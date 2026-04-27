Вучич предложил Западу дать Украине тот же совет по Крыму, что и о Косово

Президент Сербии Александр Вучич © Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев

Западные страны должны дать Украине такой же совет по Крыму, какой они дают Сербии по Косово и Метохии. Об этом 27 апреля сообщил президент Сербии Александр Вучич в британском подкасте The Rest is Politics, опубликованном на YouTube-канале.

«Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией?» — приводит его слова газета «Известия»

Он отметил, что государства Запада предлагают Белграду не смотреть в прошлое в вопросе конфликта 1999 года. Вучич задался вопросом, почему аналогичную фразу не говорят украинцам о Крыме и событиях 2014 года. По его словам, он не слышал подобных заявлений от многочисленных западных официальных лиц.

«Вы так никогда не сделаете», — заключил Вучич.

  1. 28.04.2026, 01:01
    Гость: хохотун

    А что, сегодня Серпбия Едина??
    Так мне сдаётся, что не совсем и есть ещё куда распадаться.
    Почему? Да потому что в прошлом был Броз Тито, который собрал всех вместе, но проводил дурацкую политику и Югославия распалась. Сама собой. Кстати, была она Федеративным государством. Также как и Россия сегодня.
    И Россия никогда не заявляла официально, что не считает передачу Украине Крыма юридически не правильным. Потому, что там был не только Крым. Там было и то, что отошло от Украины России. А до 1991 года Крым был областью Украины.
    И только с 1991 года стал Автономной Республикой Крым в составе Украины.
    Что-то у Вучича со знаниями не очень. Собственно как и у Орбана. Деньжищи глаза замылили.

  2. 28.04.2026, 00:46
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Значит Вам знакома Ита и Эта стороны баррикад? Или мне показалось и 45-го не было?

  3. 27.04.2026, 23:49
    Гость: ЕСовец

    Почему-почему...да потому что западенцы и иже с ними - они "свои",адольфовские.И усердно доказали это еще ровно 85 лет назад.Вот и бьется шакалья стая,мечтая о вожделенном "реванше".ГвоздИ их,Россия без разбора.Ихний католический Господь ("с нами гадт",так фашисты на своих пряжках писали) разберет кто там и в чем преступник :)
    Я сам живу в ЕС,и вижу - в какую мерзость она превратилась...

  4. 27.04.2026, 23:46
    Гость: Какой смешной Вучич, а мнит себя политиком

    Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией?» — приводит его слова газета «Известия».

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/04/27/situatsiya-vokrug-kryma/922604-vuchich-predlozhil-zapadu-dat-ukraine-tot-zhe-sovet-

    При чем тут украинцы , если это мировое сообществою....считает Крым ......Вучич не курсе, что ни одно государство ОФИЦИАЛЬНО не признало Крым РОССИЙСКИМ.Даже Батька Лукашенка.
    А сам Вучич чего же НЕ ПРИЗНАЛ ОФИЦИАЛЬНО Крым российским?Страшно? -ха-ха.

    На закате своей карьеры Асад , то есть СИРИя, признала Крым российским, но вскоре сбежал в Москву, а к власти пришли ПОВСТАНЦЫ.Которыеи о своей позиции по этому вопросу ничего не заявляли. А спрашивать у них похоже БОЯТСЯ.
    Таки дела.

]]>
