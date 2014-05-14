Любимый клоун СССР Юрий Никулин

Он особенно запомнился зрителям в роли Балбеса из тройки Трус, Балбес и Бывалый

Но ему удавались не только комедийные роли. Свой драматический талант актер проявил в фильмах «Когда деревья были большими», «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину», «Ко мне, Мухтар»! и многих других.

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской губернии. Его отец, демобилизовавшись из Красной Армии, устроился в драматический театр, там же работала и мама Юрия.

Вскоре после рождения у Никулиных сына семья перебралась в Москву. В столице Владимир Андреевич писал репризы для эстрады. Дважды в неделю Никулины посещали театр. Дома они горячо обсуждали спектакль, так что Юрий Владимирович с детства был в центре театральной жизни.

Военные годы

После школы Юрия призвали в армию. О воинской службе он вспоминал: «Ко мне поначалу некоторые относились с иронией…На моей нескладной фигуре шинель висела нелепо, сапоги смешно болтались на тонких ногах…» Впрочем, Никулин не обижался и смеялся вместе со всеми.

С юности он собирал анекдоты, записывая их в тетрадку. Это сослужило ему добрую службу в армии. Однажды он поспорил с приятелем на десять пачек папирос, кто больше расскажет анекдотов. В итоге Никулин целых два часа травил в казарме анекдоты. Его признали победителем – слушатели устали смеяться и время приближалось к утру.

В апреле 1941 года Никулин стал готовиться к демобилизации. Но попасть домой ему было не суждено, началась война. В составе зенитной батареи будущий актер воевал до весны 1943 года. Победу Никулин встретил в Прибалтике, но домой попал нескоро. Демобилизацию проводили в несколько этапов, и до него очередь дошла через год после окончания войны. Он был демобилизован в 1946 году, с тремя медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Фото с сайта kino-teatr.ru

«Непригодность» для кино

После войны Юрий подал документы во ВГИК, но вскоре был снят комиссией. Ему сказали: «В вас, конечно, что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут снимать в кино. Это мнение всей комиссии. Если вы действительно любите искусство, советуем вам пойти в театральный институт...»

Но ему и там отказывали, и тогда Никулин вспомнил о детской мечте стать клоуном. И без проблем поступил в студию клоунады при Московском цирке.

В 1948-м случилось его первое выступление на манеже, вместе с напарником Борисом Романовым. Скоро Никулин и Романов отправились на гастроли уже с популярнейшим в те годы Карандашом. Чуть позже у Никулина появился новый напарник – Михаил Шуйдин.

А вскоре артист впервые снялся в кино. В то время на один эпизод комедии «Девушка с гитарой» никак не находился актер. Вот тогда Никулину и предложили поработать в кино. Сначала он отказался. Артист еще помнил про свою «непригодность» для кино. Но потом всё же передумал.

Фильм имел неплохой прием у публики. Самыми смешными эпизодами оказались те, в которых участвовал Никулин.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Культовый персонаж

Известным на всю страну он стал в начале шестидесятых, благодаря короткометражке Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс». После первой же встречи с актером Гайдай заявил ассистентам: «Ну, Балбеса искать не надо. Никулин – то, что нужно».

Никулина практически не гримировали. По словам Гайдая, у него и так было смешное лицо. Актеру только приклеили большие ресницы, хлопанье которых потом кочевало из картины в картину.

Короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» породила феномен трех героев – Балбеса, Труса и Бывалого, принеся славу знаменитой троице: Никулин-Вицин-Моргунов. А после «Самогонщиков» они и вовсе превратились в культовый символ советского кино.

Вскоре Никулин вновь снялся в роли Балбеса в комедиях Гайдая. Первоначально это была новелла в киноальманахе «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», потом знаменитая компания появилась в «Кавказской пленнице». Здесь у Гайдая возникли трудности, связанные именно с Никулиным. Актеру не понравился сценарий, и он отказывался сниматься. Режиссеру стоило большого труда его уговорить. В итоге «Кавказская пленница» стала лучшей комедией, где снялась троица Никулин-Вицин-Моргунов, а большинство фраз «ушли в народ».

Всего на счету Никулина более сорока фильмов, по которым он запомнился зрителям добродушным и открытым человеком. Артист часто говорил, что любит смешить людей. Он верил, что смех заражает добротой окружающих, и все забывают о жизненных неурядицах.

Женщины его жизни

47 лет артист прожил с супругой Татьяной Николаевной, очень преданной ему женщиной. Выйдя замуж за клоуна, Татьяна даже пошла работать в цирк. В браке родился сын Максим.

Говорят, Татьяна догадывалась об изменах мужа, но старалась сохранить семью. Но и у нее сдавали нервы. Однажды, увидев вокруг супруга толпу женщин, выстроившихся за автографами, она подошла и сказала: «Ну, хватит уже! Пошли домой!» – «Попользовалась, теперь дай и нам!» – крикнули из толпы.

Люди из близкого окружения Никулина признавались – жена имела на него такое влияние, что он ее боялся. Еще говорили, что именно она разбила троицу Никулин-Вицин-Моргунов. «Они все говно! Зачем тебе тянуть их за собой?!» – давила она на мужа.

Но, кто бы что не говорил, жена осталась с Никулиным до конца. Хотя из цирка уволилась – ей было тяжело слушать об любовных подвигах мужа.

Людская молва не раз сводила Никулина с красивыми женщинами. После фильма «Двадцать дней без войны» Людмила Гурченко устала отвечать на вопрос: был ли у нее роман с Никулиным? И она даже выдумала небылицу о том, что впервые увидела актера в одних трусах, заглянув к нему в купе. Гурченко из-за этих слухов так и не смогла наладить контакт с женой Никулина. И таких историй было много.

Друзья семьи говорили, что его романы с Натальей Варлей и женой клоуна Карандаша – миф. Другие утверждали, что у Никулина была любовная история с цирковой наездницей Гитаной Леонтенко. Но в 1963-м Гитана вышла замуж за актера Алексея Баталова, при этом Никулин и Баталов всегда оставались друзьями.

Едва ли не самой колоритной женщиной в окружении Никулина была эквилибристка Виктория Виклюк, его личный экстрасенс. Впервые о «злом гении цирка» рассказал Станислав Садальский, да и большинство цирковых артистов о ней отзываются негативно, считая Виклюк темной полосой в биографии актера.

Страдал весь коллектив – Виклюк устраивала скандалы, кричала на сотрудников, и никто не мог ничего сделать, ведь люди не хотели идти против Юрия Владимировича. Многие близкие друзья отвернулись от него в тот период жизни.

Виклюк не разрешала Никулину есть в цирковом буфете, делала для него диетические каши, заваривала целебные травы. Об этом рассказывала и сама Виклюк: «Я не раз спасала Юрия Владимировича от серьезных недугов. Еще во время войны он заработал себе язву, туберкулез, стенокардию. Все это я убрала иглоукалыванием, прижиганием, ручками... А что до остального, то на самом деле он очень сильно любил только Карандашиху – замечательную женщину Тамару Семеновну… Мне же Юрий Владимирович был признателен лишь за душевную поддержку. Потому что был очень одиноким человеком».

Фото с сайта kino-teatr.ru

«Про меня уже врут…»

В восьмидесятые Никулин мало снимался в кино. Но он любую роль мог сыграть так, что она надолго оставалась в зрительских сердцах – именно в эти годы им была сыграна роль дедушки в фильме «Чучело».

Тогда же в 1984 году его назначили на пост директора Московского цирка. Актеру удалось уговорить правительство выделить деньги на постройку нового цирка. И обновленный цирк на Цветном бульваре вновь открыл двери для зрителей.

В январе 1997 года в одном интервью артист признался: «Про меня уже врут, пишут: великий клоун». Это про меня. Но какой «великий», когда клоуны были лучше меня… Да, мы были хорошими клоунами… Но популярным меня сделало кино. Публика видела во мне Балбеса, и я публике подыгрывал. Я не считал Балбеса отрицательным героем, я его любил: странного, неунывающего, добродушного...»

В июле 1997-го Никулину внезапно стало плохо, проблемы с сердцем. Операция прошла 5 августа 1997 года – и в последний момент у артиста закрылся сосуд, произошла остановка сердца. Правда, врачам удалось вновь его «завести». Борьба за жизнь актера продолжалась 16 дней. Для спасения Никулина были предприняты беспрецедентные усилия, рядом были лучшие специалисты. Но чуда не случилось – 21 августа 1997 года сердце Никулина остановилось.

Цитата: «Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут…»