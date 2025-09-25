Группа Тюленева «Град обреченный» (интернет-сингл)

Исполнитель: Группа Тюленева, Название: «Град обреченный», Стиль: хард-рок; Год: 2025

Братья Стругацкие писали свой роман «Град обреченный» в непростой период. В середине 70-х авторов не печатали, да еще их раздирали и внутренние противоречия. Часто это книга считается антиутопией, но на самом деле она подразумевает множество трактовок. Возможно, Стругацкие отобразили в ней даже свои собственные противоречия и кризисы. Весь этот пестрый спектр трактовок привел к тому, что сам символ Града обреченного можно теперь наполнять каким угодно содержанием.

«Группа Тюленева» воспользовалась этой возможностью сполна. В их песне «Град обреченный» и впрямь изображается некий город, который переживает не лучшие времена. Текст содержит фразу «трещит по швам», что можно считать результатом некоего эксперимента, который, кстати, описывался и в романе Стругацких. Неясен и сам масштаб бедствия. Упомянуто, что город палим огнем, но, опять же, не стоит понимать этот оборот буквально, поскольку в Библии огонь (реже — вода) становится знаком Божьего гнева.

В песне «Группа Тюленева» избегает описание излишне натуралистичных картин, что тоже множит смыслы. Мы лишь знаем, что жители проклятого града пытаются укрыться в метро и создают пробки на выезде, а значит, как минимум, многие живы, и населенный пункт пока не провалился под землю. Примечательна также деталь об отсутствии разницы между вооруженными и безоружными людьми, поскольку город все равно обречен.

Безусловно, в песне намечен и путь спасения. Связан он, главным образом с присутствием Ангела Хранителя, пытающегося вымолить город. Важная деталь — люди ждут «черной пятницы», так как малодушные в любой экстремальной ситуации предпочитают сложить крылья и погибнуть. Но в христианской системы координат, пятница — это не только день страдания, но и спасения, так как распятый в этот день Спаситель непременно воскреснет уже на третьей день. О «светлом воскресении» как раз напоминает напуганным жителям Ангел, но воспользуются ли они сами этой соломинкой?

Слушатели песни «Группы Тюденева» привыкли к тому, что музыканты исполняют обычно хард-рок. Но на этот нас перед нами жесткое хардовое полотно, которое как раз удачно отображает все апокалиптические нюансы. Похоже, в развитии коллектива нас ожидает некий новый этап, сулящий немало приятных удивлений!