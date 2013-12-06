Справлять или не справлять, вот в чем вопрос!

Новый год – волшебный праздник или дань отжившей традиции, решать вам

Власть привычки прочнее любых законов. Мы готовим к любому застолью оливье и селедку под шубой, хотя можем купить любые деликатесы, сжигаем чучело Масленицы, как это делали славяне-язычники, наряжаем ёлку как немецкие поселенцы в царском Санкт-Петербурге. Привычка помогает ощутить стабильность и незыблемость окружающего мира. Однако всегда ли стоит следовать замшелым ритуалам?

В лесу родилась ёлочка...

Празднование завершения годичного цикла есть у всех народов мира, которые придумали календарь. Как правило, торжество связано со сбором урожая, весенней посевной или разливом реки, приносящей плодородие. У египтян праздновали воскрешение вечно юного бога Осириса и разлив Нила, в древней Греции новогодним считался самый длинный день лета, в Персии и многих странах, заимствовавших арабскую культуру, новогодним считался день весеннего равноденствия, праздник Навруз.

В XXI веке в Китае Новый год справляют в первое зимнее новолуние после декабрьского солнцестояния, в Бангладеш и других азиатских странах – 14 апреля, в Израиле – в новолуние месяца Тишрей, в Бирме – в середине февраля, в Иране – 21 марта.

Традицию отмечать Новый год 1 января ввел римский император Юлий Цезарь. В этот день благородные римляне поздравляли друг друга, устраивали пиры, рассылали подарки и благопожелания. Праздник был посвящен богу времени, Янусу (по-гречески Крон или Хронос).

В IV веке нашей эры римский император Константин в целях борьбы с язычеством повелел вместо нового года праздновать Рождество Христово, а календарное окончание года перенести на 1 сентября. Из Византии традиция перешла на Русь и продержалась до начала XVIII века. Затем Петр I меняя российский уклад, дотянулся и до календаря, приказав 1 января наряжать елки, веселиться и устраивать ассамблеи. Тем не менее, до 30-х годов XX века место Нового года и в России и в Европе занимало Рождество – праздничные гулянья и подарки приурочивали к 24 декабря.

Советский союз последовал примеру Рима – сохранив атрибутику праздника, сдвинул его на другой день. Рождественская елка превратилась в новогоднюю, Вифлеемская звезда стала красной звездой и вскоре подрастающие советские дети уже и не вспоминали о «поповских выдумках». В наши дни происходит обратный процесс – Рождество возвращает свои права, а Новый год сдает позиции. Всё больше людей относится к празднованию с прохладцей, а то и с явным осуждением. И у них есть свои аргументы.

Десять причин не справлять

Рождественский пост. С 28 ноября до 6 февраля по православным канонам длится один из четырех самых важных многодневных постов. Верующим строго запрещается есть мясо, молочные продукты, веселиться, развлекаться и предаваться суете. Новогоднее застолье, танцы, «скоромные» праздничные телепередачи и удалое гулянье напрямую противоречат посту.

Верующие родственники. Если кто-то в семье стал воцерковленным, соблюдает православные заповеди и традиции, ему будет неприятно неприличное и неуместное веселье по языческому, с его точки зрения, поводу. В лучшем случае человек просто откажется принимать участие в семейном празднике, в худшем дело может дойти до конфликта.

Большие расходы. По статистике взрослый россиянин тратит на новогодние праздники в среднем 19200 рублей. Это еда и напитки для застолья, подарки родственникам и друзьям, ёлка и украшения, новые наряды и тематические вечеринки. Директора торговых центров знают – продажи алкоголя, парфюма и деликатесов перед новым годом растут на 30%. А ведь эти деньги можно израсходовать куда более целесообразно!

Вредная пища. Редкая хозяйка удосужится составить новогодний стол из диетических блюд – а как же гусь с яблоками, оливье, копчености и икра? Неудивительно, что гости потом мучаются от переедания, а дамы лихорадочно сбрасывают лишние килограммы, наросшие за неделю праздников.

Лишние хлопоты. Перед праздниками приходится бегать по магазинам, разыскивать нужные лакомства, украшения и подарки, волочь с базара тяжеленную колючую елку и возиться с её установкой. Не говоря об обязательной уборке, обзвоне друзей и рассылке неизбежных поздравлений.

Скверные воспоминания. Если праздник единожды был испорчен тяжелой болезнью, опасной аварией, неверным супругом, решившим провести его с новой любовью, или чем-то столь же тягостным, звон курантов ещё долго будет лишь огорчать. Пока психотравма не вылечена, чудес от Деда Мороза лучше не ждать.

Опасные последствия. Новый год – время повышенного травматизма для празднующих, их детей и домашних любимцев. Ожоги от петард, отравления несвежей едой или некачественным спиртным, обморожения, травмы мало кого радуют. Кошки и собаки могут проглотить украшения из фольги или синтетических нитей, ребенок – уколоться об елку или порезаться осколками игрушек.

Неприятные обязательства. В праздничную ночь приходится веселиться, улыбаться и радоваться вне зависимости от того, хочется это делать или нет. Супруги и дети мечтают о подарках, которые нелегко достать или просто невозможно купить. Пожилые родители готовят порой довольно унылый праздник с невкусной едой и заезженными шутками, но навещать их все равно надо.

Завышенные ожидания. Вера в Деда Мороза у некоторых людей сохраняется до старости. Тем болезненней разочаровываться, в очередной раз понимая, что заветных подарков никто под ёлочку не положит и новогоднее чудо на саночках не привезет.

Нет настроения. Так тоже бывает – тяжелый год, тяжелый месяц, накопившаяся усталость, неприятности на работе, проблемы со здоровьем. Просто нет сил наряжаться, что-то организовывать и изображать веселье.

Чем заняться?

Предположим, вы решили не справлять Новый год. Отказ от традиции дает очень интересный психологический эффект – вы ощутите, что пошли наперекор обстоятельствам, приняли собственное, непопулярное, но нужное решение. Это поможет в будущем увереннее отстаивать своё мнение, говорить «нет» и поступать как заблагорассудится.

Решение не праздновать Новый год неплохо сработает, если вам хочется кардинально изменить свою жизнь – перейти к соблюдению религиозных традиций, переехать в другую страну, отказаться от переедания, расточительства, неудачного брака, нелюбимой работы или нудных обязанностей.

В состоянии депрессии, после пережитых кризисов, неудач и невзгод «пропущенный» Новый год может стать той точкой опоры, с которой вы снова начнете подниматься, восстанавливать жизнь. Главное, не пытайтесь себя жалеть и смаковать несчастья, завистливо слушая, как соседи за стеной веселятся и открывают шампанское!

Проведите праздники с пользой. Заранее предупредите друзей и знакомых, что в этом году вы планируете отказаться от привычного ритуала и поэтому просите воздержаться от визитов, поздравлений и подарков. По возможности отключите Интернет и мобильный телефон, чтобы никто не портил вам настроение. Загодя определитесь, чем вы хотите заняться в длинные праздничные выходные. Можно использовать свободное время, чтобы целиком, не торопясь прочитать толстый роман или даже целую сагу, посмотреть любимый сериал или пройти компьютерную игру до последнего уровня. Можно навести порядок в кладовых, фотографиях, почтовых ящиках или гараже – когда ещё будет свободное время? Можно заняться любимым хобби – связать шарф или свитер, сделать вышивку или шкатулку, сплести украшение из бисера или слепить статуэтку из глины, порисовать или помузицировать. Одним словом, выбор за Вами!