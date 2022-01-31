Amaria «Воин света»

Исполнитель: Amaria, Название: «Воин света», Стиль: рок, Год: 2021

Духовное состояние каждого человека сходу протестировать довольно просто. Достаточно определить его отношение к свету. Иногда, правда, традиционные образы, относящиеся к этому понятию, спекулятивно затаскиваются и обращаются в свою противоположность. Тогда появляются творцы, типа Amaria, которые возвращают им исконный смысл.

Взять, например, заглавную песню ее альбома «Воин света». Обращаясь к этому посланнику из иного мира, героиня будто постепенно просветляется. Вначале она дерзает говорит о возмездии, потом к несовершенным причисляет и себя, а в итоге молит Воина света исцелить ее от слепоты. И это - единственно верный способ выстраивания продуктивного диалога с подобного рода сущностью.

Альбом «Воин света» - это оммаж русскому року в самом высоком и чистом понимании этого явления. В перекличках Амарии с рок-мастодонтами нет попыток как-то выпендриться, присоседиться, с кем-то поспорить или сделать наперекор. Просто она оказалась одной из немногих, кто сумел разглядеть в этих затертых до дыр песнях религиозный смысл. По ним Амария и прокладывает ступенька за ступенькой свою лестницу в Небо.

«Вечная ночь» написана как бы поверх «Кукушки» Виктора Цою. К кому, как не к лаконичному лидеру «Кино» обращаться с сетованиями о том, что стало насущно не хватать простых песен, а святая София ассоциируется не столько с Премудростью, сколько с усталость (ведь многие знания рождают скорбь, особенно — в нашем перенасыщенном информацией мире). В «Идет строй» полковник Васин бросает «Поезд в огне», чтобы миловаться со своей женой, а чуткая Amaria понимает, что сейчас — не лучшее время для этого. «На дне» - вдумчивый диалог с Майком Науменко.

«Вечная ночь» написана как бы поверх «Кукушки» Виктора Цою. К кому, как не к лаконичному лидеру «Кино» обращаться с сетованиями о том, что стало насущно не хватать простых песен, а святая София ассоциируется не столько с Премудростью, сколько с усталость (ведь многие знания рождают скорбь, особенно — в нашем перенасыщенном информацией мире). В «Идет строй» полковник Васин бросает «Поезд в огне», чтобы миловаться со своей женой, а чуткая Amaria понимает, что сейчас — не лучшее время для этого. «На дне» - вдумчивый диалог с Майком Науменко.

Но наиболее сущностно близок Амарии оказывается Илья Кормильцев. В посвященной ему песне «Змееносец» певица обнаруживает, ни много ни мало, в свернутом виде «Откровение Иоанна Богослова», ведь в его оживающей вселенной маршируют жены, облеченные в солнце, спокойно перешагивая через поверженную на Землю Луну. А кормильцевский «Доктор твоего тела» оказывается «Доктором Бедой». Но не о том же ли самом и песня «Наутилуса», ведь и там герою на самоопределение был дан всего один день?

Алхимический эксперимент над феноменами русского рока удался. И вот уже в «Я верю своему Отцу» Амария и сама становится Воином Света, безудержно стремящимся к своему вечному Источнику...