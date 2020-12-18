Как выбрать медиатор (плектр)
Форма
Производители выпускают изделия 5 основных форм
- Standard;
- Jazz;
- Teardrop;
- Triangle;
- съемные когти.
Каплевидный Стандарт с округлыми краями относится к классическим вариантам. Изделия серии Джаз отличаются прямыми краями и острыми наконечниками. Teardrop соответствует форме капли слезы. Практичные Triangle – равносторонние треугольники, все выступы являются рабочими.
Съемные когти гитаристы надевают на пальцы. Такие накладки необходимы для игры перебором. Медиаторное звучание всех моделей отлично сочетается с конгами, бонгами, кахонами, шейкерами, маракасами, тамбуринами.
Размеры
Большие плектры более удобны для длительных выступлений. Такую пластину сложнее выпустить из рук, если поверхность намокнет от пота. Маленькие резонаторы задают более «высокое» звучание. Оптимальный размер подбирается после сравнения и проверки нескольких вариантов.
Угол скоса
Рабочий край может быть острым или тупым. Заостренные предметы легче извлекают звуки, оптимальны для быстрого темпа тремоло-партий. Просто регулируются динамика и тембр.
Тупой край характерен «смазанной» тональностью. Такие модели «заточены» под игру аккордами. Тупоносые пластины обеспечивают более объемное и плотное звучание по сравнению с острыми аналогами.
Толщина
От толщины изделия зависят твердость, а также жесткость резонатора. Все серии делятся на
- тонкие;
- средние;
- толстые;
- очень толстые.
Тонкие модели имеют толщину 0.38-0.65 мм, средние – 0.65-0.84 мм, толстые – 0.84-1.2 мм, очень толстые – 1.2-3 мм. Как правило, чем толще пластина, тем жестче медиатор. Если необходима высокая четкость звучания, сочетание с Latin percussion, лучше купить средние (жесткие) модели.
Начинающие гитаристы чаще выбирают резонаторы с мягкими краями. Пластичный резонатор не «застревает» между струнами, идеален для свипа. Универсальный выбор – пластики Remo.
Поверхность
Хват может быть гладким или шершавым. В разных сериях рельефной является вся поверхность или отдельные участки. Шершавые плектры более удобны в качестве стартовых вариантов, потому что практически не выпадают из рук. После освоения техники можно переходить на гладкие модели.
Основные критерии выбора – качество звучания, идеальная форма. Медиатор (плектр) должен соответствовать стилю игры, гитаре, удобно лежать в руке.
Комментарии читателей Оставить комментарий