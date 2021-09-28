«Конец Фильма» открыл новую эру, обнаружив Илью Муромца в каждом из нас

Большой электрический концерт группы «Конец Фильма» состоялся в «Мумий Тролль баре»

Случайностей не бывает. В начале концерта лидер команды Евгений Феклистов напомнил о том, что сыграл последний концерт в еще «допандемийном» «Мумий Тролль баре» 13 марта 2020 года. Потом все закрыли, а клуб на старом месте не пережил локдауна. Теперь же в новом дислокации бара на Новом Арбате 18 сентября Феклистов возвестил начало новой эры. Хотелось бы верить, что это касалось не только самого клуба.

Во всяком случае, группы это тоже касалось напрямую, поскольку она пережила изменения в составе. На барабанах теперь в «Конце Фильма» играет универсал Сергей Батраков, который уже где только не засветился — от «Тараканов!» и команды Александра Ф. Скляра до «Дочери Монро и Кеннеди» и коллектива Стаса Михайлова. В любимой песне Феклистова «Мои глаза полны песка»с Батраков сыграл искрометное соло. Также он продемонстрировал отменное чутье на хиты, ибо, как выяснилось, на одной репетиции поразился, что хиты у группы идут один за другим — за «Не завидуй» наступает «Весна».

Сам Евгений Феклистов выстроил концерт по аналогичному принципу, поставив целью сыграть как можно больше хороших песен. В итоге задорный клич «где же рок?» в открывавшей выступление «Машине цвета Валентино» сменился уверенным ответом певца самому себе: «Но мы-то знаем, что он здесь!» «Юность в сапогах» была призвана напомнить несведущим о таком кинохите. А «Хорошо» Феклистов снабдил вот таким вот красивым конферансом: «Над Москвой спустились сумерки, различия стали не существенными, а значит нам всем здесь — хорошо».

Посвящения различным городам успешно продолжились и далее. «Питер» хорошо известен старым поклонникам «КФ». Но и им музыканты не ограничились, сыграв еще и недавний сингл «Город». В описанных там краях легко угадывался родной для Феклистова Тарту.

На концерте была представлена и премьера — песня про Илью Муромца. Относилась она ко всем и каждому («Илия» раскладывался в припеве на «или я»), ведь образ сидящего 30 лет на печи богатыря близок многим, но и мобилизации внутренних сил никто не отменял. В общем, новинка имела оглушительный успех. Было б здорово, если бы Евгений Феклистов не ограничился посвящением одному историческому персонажу, а создал целую галерею. Ведь есть же у него, например, «Алена Бабенко», которая, правда, на концерте не прозвучала.

Зато прозвучал «Ретроградный Меркурий», который по степени влиятельности на нынешнее запросто перекроет десятки выдающихся личностей. Понимая это, перед ее исполнением Евгения Феклистов заметил, что в ней он ухватил самую суть, поэтому считает, что в момент ее написания им руководили сами Небеса.

Явно не обошлось без потусторонних подсказок и новая редакция «Элис». Евгений Феклистов не мог оставить без нее тех, кто пришел на концерт его группы впервы, но и остальных ушемлять не хотел, поэтому в качестве компромисса изменил текст процентов на 70. Начиналась песня теперь с фразы: «С нами Вовка, с нами Димон, они будут с нами не один сезон». «Порноборьба» политкорректно заменилась «мультикультурным гимном». А волшебная девочка из припева лечит отныне «паранойю, 19-й ковид».