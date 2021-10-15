Всероссийская перепись населения: как будет проходить и зачем в ней участвовать

15:07 15.10.2021

15 октября 2021 года в России стартовала перепись населения. Разбираемся, как она будет проходить, зачем в ней участвовать и как отличить переписчика от мошенника

Что такое перепись населения и зачем в ней участвовать



Всероссийская перепись населения — это масштабный соцопрос жителей России. Его проводит государство, чтобы выяснить, сколько людей проживает в стране, какое у них образование, есть ли дети, в каких домах и квартирах они живут. При этом людей не спрашивают о размере дохода, не просят паспортные данные и сведения о собственниках жилья.

Данные переписи нужны для «корректировки госпрограмм, а также для развития и планирования бизнеса», поясняют власти. Например, перепись поможет сориентироваться, сколько и где больниц необходимо построить, где нужны новые дороги, а где не хватает банков и магазинов. А сведения о том, сколько детей и какого возраста живут в России, помогут понять, сколько школ нужно ещё открыть и в каких городах.

Чем больше людей примут участие в переписи, тем более полную информацию получат бизнес и правительство. Если не участвовать в переписи или отвечать нечестно, государство получит недостоверные данные и, например, не построит детский сад, которого так не хватает родителям в одном из районов.

Традиционно перепись населения проводится раз в десять лет. Очередная должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии её перенесли на 2021 год. В этой переписи впервые в истории России участие можно принять онлайн.

Порядок проведения переписи населения регулирует закон «О Всероссийской переписи населения». В нём, например, закреплено, что перепись проводится с соблюдением прав человека на неприкосновенность частной жизни и что полученные сведения не могут быть использованы во вред.

Когда будет проводиться перепись



Перепись на большей части территории России пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В отдалённых и труднодоступных районах страны — это 24 региона Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока — она продлится до 20 декабря 2021 года.

Кто может участвовать в переписи



В переписи могут участвовать все, кто постоянно проживает в России. При этом не имеет значения гражданство и то, в какой стране находится человек во время переписи. То есть в опросе участвуют:

граждане РФ, которые во время переписи находятся в стране;

граждане РФ, которые временно выехали в другую страну, например в гости, на лечение, учёбу или по работе;

иностранцы, которые живут или планируют жить в России более года.

Как принять участие в переписи



Есть три варианта участия в переписи: дождаться дома переписчика, прийти на переписной участок или ответить на вопросы на «Госуслугах».

Вопросы во всех случаях одинаковые. Гражданам России нужно будет заполнить два бланка: на одном — 23 вопроса о самом участнике, на втором — 10 вопросов о его жилищных условиях, например о годе постройки дома, материале стен, площади, числе комнат. Иностранцам зададут всего семь вопросов, в том числе о цели приезда и продолжительности проживания.

Так выглядит бланк с 23 вопросами об участнике переписи.

Посещение переписного участка . На переписной участок можно прийти уже 15 октября. Выбрать ближайший удобно на карте, опубликованной на официальном портале переписи. Там есть часы работы участка, а также его телефон.

Визит переписчика . Если идти на участок не хочется, можно подождать переписчика дома. Удобное время для визита можно сообщить в переписной участок по телефону, указанному на карте. Также уточнить информацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 707-20-20. Переписчик, когда придёт, заполнит формы со слов анкетируемого, при этом пускать в квартиру его необязательно и он не будет спрашивать никакие документы.

Перепись на Госуслугах . Все, у кого есть аккаунт на портале, могут заполнить электронный переписной лист на сайте или в приложении. Для этого нужно выбрать услугу «Пройти перепись населения» и ответить на вопросы. Переписать можно не только себя, но и всех членов семьи, например супруга и детей. Ответить на вопросы нужно до 8 ноября. После этого на телефон придёт QR-код — один на семью — и цифровой код на каждого члена семьи. Их нужно предъявить переписчику, который будет обходить дома и квартиры, тогда он будет знать, что человек уже принял участие в переписи, и не станет задавать вопросы во второй раз.

Как будут храниться полученные данные



Ответы на вопросы будут храниться в обезличенном виде, то есть установить, кто именно дал тот или иной ответ, чей это переписной лист, будет невозможно. Все бумажные бланки уничтожат через год после объявления итогов переписи. А что касается данных с Госуслуг, то они будут передаваться в зашифрованном виде и впоследствии храниться в Госархиве.

Если отказаться от участия в переписи



Никаких санкций за неучастие в переписи не предусмотрено.

Как отличить переписчика от мошенника



Переписчик должен предъявить удостоверение с указанием фамилии и паспорт. Также у него будут шарф, жилет, сумка с символикой переписи и планшет со специальной программой переписи. Переписчик будет в маске и перчатках.

Переписчики не должны:

требовать какие-либо документы;

спрашивать паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.

Если поведение переписчика вызывает вопросы, лучше прекратить общение и сообщить об этом на горячую линию. Участнику переписи пришлют другого переписчика или предложат прийти на участок.

На звонки с предложением заполнить бланки переписи по телефону отвечать не стоит. Это, скорее всего, звонки от злоумышленников, поскольку по телефону нельзя принять участие в переписи.

Когда опубликуют результаты опроса



Предварительные результаты переписи будут опубликованы в апреле 2022 года на сайте Росстата. Окончательные итоги подведут до конца 2022 года.