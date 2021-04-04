Как обращаться со срезами цветов? Советы экспертов

17:08 4.04.2021

Не все виды цветов подходят для срезки, некоторые из них красиво смотрятся в вазе совсем недолго.

Растения, которые раскрываются только на солнце (например, газания, эсзолция, диморфотика), не подходят для срезанных цветов, поскольку их обычно закрывают в вазе. Запах растений также важен; некоторые пахнут красиво, но очень интенсивно - такие не следует размещать в комнате, где вы спите. Есть также цветы, которые красиво смотрятся в вазе и прочные, но не всем они нравятся (например, бархатцы). Также есть много очень стойких после срезки растений, которые могут быть украшением до двух недель. Среди многолетников наиболее долговечными срезанными цветами являются: хризантема, рудбеки, пионы, примеси, лиатра и шершавый подсолнечник.

К наиболее прочным срезанным цветкам относятся однолетние цветы: астра китайская, цинния нарядная, бархатцы, календулы, подсолнечник.

Пора срезать цветы

Долговечность срезанных цветов зависит главным образом от времени суток, в которое они были срезаны, фазы их развития, погоды и фазы луны.

Срезать цветы для букетов лучше всего поздним вечером. В жаркие и засушливые дни срезать цветы лучше рано утром. Цветы, срезанные в дождливую погоду, менее долговечны.

Срезанные цветы дольше сохранят свежесть, если их собирают в период убывающей луны; т.е. в течение третьего и четвертого кварталов. Большинство цветов срезают, когда они находятся в стадии полуоткрытых бутонов, но есть и такие, которые следует срезать, когда они полностью вырастут; например, астра китайская, цинния или рудбекия. Некоторые срезают в фазе закрытых, но окрашенных бутонов; например пионы и лилейники. Растения с гроздьями, такие как люпин дельфиниум или лиатрикс, срезают, когда нижние цветки (до 1/2 или 1/3 всего соцветия) полностью разовьются.

Как срезать цветы

Цветки срезают острым ножом таким образом, чтобы поверхность среза была длинной и гладкой. Лучше всего обрезать концы стеблей по диагонали острым ножом. Стебли кустарников; например, розы или сирень можно разрезать на конце лезвием бритвы. Мягкие стебли, например, тюльпанов или гербер, можно проткнуть булавкой на высоту около 5 см. Эта обработка увеличивает площадь, через которую растение впитывает воду. Удаляйте листья, погруженные в воду, потому что это ускоряет процесс гниения растений. Сломанные цветы неплохо закалить: концы стеблей на некоторое время опустить в кипяток, затем поставить букет в прохладное место. Если растения будут транспортироваться, их следует поместить в воду минимум на полчаса после срезки.

Как продлить жизнь срезанным цветам в вазе: Чистая ваза. Перед тем, как поставить свежий букет, вымойте вазу водой с моющим средством, чтобы уничтожить все микроорганизмы, которые ускоряют гниение и тем самым сокращают срок жизни срезанных цветов. Добавляйте воду в вазу ежедневно и меняйте ее каждые 2-3 дня. Блюдо моют, стебли немного укорачивают. Грубые вазы (например, из керамогранита), в которых быстрее растут бактерии, следует мыть особенно тщательно.

Очистка стеблей

Все листья и цветы, которые могут быть погружены в воду, необходимо удалить. Если этого не сделать, цветоносы быстрее начнут гнить. Подготовка воды. Лучше всего использовать кипяченую и охлажденную воду. Также можно использовать негазированную минеральную воду.

Питательные вещества для срезанных цветов. Они способствуют поглощению воды, подавляют рост микроорганизмов и предотвращают гниение стеблей. Такие препараты, как Flower Fresh, Chrysal, Blumenfrish или Everbloom, можно купить в цветочном магазине.

Правильная атмосфера

Срезанные цветы любят прохладу и влажность. Резкое солнце, сквозняк и близость фруктов уменьшают жизнь цветов.

Ваза или другая емкость должна быть в первую очередь фоном для композиции букета. Он не должен быть слишком декоративным или слишком броским и, конечно, гармонировать с букетом, который в него будет помещен; Например, глиняные вазы хорошо сочетаются с цветами из сельской местности, такими как цинния или подсолнухи, но не очень хорошо с элегантными гвоздиками или лилиями. Вазы из прозрачного стекла - самые безопасные. Если хочется чего-то более декоративного, лучше выбрать интересную фактуру, чем резкие цвета. Кроме того, глубина и ширина горлышка вазы должны соответствовать срезанным цветам, которые мы помещаем в нее.

