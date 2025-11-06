«Калинов мост», 8 ноября, «Шервуд паб» (Мытищи)

«Калинов мост», 8 ноября, «Шервуд паб» (Мытищи)

8 ноября в уютном ирландском пабе «Sherwood» состоится концерт легендарных сибиряков с казачьей душой широко известных всем почитателям русского рока, группы «Калинов мост»!

Вот уже более 35 лет группа держит статус «легенд» советско-российской рок-сцены, завоевывая чарты «Нашего радио», выступая хедлайнерами на самых именитых российских музыкальных фестивалях. Несмотря на многолетнюю историю, группа находится в прекрасной музыкальной и творческой форме. Постоянно записываются новые песни, готовятся концертные программы.

Музыкальный стиль группы довольно самобытен и узнаваем — в песнях переплетаются мотивы рока, фолка, блюза и баллад. Каждая композиция повествует слушателю свою, уникальную историю и переливается множеством музыкальных граней.

На большом сольном концерте коллектив исполнит программу, в которую войдут легендарные композиции «Родная», «Конь-огонь», «Камчатка» и другие, не менее известные хиты.

Начало в 20.00. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Главный раввин России обвинил муфтия Чечни в попытке нарушить межконфессиональный мир
© KM.RU
Электроэнергию для населения выводят на коммерческие цены
В РФ разрешили заселять в отели по водительским правам или загранпаспорту
Территория СССР © KM.RU
Мифы и реалии политики постсоветских гособразований
Избранное
«Безобразия обезьян. О бабе Ванге, оспе обезьян и центральном телевидении»
Брызги «Чай с чабрецом» (интернет-сингл)
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
«Деникин спирт», 17 февраля, «Градов Бар» (Тула)
Ермен «Анти» Ержанов, 9 декабря, Mezzo Forte
Есть ли у Лукашенко окно возможностей для разворота на Запад
«Сегодняшний "крестовый поход" группы священства против советского прошлого, против Красной России – это откровенная помощь врагам»
«Бахыт Компот», 10 марта, Урбан
Дельфин устроил поклонникам прогулку на космическом корабле
Ветта Венская «Disco Lady» (ремикс)
«Тот факт, что государственными изменниками оказались чиновники высшего ранга, свидетельствует о фактическом параличе государства как такового»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации