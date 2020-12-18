22:30 18.12.2020

Для игры на гитарах, щипковых инструментах используются специальные пластины. Это медиаторы, или плектры, генерирующие неповторимые звуки. Изделия имеют разную форму, изготавливаются из дерева, металла, нейлона, целлулоида, слоновой кости, черепаховых пластин, других материалов. Как выбрать медиатор, плектр, подходящий под руку, музыкальный инструмент, стиль игры?

Форма

Производители выпускают изделия 5 основных форм

Standard;

Jazz;

Teardrop;

Triangle;

съемные когти.

Каплевидный Стандарт с округлыми краями относится к классическим вариантам. Изделия серии Джаз отличаются прямыми краями и острыми наконечниками. Teardrop соответствует форме капли слезы. Практичные Triangle – равносторонние треугольники, все выступы являются рабочими.

Съемные когти гитаристы надевают на пальцы. Такие накладки необходимы для игры перебором. Медиаторное звучание всех моделей отлично сочетается с конгами, бонгами, кахонами, шейкерами, маракасами, тамбуринами.

Размеры

Большие плектры более удобны для длительных выступлений. Такую пластину сложнее выпустить из рук, если поверхность намокнет от пота. Маленькие резонаторы задают более «высокое» звучание. Оптимальный размер подбирается после сравнения и проверки нескольких вариантов.

Угол скоса

Рабочий край может быть острым или тупым. Заостренные предметы легче извлекают звуки, оптимальны для быстрого темпа тремоло-партий. Просто регулируются динамика и тембр.

Тупой край характерен «смазанной» тональностью. Такие модели «заточены» под игру аккордами. Тупоносые пластины обеспечивают более объемное и плотное звучание по сравнению с острыми аналогами.

Толщина

От толщины изделия зависят твердость, а также жесткость резонатора. Все серии делятся на

тонкие;

средние;

толстые;

очень толстые.

Тонкие модели имеют толщину 0.38-0.65 мм, средние – 0.65-0.84 мм, толстые – 0.84-1.2 мм, очень толстые – 1.2-3 мм. Как правило, чем толще пластина, тем жестче медиатор. Если необходима высокая четкость звучания, сочетание с Latin percussion, лучше купить средние (жесткие) модели.

Начинающие гитаристы чаще выбирают резонаторы с мягкими краями. Пластичный резонатор не «застревает» между струнами, идеален для свипа. Универсальный выбор – пластики Remo.

Поверхность

Хват может быть гладким или шершавым. В разных сериях рельефной является вся поверхность или отдельные участки. Шершавые плектры более удобны в качестве стартовых вариантов, потому что практически не выпадают из рук. После освоения техники можно переходить на гладкие модели.

Основные критерии выбора – качество звучания, идеальная форма. Медиатор (плектр) должен соответствовать стилю игры, гитаре, удобно лежать в руке.