Бранимир раскрыл, кого он не желает видеть на своих концертах

Концерт Бранимира состоялся в клубе «16 Тонн» 23 ноября 2025 года

Дара и энергетики музыканта вполне хватает на то, чтобы держать в тонусе любой зал, где он играет, в одиночку с гитарой. Но на сей раз Бранимир решил устроить мини-тур по России с баянистом «Аффинажа» Александром Корюковцом. По словам певца этот преступный тандем сформировался во время одного из «Квартирников у Маргулиса». Также вместе они записали альбом «Ждут домой», песни из которого «Вахтовик звонит домой», «Провожал я друга на войну», «Уходило детство» и др.

Но начал Бранимир не с них, а с редкостей - «Вальса» из альбома «Верная смерть» и «Моноплан», который певец сочинил в 15-лет. В то время он читал Ницше и поэтому был уверен, что все знает о жизни. Тогда же он имел привычку писать песни после новых узнанных слов, одним из которых и оказалось понятие «моноплан».

Для тех, кто помнит Бранимира злым, он сыграл, к огромному восторгу зрителей «На горбах Матроны и Терезы». Из более позднего периода он представил с Александром Корюковцом «Торпедорубин» (которую «в Москве исполнять безопасно, а в Казани — не очень»), «Фазан» и «Мрачные поселки средней полосы». Интересную предысторию имела песня 2006 года «Зубы». Написал ее Бранимир, идя 13 километров на собственный квартирник. В тот период у него совсем не было денег, и концерт был единственным средством погасить долги за коммуналку. Правда, вся вырученная сума быстро куда-то испарилась, и задолженность так и не покрыли.

«С баяном стал я стал звучать по-возрастному и по шансону, - иронизировал над собой Бранимир. Стал серьезный и респектабельный. Видимо, скоро уйду из музыки и буду исполнять по кабакам Сочи Михаила Круга». Пока же этого не произошло, Бранимир сыграл «Степка украл гуся» с диска «Ждут домой». Эта песня дала ему возможность органично перейти к презентации нового альбома «Чужие 1», который вышел в интернете буквально через несколько часов после концерта. Продолжением «Степки...» оказалась песня оттуда «Гроза двора». Песня же «Догхантеры» из нового релиза оказалась посвящена тем, кого бы исполнитель точно не желал бы видеть на своих концертах. «Чужие 1» Бранимир сыграл в тоннах с участником группы 25/17 Константином Овчинниковым.

Ближе к финалу концерта к музыкантам присоединилась вокалистка группы «Дайте Два» Людмила «Теща» Махова, исполнившая партии скрипки в «Солнечном дне». После На «Фоме» у Бранимира порвалась струна, причем этот традиционный форс-мажор он воспринял с облегчением. Дело в том, что в семи предыдущих городах тура струны оставались целыми. Бранимир было уже подумал, что он перешел в разряд профессиональных артистов, но в Москве он вновь оказался в андеграунде. Напоследок столичная версия услышала припанкованную версию «Не хочу никуда уезжать» со скрипкой людмилы Маховой, «Верную смерть» и «Через двор». В следующий раз Бранимира можно будет услышать на онлайн-концерте с Александром Корюковцом 21 декабря. Ну а воочию его можно будет услышать в Москве в «Рюмочной Зюзино» 6 января 2026 года.

