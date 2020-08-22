Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания

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Псориаз - это аутоиммунное заболевание, которое означает, что иммунная система вашего организма начинает перенапрягаться и вызывать проблемы

Обзор псориаза



Псориаз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором клетки кожи размножаются быстрее, чем обычно. Это заставляет участки кожи становиться чешуйчатыми и воспаленными.

Псориаз является хроническим, что означает, что это длительное заболевание. Однако некоторые процедуры могут улучшить вашу кожу и помочь предотвратить вспышки. Со временем ваша кожа может стать устойчивой к лечению, поэтому вам может потребоваться периодически менять процедуры.

Если у Вас псориаз, то есть больше шансов получить и некоторые другие заболевания, в том числе:

• Псориатический артрит, состояние, которое вызывает боль в суставах и отек.

• Сердечно-сосудистые проблемы, которые влияют на сердце и систему кровообращения.

• Ожирение.

• Повышенное артериальное давление.

• Диабет.

Типы псориаза



Есть несколько различных типов псориаза. Вот несколько примеров:

• Зубной налет псориаза, который вызывает пятна кожи, которые являются красными у основания и покрыты серебристыми чешуйками.

• Каплевидный псориаз, который вызывает небольшие каплевидные поражения на туловище, конечностях и коже головы. Этот тип псориаза чаще всего вызывается инфекциями верхних дыхательных путей, такими как острый фарингит.

• Пустулезный псориаз, который вызывает гнойные пузыри. Вспышки могут быть вызваны лекарствами, инфекциями, стрессом или определенными химическими веществами.

• Обратный псориаз, который вызывает гладкие красные пятна в складках кожи возле гениталий, под грудью или в подмышках. Растирание и потливость могут усугубить этот тип псориаза.

• Эритродермический псориаз, который вызывает покраснение и шелушение кожи на большей части тела. Это может быть реакцией на солнечный ожог или прием определенных лекарств, таких как кортикостероиды. Это также может произойти, если у вас другой тип псориаза, который плохо контролируется. Такой тип псориаза может быть очень серьезным, поэтому, если он у вас есть, то следует немедленно обратиться к врачу.

Симптомы Псориаза



Псориаз обычно вызывает пятна толстой, красной кожи с серебристыми чешуйками, которые зудят или чувствуют боль. Эти пятна могут появляться в любом месте на вашем теле, но обычно они появляются на локтях, коленях, ногах, коже головы, нижней части спины, лице, ладонях и подошвах ног. Они также могут появляться на ваших ногтях и ногтях, на гениталиях и во рту.

Причины псориаза



Псориаз - это аутоиммунное заболевание, которое означает, что иммунная система вашего организма начинает перенапрягаться и вызывать проблемы. Если у вас псориаз, тип белых кровяных клеток, называемых Т-клетками, становится настолько активным, что запускает другие реакции иммунной системы, включая отек и быструю смену клеток кожи.

Ваши клетки кожи растут глубоко в коже и медленно поднимаются на поверхность. Это называется оборотом клеток, и обычно это занимает около месяца. Однако если у вас псориаз, то оборот клеток может занять всего несколько дней. Ваши клетки кожи поднимаются слишком быстро и накапливаются на поверхности, в результате чего ваша кожа выглядит красной и чешуйчатой.

Многие люди с псориазом имеют семейную историю болезни, и исследователи обнаружили, что некоторые гены связаны с псориазом.

Некоторые вещи, которые могут вызвать вспышку, включают:

• Инфекции.

• Стресс.

• Изменения в погоде, которые высушивают вашу кожу.

• Некоторые лекарства.

• Травмы на коже, такие как порезы, царапины или солнечные ожоги.

Диагностика псориаза



Псориаз может быть трудно диагностировать, потому что он часто похож на другие кожные заболевания. Ваш врач может взять небольшой образец кожи для исследования под микроскопом.

Фото с сайта Pixabay.com

Лечение псориаза



Существует несколько различных видов лечения псориаза. Ваш врач будет работать с вами, чтобы выбрать наилучшее для вас лечение, принимая во внимание тип псориаза, который у вас на теле, какое лечение помогает больше всего, и возможные побочные эффекты лекарств.

Люди по-разному реагируют на лечение, поэтому вам, возможно, придется попробовать несколько разных видов лечения, прежде чем найти тот, который вам поможет. Со временем ваша кожа может стать устойчивой к лечению, особенно если вы используете кортикостероиды, поэтому вам, возможно, придется поменять курс лечения через некоторое время.

Ваш врач может порекомендовать вам попробовать один из этих курсов или их комбинацию:

• Местное лечение с использованием кремов или мазей, таких как кортикостероиды, витамин D3, ретиноиды, каменноугольная смола или антралин.

• Светотерапия или фототерапия, при которой врач направляет на кожу ультрафиолетовое излучение или получает больше солнечного света. Для врача важно назначить терапию, так как слишком много ультрафиолетового света может вызвать повреждение кожи, повысить риск развития рака кожи и ухудшить ваши симптомы.

• Системное лечение, которое может включать прием рецептурных лекарств или инъекцию лекарств. Эти процедуры могут иметь серьезные побочные эффекты, поэтому важно проконсультироваться с врачом и записаться на прием, чтобы контролировать ваше состояние.

Вот несколько лекарств, используемых для лечения псориаза.

o Ретиноиды - это соединения, обладающие свойствами, подобными витамину А. Они могут помочь некоторым людям с тяжелым псориазом, которые не реагируют на другие виды лечения. Однако они также могут вызывать врожденные дефекты.

o Циклоспорин, который подавляет иммунную систему, чтобы замедлить клеточный обмен. Это может также ухудшить функцию почек или вызвать высокое кровяное давление, поэтому пациенты должны находиться под наблюдением врача.

o Метотрексат также подавляет иммунную систему, замедляя обмен клеток. Это может быть принято в виде таблеток или в виде инъекций. Это также может привести к повреждению печени и уменьшению производства клеток крови и тромбоцитов, поэтому пациент должен быть под наблюдением врача.

o Ингибиторы PDE4. Принятое перорально, фосфодиэстераза 4 (PDE4) ингибирует молекулы-мишени внутри иммунных клеток для подавления быстрого оборота клеток кожи и воспаления.

o Модификаторы биологического ответа - инъекции, сделанные из белков, произведенных живыми клетками. Они подавляют процессы иммунной системы, которые вызывают перепроизводство клеток кожи и воспаление. Поскольку они подавляют иммунную систему, это увеличивает риск инфекции и может мешать пациентам, принимающим вакцины. Они также связаны с некоторыми другими заболеваниями, поэтому врачу важно следить за пациентами, принимающими биологические препараты.

Жизнь с псориазом



Псориаз может вызывать значительный дискомфорт и нарушать основные функции, включая работу и сон. Медицинское обслуживание может быть дорогим. Кроме того, чешуйчатые пятна на коже могут заставить некоторых людей стесняться своей внешности, что может привести к депрессии.

Однако лечение может помочь уменьшить симптомы псориаза. Помимо регулярных посещений врача, вы можете попытаться справиться с симптомами:

• Держать кожу хорошо увлажненной. Некоторые растворы для ванн и смазки могут помочь успокоить вашу кожу.

• Оставаться здоровым в целом.

• Присоединение к группам поддержки или консультирование, чтобы помочь вам понять, что вы не одиноки в борьбе с псориазом, и поделиться идеями, как справиться с болезнью.

Прогресс исследований, связанных с псориазом



Исследователи продолжают изучать причины псориаза, лечения и других заболеваний, связанных с этим заболеванием.

• Некоторые исследователи изучают, как клетки кожи образуются в здоровой коже. Другие смотрят на то, что вызывает поражения кожи. Если мы лучше поймем эти механизмы, мы сможем разработать лучшее лечение.

• Гены играют роль в определении того, кто заболевает псориазом, поэтому исследователи пытаются выяснить, какие гены связаны с болезнью и как она передается по наследству в семьях.

• Некоторые исследователи изучают нервную систему, чтобы определить причину боли и зуда при псориазе.

• Другие исследователи ищут способы успокоить иммунную систему, блокируя активность Т-клеток или белков, которые способствуют воспалению.

• Пациенты с псориазом могут подвергаться большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, и исследователи пытаются выяснить, почему.

