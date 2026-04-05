В Азовском море при атаке БПЛА затонул сухогруз
Один человек погиб, двое пропали без вести после крушения судна в акватории Азовского моря. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Судно типа «Волго-Балт» следовало с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт. Девять человек добрались до берега Херсонской области. Все они граждане России. Первую помощь им оказали местные жители до прибытия оперативных служб, пишут «Ведомости».
Как рассказал Сальдо, старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.
Как сообщет ТАСС, сухогруз был атакован беспилотным летательным аппаратом. По данным агентства, погибли два человека. Тело одного погибшего было доставлено в лодке-капсуле вместе с остальными членами экипажа.
Комментарии читателей
кто на кого напал?
напихать им за это надо
а вариант бить не по простым людям, а по начальникам, начиная с зеленского, совсем не рассматривается? опять паны сорятся, а у холопов чубы трещат?
При таком руководстве вопрос вызывает только то, что так редко идут происшествия, хотя это наверное блокировки работают и до новостей доходит лишь каждое десятая проблема (должностное преступление).
и дорогие рассеяне все восстановят