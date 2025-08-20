Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины
Россия хочет, чтобы коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей, заявил глава МИДа Сергей Лавров.
«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать и выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», - цитирует РБК слова Лаврова.
Лавров напомнил, что в Стамбуле в 2022 году поднимался вопрос о принципах гарантий безопасности для Украины. В их числе был отказ Киева от членства в НАТО и иных военных блоках, нейтральный статус Украины. Тогда она сама предложила, а Москва поддержала идею гарантий безопасности с участием членов Совбеза ООН, то есть и России, а также Китая, США, Франции, Британии, с привлечением Германии и Турции и других заинтересованных стран.
«В том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе», — подчеркнул министр.
Украина хочет получить гарантии безопасности в рамках мирного соглашения с Россией. Президент Владимир Путин отмечал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в части необходимости обеспечения безопасности и Киева.
Гарантии включают различные аспекты. Первый — поставки оружия Украине. Трамп пояснял, что США будут продавать его НАТО, а уже альянс — Киеву. Второй — потенциальное размещение войск на Украине. По данным Bloomberg, отправить своих военных готовы около десяти стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон указывал, что «проводить операции не на передовой, не провокационно, а к обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше» готовы «британцы, французы, немцы, турки и другие». США подчеркивали, что их военных на Украине не будет, но поддержка с воздуха — один из возможных вариантов.
Российские власти осуждают поставки оружия Киеву. В МИДе также заявили, что выступают против любого сценария с размещением войск НАТО на Украине.
А ты что здесь делаешь? Почему не в окопе?
Это не "удовлетворить" , а другое слово.
А то получается, к примеру, твою хотелку можно "удовлетворить", если кое-что подрезать у тебя ):
А кому поставляют оружие КНДР и Иран?
Единственная страна, которая может гарантировать безопасность Украины это Россия. Это очень просто, нужно на постоянной основе создать на территории Украины военные базы России - штуки 3-5 по всему периметру. Тогда на Украину не посмеет никто напасть, да и России на нее нападать смысла не будет. Это будет гарантом не только для защиты Украины от внешних врагов, но и для русскоговорящих украинцев от нацистов и бандеровцев всех мастей, которые расплодились на Украине. Украина должна оплачивать 50% содержание наших военных баз, а свою армию сократить до уровня военной полиции и пограничников, этого вполне достаточно. При этом у Украины будет огромный шанс стать самым развитым и передовым государством Европы, ведь у них будут очень маленькие расходы на содержание армии, в том числе и человеческого ресурса, а все силы пойдут уже не на скакание на майдане, а на индустриализацию и освоение передовых технологий! Вспомните послевоенную Японию, у них сократилась армия почти до нуля, США создало несколько военных баз для защиты Японии и японская промышленность не отягощенная военными расходами и самурайскими мечтами резко рванула вверх, даже напугала США своими продажами очень качественных и не дорогих автомобилей и электроники.
Все российские хотелки можно запроста удовлетворить.... в обмен на уничтожение всего ядерного арсенала у россии.