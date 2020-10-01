Скромный помощник для молодости и красоты

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Среди косметических масел касторовое оказалось незаслуженно забытым. И совершенно напрасно

Многие воспринимают его только как слабительное средство, не подозревая о том, что это – отличное средство для ухода за своей внешностью.

Что собой представляет



Касторовое масло получают путем холодного отжима из семян клещевины обыкновенной. Несмотря на то, что растение ядовито, масло такими свойствами не обладает. Оно густое, имеет специфический запах и желтый цвет. При нанесении на твердую поверхность образует пленку.

Касторку применяют для изготовления смазочных материалов, в химической промышленности, производстве обуви, для обработки конской сбруи. В медицине его используют как слабительное средство и для изготовления мазей, например, Вишневского.

В домашней косметологии



Касторовое масло способно заменить многие средства для ухода за собой. Оно обладает такими свойствами:

• омолаживающее;

• регенерирующее;

• ранозаживляющее;

• разглаживающее;

• питательное;

• очищающее;

• увлажняющее.

Благодаря этому, из касторки делают маски для лица и волос, применяют для укрепления ногтей и смягчения загрубевшей кожи, для заживления ожогов и царапин.

Достоинства:

• доступность (можно найти в любой аптеке или специальном магазине);

• низкая цена;

• легкость нанесения (густое);

• удобство применения (не течет).

Недостатки:

• липкость;

• специфический запах;

• трудности при смывании.

У наружного применения касторки практически нет противопоказаний. Его нельзя часто использовать для лица при очень жирной коже. А перед первым применением следует убедиться в отсутствии индивидуальной непереносимости. Для этого существует тест на аллергическую реакцию. Небольшое количество масло надо нанести на кожу возле локтевого сгиба. Если в течение суток нет покраснения, зуда, сыпи – средство годится. Если во время применения масок с касторовым маслом неприятные реакции все-таки возникнут, процедуру необходимо немедленно прекратить.

По секрету. Касторовое масло для всех косметических процедур должно быть натуральным. Лучше всего любые масла покупать в специализированных магазинах для мыловаров. Даже в аптеках есть риск приобрести подделку.

Для волос



Маски для волос готовятся из касторки в чистом виде, либо с добавлением других ингредиентов, например, яичных желтков, меда, лимонного сока, других масел и так далее. При сухих волосах можно добавить несколько капель масла в магазинную маску или бальзам.

Есть такие рецепты:

Смешать касторку с другими маслами: репейным, облепиховым, оливковым. Подогретую смесь втереть в корни волос и кожу головы, осторожно распределить по волосам до самых кончиков при помощи расчески. Накрыть волосы шапочкой для душа или полиэтиленовым пакетом, утеплить полотенцем или вязаной шапкой. Смыть с шампунем через час. При сильном выпадении волос столовую ложку касторового масла смешать с таким же количеством настойки жгучего перца (продается в аптеке). Втереть только в кожу головы, оставить минимум на 15 минут, максимум – на час. Если будет сильно жечь – немедленно смыть водой. Если народные методы не помогают от выпадения волос, следует обратиться к трихологу. При жирной коже головы и сухих кончиках масло нанести только на длину волос, обернув пищевой пленкой. Смыть шампунем. После мытья волос растереть несколько капель масла между ладонями, нанести на мокрые кончики. Такой способ препятствует рассечению волос. Однако следует помнить, что ни одно средство не в состоянии «склеить» то, что уже сечется. Испорченные волосы можно только обрезать. Чтобы не допустить повторения истории, применяются масла.

Волосы после таких масок становятся гладкими, лучше лежат, приобретают здоровый блеск. Длинные волосы увлажняются по всей длине, кончики становятся менее сухими. Регулярное применение этого средства способно заметно улучшить состояние шевелюры. Однако чтобы смыть маску, особенно если масло использовалось в чистом виде, потребуется больше шампуня.

Для ногтей



Укрепить слоящиеся, ломкие ногти при помощи касторки можно двумя способами: втирая каждый день небольшое количество средства в ногтевую пластину либо делая ванночку.

Для второго способа небольшое количество масла подогреть на водяной бане (микроволновка не подойдет), опустить в него кончики пальцев, держать, пока не остынет. Можно добавить к маслу несколько капель настойки жгучего перца или лимонного сока. Если опустить ладони целиком – касторовое масло смягчит кожу, устранит шелушения, отбелит и омолодит.

Остатки с кожи и ногтей смывать не нужно. Следует промокнуть бумажным полотенцем, а потом вытереть насухо.

Для кожи вокруг глаз



Касторовое масло разглаживает кожу, выравнивает ее цвет, устраняет мелкие мимические морщинки. Поэтому его можно наносить ежедневно на ночь вместо крема вокруг глаз. Масла должно быть совсем не много. Нужно следить, чтобы оно не попало в глаза. Попадание приведет к покраснению, раздражению и ощущению «пелены».

Разглаживает морщинки и маска из касторового масла. Для этого его подогревают и тщательно пропитывают косметические диски. Диски наложить на веки и область вокруг глаз на 15-20 минут, затем стереть излишки. Лучше такую процедуру проводить незадолго до сна, предварительно смыв макияж.

Для шеи и зоны декольте



Шея стареет быстрее, чем лицо. При неправильном наклоне головы во время работы, из-за привычки читать и смотреть телевизор лежа образуются ранние морщины. Поможет компресс с касторовым маслом.

Масло подогреть и нанести толстым слоем на очищенную кожу шеи. Обернуть сверху пищевой пленкой (не туго) и полотенцем. Спокойно полежать 20 минут. Компресс убрать, остатки масла удалить при помощи бумажного полотенца. Нельзя использовать при заболеваниях щитовидной железы.

На область декольте и грудь масло наносится вместо крема после душа или ванны, на чуть влажную кожу. При регулярном применении кожа заметно подтягивается, становится светлее и нежнее.

Для ресниц и бровей



Касторовое масло укрепляет волосы и препятствует их выпадению. Это касается бровей и ресниц. При помощи щеточки средство наносится на них перед сном. Помогает быстро восстановить неудачно выщипанные брови и отрастить ресницы. Если во время курса использования масла прекратить пользоваться тушью для ресниц, результат наступит быстрее.

Если брови и ресницы здоровы, масло все равно пойдет на пользу. Волоски после его применения становятся гладкими, блестящими и немного более темными.

Для лица



Касторовое масло улучшает цвет лица, разглаживает неглубокие морщины, подтягивает овал. Используют его разными способами:

Точечно. Небольшое количество масла втереть мягкими массажными движениями в морщины, оставить на ночь. Вместо крема. Тоже на ночь, на очищенное лицо нанести небольшое количество масла по массажным линиям. В качестве маски. Кожу лица тщательно распарить (сделать паровую ванночку, принять горячую ванну или посетить баню), обработать скрабом. На еще влажную кожу нанести толстым слоем касторовое масло, включая области вокруг глаз и губ, шею. Подождать полчаса, излишки промокнуть бумажным полотенцем. Остатки держать на лице всю ночь, смывать не надо. Поэтому процедуру лучше проводить незадолго до отхода ко сну. Утром кожа будет выглядеть заметно моложе, улучшится ее цвет. В виде компресса. По своему действию компресс похож на маску из предыдущего рецепта, однако вся процедура занимает меньше времени. Очистить кожу скрабом, нанести толстый слой касторки на лицо. Смочить махровое полотенце в горячем отваре ромашки, мяты, липы или обычной воде. Положить на лицо. Держать, пока не остынет. Повторить несколько раз, затем удалить излишки масла с лица и умыться прохладной водой. Для снятия макияжа. Ватный диск смочить горячей водой, затем касторовым маслом. Протереть лицо. Затем умыться как обычно. Такой способ смывает даже водостойкую тушь для ресниц.

При регулярном применении касторового масла к лицу как будто возвращается молодость. Кожа становится гладкой, подтянутой, приобретает более светлый и здоровый цвет.

Другое применение



Кроме того, касторовое масло используют следующими способами:

• втирают в загрубевшие локти и колени;

• добавляют в антицеллюлитные скрабы;

• наносят на обработанные пемзой ступни;

• втирают каждый день в бородавки для их удаления;

• добавляют в ванну;

• смягчают кутикулу;

• смазывают царапины и ожоги.

Стоит попробовать касторовое масло хотя бы раз – и становится понятно, что это одно из самых лучших средств домашней косметики. А при его доступности, оно становится просто незаменимым. Любители касторки наверняка найдут еще много своих способов использования этого замечательного природного средства. Главное – слушать свой организм и не переусердствовать.

Фото с сайта Pixabay.com

