работу и назначил больным.

"На завтра альбумина нет. А парентеральное питание вообще невозможно купить в аптеке… Надежд на чудо и появление вышеописанных средств в стационаре нет, - написал он в сети. - Я прошу откликнуться какому-нибудь благотворительному фонду, организации для помощи в приобретении лечебного питания. Собирать деньги не имеет смысла из-за вопросов "обогащения", отчетности и т.д.

Мне последнее время противно от моей беспомощности. Когда на работе мне нечем помочь. Но хуже, когда я после работы иду по улице и рассматриваю предвыборные плакаты…. "волнует", "справимся"… Только почему-то губернатор, получив вагон сообщений об агонии в североуральской медицине, встречается с шахтерами и обещает, что в течение трех лет все исправится. Я боюсь, что больничка может загнуться в ближайшие месяцы. Нет, формально медицина останется, но это будет фельдшерско-акушерский пункт".

Глава региона в выходные был в Североуральске, но в больницу не заехал: о состоянии здравоохранения Евгений Куйвашев почему-то говорил с шахтерами. Тем не менее губернатор-"волнует каждого" ответил на пост врача, испытывающего беспомощность, в своем стиле - через "Инстаграм". Он заявил, что теперь во всем будет разбираться замминистра здравоохранения региона.

"Если это правда, то это просто вопиющая ситуация. Я знаю, что этот препарат в области есть. Все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске", - высказался губернатор.

Вопиющая ситуация или обычное дело?



На самом деле история эта не единичная, в беседе с Накануне.ru председатель профсоюза медиков "Действие" Андрей Коновал рассказывает, как сегодня устроена система финансирования больниц, где нет четкого разделения по статьям расходов, и многие медучреждения просто вынуждены экономить, чтобы сводить концы с концами, а финансовые бреши образуются все чаще.

"Медучреждение зарабатывает деньги, и из них уже рационально расходует на те или иные ресурсы, в которых нуждается, это и медикаменты, и оплата коммунальных услуг, что-то на зарплату, но, если в целом объем средств недостаточен, а план не вырабатывается по ряду причин, в том числе и в связи с ковидом, когда нередко сокращается плановые направления, то возникают дополнительные проблемы, связанные с финансированием. К тому же, тарифы на те или иные медуслуги в регионах часто занижены, это сказывается на объемы финансирования. Ну и плюс - планы не всегда выполняются, особенно в менее населенной местности, где они изначально завышены", - пояснил эксперт.

И такая ситуация складывается во многих периферийных медицинских учреждениях, на это указывает и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его сведениям, во многих больницах имеются сложности с поставками необходимых препаратов.

"Формально, по закону, эти лекарства должны быть бесплатными, но в силу финансовых сложностей, в силу крайне низкого финансирования, к большому сожалению, многие наши районные и участковые больницы едва зарабатывают на зарплату своему персоналу. Порой денег не хватает ни на коммуналку, ни на лекарства. Более того, многие из них находятся еще и в кредиторке (кредиторской задолженности), поэтому такое это бывает", - говорит Куринный.

Либо выплачивать зарплату, либо покупать лекарства - сегодня периферийные медицинские учреждения нередко встают именно перед таким выбором. Североуральский случай стал "вопиющим" только потому, что один врач об этом завопил, а сколько еще докторов оказались в такой ситуации, и какой путь избрали они? Вряд ли у наших медиков такие большие зарплаты, чтобы они покупали лекарства пациентам.

Как считает парламентарий, Алексей Паршуков пошел на крайние меры с покупкой препаратов "за свои", и вряд ли это можно приветствовать, но, тем не менее, "видно, что человек просто не равнодушен".

"Властям есть о чем подумать. Финансировать здравоохранение вполовину от необходимого объема на протяжении последних 15 лет - это недопустимо. И в ковидное время тем более - даже сейчас кардинально ситуация с финансированием не изменилась", - подчеркнул он и добавил, что именно в тотальном недофинансировании здравоохранения и кроются причины таких проблем.

Власти наносят ответный удар



В больницу выехала комиссия Минздрава, которая, к удивлению многих и самого врача-реаниматолога, обнаружила лекарства в наличии, три флакона "Альбумин 20%" и 20 флаконов "Аминовен 500 мл". "На момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении ГБУЗ СО "Североуральская ЦГБ" пациенты, нуждающиеся в парентеральной поддержке, отсутствуют", - говорится в официальном сообщении.

Впрочем, как говорит председатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал, такие внезапные появления препаратов, которых не было, в порядке вещей.

"При таких проверках часто просто собираются все имеющиеся ресурсы лекарств и предъявляются - вот они, присутствуют в отделении, но их на самом деле не используют, такие случаи бывают. Я не говорю, что всегда, но бывают. Перед проверками все вдруг оказывается в наличии, хотя медработникам запрещено к ним прикасаться", - говорит Андрей Коновал.

Депутат Алексей Куринный также знает о практике "резервных фондов", и он нисколько не удивлен, что комиссия не обнаружила нарушений: "Чиновники нередко выезжают на проверку оправдывать себя, а не искать правду, поэтому, я ничуть не удивлен, что они там эти флаконы обнаружили, в некоторых больницах есть даже резервный фонд лекарств для проверяющих, специальная коробочка, которая лежит, и к моменту приезда комиссии эти лекарства раскладывают по полкам".

По мнению эксперта, несложно было бы отследить реальное наличие лекарств по Единой государственной информационной системе, даже никуда не везжая. Что теперь будет? Куринный считает, что вина за инцидент будет возложена либо на главного врача больницы, либо на самого и.о. завотделением реаниматологии, вряд ли Паршукову простят его "крик о помощи" в "Фейсбуке", может быть, не сразу, но удар может быть нанесен по общей практике.

"Система не очень любит тех, кто заявляет о проблемах, внутри нее находясь", - с сожалением заключает Куринный.

Профсоюзный деятель Андрей Коновал, напротив, уверен, что общественное внимание и публичность в этом случае служат защитой для врача, который привлекает внимание к проблемам: "Как правило, такая "засветка" дает некоторую защиту медработнику, то есть общественное внимание, прикованное к тем проблемам и к самой фигуре того, кто это озвучивает, служит защитой. Поэтому, я думаю, что все будет нормально, но если вдруг будет ненормально, то наш профсоюз готов оказать сотруднику больницы помощь, защиту, оказать содействие против произвола администрации, если он будет иметь место".