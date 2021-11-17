«Приключения Электроников», 21 ноября, «ГлавКлуб»

«Приключения Электроников», 21 ноября, «ГлавКлуб»

Ни один из сезонов в московском Главклубе не обходится без концертов этого особенного коллектива российской панк-сцены

На любой повод или праздничный день, будь то Всемирный день авиации и космонавтики или День взятия Бастилии - у них есть яркий музыкальный ответ, который с пол-оборота ставит на уши площадку любого размера и формата. 21 ноября «Приключения Электроников» снова вернутся в Главклуб и в этот раз с программой «Мы к вам приехали на час!».

Несмотря на название вечера, любителей самого доброго металлического ансамбля на Земле ждет полноценный концертный сет, полный до отказа любимых хитов. Отличное настроение с собой - строго обязательно!

Концерт пройдет при соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении масок и с рассадкой танцпартера (без QR-кодов).

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