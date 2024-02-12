Мистер Гро «Званый ужин» (интернет-сингл)

Мистер Гро «Званый ужин» (интернет-сингл)

Исполнитель: Мистер Гро, Название: «Званый ужин», Стиль: пауэр-метал, Год: 2024

За творческими перевоплощениями красноярского музыканта Андрея Сковородникова-Эрлиха трудно уследить. Много лет назад у него была группа «Паранойя и Ангедония», которая творила в русле сибирского панка. Сейчас у него группа «Мистер Гро», играющая уютный барный софт-рок, пропитанный романтикой бардовских посиделок у костра. И вот появился новый сингл «Званый ужин», полностью переворачивающий устоявшиеся представления как об Андрее Сковородникове, так и о его нынешней команде.

Песня отдает дань творчеству Михаила Горшенева и Андрею Князева и была исполнена в Красноярске на трибьют-концерте «Королю и Шуту» 6 января 2024 года. Аранжировка скорее отсылает к пауэр-металу в духе Royal Hunt и Blind Guardian. Текст, несмотря на обилие сказочных хоррор-подробностей получился остросоциальным. Ведь в качестве основного блюда на описанном званом ужине оказывается сам слушатель. И эту ситуацию можно повернуть по разному. Ведь в финальном речитативном бридже аллюзии на «Проклятый старый дом» превращаются в «старый том» и не является ли песня завуалированным описанием того, что происходит с самими «КиШ» после популярности сериала о них?

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