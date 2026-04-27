23:04 27.04.2026

Западные страны должны дать Украине такой же совет по Крыму, какой они дают Сербии по Косово и Метохии. Об этом 27 апреля сообщил президент Сербии Александр Вучич в британском подкасте The Rest is Politics, опубликованном на YouTube-канале.

«Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией?» — приводит его слова газета «Известия».

Он отметил, что государства Запада предлагают Белграду не смотреть в прошлое в вопросе конфликта 1999 года. Вучич задался вопросом, почему аналогичную фразу не говорят украинцам о Крыме и событиях 2014 года. По его словам, он не слышал подобных заявлений от многочисленных западных официальных лиц.

«Вы так никогда не сделаете», — заключил Вучич.