«Калинов мост», 26 марта, «Известия Hall»

«Калинов мост», 26 марта, «Известия Hall»

Группа «Калинов мост» сыграет большой концерт с программой «Золото песен. Лучшее за 35 лет» в клубе «Известия Холл» 26 марта 2022 года

«Калинов мост» представляет в своем творчестве уникальный сплав лучших достижений мирового рока с корневой славянской традицией. Стилистика группы узнаваема с первых аккордов, а поклонники и журналисты щедро награждают коллектив неофициальными титулами «славянские хиппи» и  «поэты земли русской». 

Музыканты всегда стараются держать руку на пульсе, постоянно отражая в своих песнях как исторические события, так и актуальную повестку дня. «Калинов мост» не чужд экспериментам и органично работает в самых разных жанрах:  блюз, баллады, рок-боевики, хард-рок, психоделический рок, казачьи песни и даже «евразийские частушки». Придумавший такое определение лидер команды Дмитрий Ревякин пребывает в превосходной форме и неизменно удивляет поклонников от концерта к концерту.

В прошлом году группа начала отмечать свое 35-летие, подготовив невероятно разнообразную и полную приятных неожиданностей программу. На юбилейных концертах в Москве и Санкт-Петербурге «Калинов мост» представил внушительную ретроспективу — от «Моей песни» до «Летят вороны». Не забыла группа и о хитах типа «Родная», «Назад в подвалы», «Сберегла», «Уходили из дома», и о материале со знакового альбома 15-летней давности «SWA» («Конь-огонь», «Камчатка), с которого начался самый плодотворный период команды, продолжающийся и по сей день.

В клубе «Известия Холл» Дмитрий Ревякин собирается вспомнить редкие песни, а также сыграть неизменные хиты.. Непременно прозвучит и прочно обосновавшаяся в сет-листе «Калинова моста» последних лет «визитная карточка» Александра Башлачева «Время колокольчиков», пение которой Дмитрий Ревякин умело и продуманно распределяет по ролям со зрителями. «Калинов мост» непременно сделает  увлекательные экскурсы в историю  «золотых» песен коллектива.
 

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