KOFE «Тормоз» (интернет-сингл)

Исполнитель: KOFE, Название: «Тормоз», Стиль: рок, Год: 2026

Группа KOFE остается верной себе, описывая, так или иначе, действие бодрящего напитка в своих песнях. Хотя глобально тема новой песни «Тормоз», конечно, намного шире. Композиция посвящена вечной проблеме — необходимости остепениться для чересчур разогнавшегося по жизни парня. В таких ситуациях чаще всего помогают любящие девушки.

«Я скоро навернусь, уже почти коснулся дна, и я кричу, что силы есть: ОСТАНОВИ МЕНЯ!» - умоляет неведомую спасительницу герой тормоза. Женщина, которая его остановит, как раз сравнивается с тормозом. Финал в песне так и остается открытым, хотя заносы на виражах сглаживают и партии скрипки, и женские бэк-вокалы, появляющиеся уже ближе к концу. То есть избавительница где-то маячит на горизонте, но все же в руки «гонщику» как-то не дается. В пользу этой трактовки говорит и разгоняющаяся к финалу песни инструментальная гитарная тема. Забавно, что на обложке «девушка-тормоз» все же фигурирует, причем в ее руках заветный стаканчик кофе. Но ей можно.