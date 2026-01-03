Трамп рассказал, как США готовили и провели операцию по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции рассказал, как США готовили и провели операцию по захвату президента Венесуэлы, из-за чего они ее начали и что теперь будет с Николасом Мадуро и латиномериканской страной. Главные заявления Трампа собрал «Коммерсант».

Ход операции

  • Целью операции США в центре столицы Венесуэлы был захват Николаса Мадуро.
  • В операции по захвату Мадуро США задействовали военную мощь по суше, морю и воздуху.
  • Военная операция в Каракасе не имеет аналогов со времен Второй мировой войны.
  • США во время операции удалось полностью парализовать армию Венесуэлы. Ни один американский военный не погиб, ни одна единица техники не потеряна.
  • В ходе операции по поимке Мадуро все военные возможности Венесуэлы были выведены из строя.


Что будет с Венесуэлой

  • США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока в стране не будет обеспечен безопасный, надлежащий и разумный переходный период.
  • США намерены управлять Венесуэлой «с группой».
  • Вице-президент Венесуэлы провела телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Вице-президент Венесуэлы пообещала Рубио, что готова сделать все, что скажут США.
  • Не думаю, что новым лидером Венесуэлы станет оппозиционер Мария Мачадо, США с ней не контактировали. Она просто милая, в ней нет задатков лидера.
  • Не исключаю возможность размещения войск США в Венесуэле, если потребуется.
  • США готовы к проведению второй,«гораздо более масштабной атаки на Венесуэлу, но этого, вероятно, не потребуется.
  • Крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу, восстановят серьезно поврежденную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру, и начнут приносить прибыль стране.
  • США добьются от Венесуэлы компенсации для американских нефтяных компаний.
  • Одностороннее эмбарго США на экспорт нефти из Венесуэлы остается в силе, ВМС США остаются у берегов этой страны.
  • Партнерство с США сделает народ Венесуэлы богатым и независимым, а также обеспечит им безопасность.
  • Нас ждет перестройка Венесуэлы, мы будем брать множество денег из-под земли.


Что будет с Мадуро

  • Мадуро и его супруга Силия Флорес предстанут перед американским правосудием» за их «кампанию смертоносного наркотерроризма» в отношении США.
  • Они находятся на корабле, который направляется в Нью-Йорк.
  • Мадуро был захвачен под покровом ночи. Операция «Полуночный молот» прошла идеально. Власть Мадуро закончилась, он больше не президент.
  • Мадуро пытался бежать в бункер, но американские военные его «удивили». Была большая перестрелка. В 47 секунд США смогли все зачистить и не позволили Мадуро бежать. Спецназ имел полное право застрелить Мадуро.
  • В разговоре с Мадуро я сказал ему: «Сдавайся». И мне даже казалось, что он согласился.
  • Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles, который переправлял в США наркотики. Венесуэльские террористические организации больше не будут угрожать американцам.
  • Венесуэла при Мадуро размещала на своей территории иностранные силы и закупала наступательное оружие, которое угрожало США.
  • Венесуэла в одностороннем порядке захватила и продала американскую нефть, американские активы и американские платформы, что обошлось США в миллиарды и миллиарды долларов.
  • Мадуро и его жена вскоре столкнутся со всей мощью американского правосудия. В суде будут представлены абсолютные доказательства виновности Мадуро.


Предупреждения

  • Операция США против Венесуэлы — предупреждение всем, кто будет угрожать американскому суверенитету.
  • США будут добиваться того, чтобы их доминирование в Западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение.
  • То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно.
  • В связи с операцией США в Венесуэле США оставляют в силе свои предупреждения в адрес лидера Колумбии Густаво Петро. Ему лучше «беречь свою задницу».
  • США хотят помочь народу Кубы.
  • Я одобрил президентов в Чили, Аргентине и Гондурасе.
  • Я не обсуждал с Путиным Венесуэлу. США не предвидят сложностей между Россией и Америкой в связи с операцией в Венесуэле.
     
  1. 04.01.2026, 10:29
    Гость: однозначно

    звери задрожали,в обморок упали.Очень интересные события ждут нас.Не все так просто в этом мире,за все надо платить.Последствия для Трампа могут быть очень тяжелыми.Рано или поздно на Шерхана найдется Маугли.

  2. 04.01.2026, 10:23
    Гость: Ох, уж, эти сказочники

    "США задействовали в операции против Венесуэлы 150 самолетов. Авиация США уничтожала системы ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ на вертолетах cмог захватить Мадуро."
    __________________
    Как они там в небе не столкнулись, занимаясь очень активной бомбежкой за столь ограниченное время

  3. 04.01.2026, 10:21
    Гость: Трампу и Рубио

    плевать на кубинские перестройки, им нужно возвращение конфискованной Фиделем американской собственности на острове обратно в американское пользование.

    И они этого добьются, это уже ясно.

  4. 04.01.2026, 10:19
    Гость: Это не говоря о том,

    что Тайвань и сам по себе далеко не Венесуэла. Технологически он превосходит КНР, которая прямо скажем воевать не любит, и не умеет. Последний раз она воевала в 1979, когда отхватила нехилых люлей от вьетнамцев.

  5. 04.01.2026, 10:15
    Гость: ?

    Надо дать поручение Трампу,взять этого Зиленского и доставить в Кремль!!! И немедленно.

