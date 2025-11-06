«Калинов мост», 8 ноября, «Шервуд паб» (Мытищи)

14:30 6.11.2025

8 ноября в уютном ирландском пабе «Sherwood» состоится концерт легендарных сибиряков с казачьей душой широко известных всем почитателям русского рока, группы «Калинов мост»!

Вот уже более 35 лет группа держит статус «легенд» советско-российской рок-сцены, завоевывая чарты «Нашего радио», выступая хедлайнерами на самых именитых российских музыкальных фестивалях. Несмотря на многолетнюю историю, группа находится в прекрасной музыкальной и творческой форме. Постоянно записываются новые песни, готовятся концертные программы.

Музыкальный стиль группы довольно самобытен и узнаваем — в песнях переплетаются мотивы рока, фолка, блюза и баллад. Каждая композиция повествует слушателю свою, уникальную историю и переливается множеством музыкальных граней.

На большом сольном концерте коллектив исполнит программу, в которую войдут легендарные композиции «Родная», «Конь-огонь», «Камчатка» и другие, не менее известные хиты.

Начало в 20.00.