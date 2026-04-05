В Азовском море при атаке БПЛА затонул сухогруз

Один человек погиб, двое пропали без вести после крушения судна в акватории Азовского моря. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Судно типа «Волго-Балт» следовало с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт. Девять человек добрались до берега Херсонской области. Все они граждане России. Первую помощь им оказали местные жители до прибытия оперативных служб, пишут «Ведомости».

Как рассказал Сальдо, старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.

Как сообщет ТАСС, сухогруз был атакован беспилотным летательным аппаратом. По данным агентства, погибли два человека. Тело одного погибшего было доставлено в лодке-капсуле вместе с остальными членами экипажа.

 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.04.2026, 23:17
    Гость: Юри_й

    а вариант бить не по простым людям, а по начальникам, начиная с зеленского, совсем не рассматривается? опять паны сорятся, а у холопов чубы трещат?

  4. 05.04.2026, 22:12
    Гость: Бобер

    При таком руководстве вопрос вызывает только то, что так редко идут происшествия, хотя это наверное блокировки работают и до новостей доходит лишь каждое десятая проблема (должностное преступление).

Все комментарии (17)
© KM.RU, Илья Шабардин
azerbaijan-stockers / Freepik.com
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации