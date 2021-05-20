Запрещенные барабанщики «Живой»

Исполнитель: Запрещенные барабанщики, Название: «Живой», Стиль: рок, Год: 2021

Исполнять и записывать военные песни «Запрещенным барабанщиком» не впервой. Восьмого мая 2008 года они представили альбом «потаенных» песен Великой Отечественной «Нас не трогай», которые не звучали в советское время из всех репродукторов, но неизменно помогали поднимать боевой дух нашим солдатам. Спустя ровно 13 лет, день в день, свет увидела еще одна пластинка песен по следам сражений «Живой».

При всем сходстве обеих работ (непарадные песни, отсутствие нарочито бравурной подачи, дань народной стихии) разница между обеими работами колоссальная. Если песни из «Нас не трогай» приближали Победу, как могли, то «Живой» - помогали приспособиться к мирной жизни, не позволяя при этом забыть полученного травматического опыта. Есть в «Живом» и еще один важный мотив — дань дружбе народов, о которой почему-то все чаще стали как-то подзабывать.

Открывает альбом одноименная ему песня — которая является и смысловым ядром диска, хотя и держится немного особняком. В отличие от остальных композиций, «Живой» пришла к нам не из той лихой годины, а написана нашим современником — Александром Евдокимовым из группы «Ботаника», с которой у «ЗБ» было плодотворное сотрудничество и совместный диск «Лицо командира». «Живой» - песня о чудесном спасении бойца, некая вариация на тему народного заговора от смерти, вроде использованного Егором Летовым «ищет покойничек мертвее себя». Манера исполнения соответствующая — психоделически пронизывающая.

«Галицейские поля» - негромкая песня о цене Победы. Ее герой возвращается с фронта без обеих ног, но совершенно не ропщет на Бога, а, напротив, пытается обустроить свою сельскую жизнь. Зажигательная «Ko to kaze, Ko to laze» и элегический блюз «Пiсня про Днiпро» - своевременное напоминание о той роли, которую сыграли в войне наши братья-славяне — сербы и украинцы.

Далее начинается самая сокровенная часть альбома — трилогия, имеющая прямое или косвенное отношения к родине «Запрещенных барабанщиков» - Ростову-на-Дону. «Шахтерский характер» помогает сильнее ценить даже самые тяжелые реалии мирной жизни после того, как они прошли через горнило войны. «Сторонка родная» - гимн малой Родине, которая предпочтительнее всем остальным землям в любой ситуации. «Ростов-город, Ростов-дон» - гимн уже официальный Ростову — солнечному и много пережившему городу.

В «Трубке мира» «Запрещенные барабанщики» поднимаются уже на какую-то вселенскую высоту, стараясь преодолеть все противоречия, чтобы не повторить войны в будущем. А финальная «Поезд уходит далеко» возвращает нас к первому треку «Живой», где была речь об авансе, данному свыше выжившему бойцу. Такой долг можно вернуть только любовью, предощущение которой и разлито мягким лампадным светом в прощальной песне.