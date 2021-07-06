Виктор Алкснис: «Противостояние России и НАТО в Черном море будет нарастать»

Для выдавливания России из черноморского региона будет сделано все возможное. Вплоть до прекращения действия конвенции Монтрё. И тогда придется дать оценку действиям президента РФ В.Путина

НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России, об этом в интервью заявил спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе", - заявил он.

А это означает, что противостояние России и НАТО в Черном море будет только нарастать. И, к горькому сожалению, что-то реальное противопоставить планам наших «заклятых партнеров» на Черном море мы не в состоянии. Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР прошли и прошли похоже навсегда.

В настоящее время Черноморский флот РФ полностью деградировал и по сути превратился во флот береговой обороны. И доказательством этого может служить тот факт, что на широко разрекламированных учениях Черноморского флота в январе прошлого года Верховный Главнокомандующий В.Путин наблюдал за их ходом с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов», который для этого пришлось специально перегнать с Севера. На Черноморском флоте современного корабля такого класса не нашлось.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» уже много лет находится в стадии ремонта, который провести на судоремонтных мощностях Крыма невозможно. До 2014 года он проходил все плановые ремонты на Николаевском судостроительном заводе им. 61 коммунара, но после «крымской весны» такая возможность исчезла.

Более того, 21 июня 2021 года правительство Украины объявило о полной и окончательной ликвидации этого легендарного предприятия, которое с 1895 года было флагманом судостроения, как Российской империи, так и Советского Союза. И которое на протяжении ста лет являлось главным поставщиком судов для Черноморского флота.

Откуда теперь появятся новые суда в составе Черноморского флота, тем более класса дальней морской и океанской зоны при общей деградации российского военного судостроения за последние три десятилетия?

И вспоминаются события 2014 года, когда у президента РФ В.Путина был уникальный шанс не только решить украинскую проблему в целом через создание Новороссии (Украины 2.0), но и спасти уникальные судостроительные и двигателестроительные предприятия на черноморском побережье Украины. И тем самым обеспечить развитие и высокую боеспособность Черноморского флота РФ. И не только Черноморского.

Но поскольку печально известный Дидье Буркхальтер в мае 2014 года в ходе своего неожиданного блиц-визита в Москву передал Владимиру Владимировичу коллективное мнение Запад «Низ-я-я-а!», то из лексикона президента РФ навсегда исчезли слова «русский мир», «новороссия», «разделенный русский народ» и прочие, которые он так любил произносить зимой и ранней весной 2014 года.

В эти же дни «похорон» Николаевского судостроительного завода с другого берега Черного моря из Турции пришли новости, резко ухудшающие геополитические позиции России на Черном море. Президент Турции Эрдоган заявил о начале строительства альтернативного проливу Босфор водного пути в Черное море – 45 километрового канала «Стамбул». Его строительство планируется завершить к 2026 году, т.е. через пять лет. Если канал будет построен, то он угрожает конвенции о статусе проливов Босфор и Дарданеллы (связывает Мраморное и Эгейское моря), подписанной в городе Монтрё в 1936 году.

Эта конвенция была крайне выгодна России поскольку вводила строгие ограничения по классу, тоннажу и сроку пребывания в Черном море военных кораблей, не принадлежащих причерноморским странам. И именно под эти ограничения подпадают военные корабли США, Великобритании их союзников, которые в последние годы зачастили в Черное море. Включая злополучный британский эсминец «Дефендер».

Но крах конвенции Монтрё может открыть доступ через канал «Стамбул» в Черное море военным кораблям любой страны, любого водоизмещения и на любой срок. Вплоть до авианосных ударных групп (АУГ) США, противопоставить которым на Черном море России нечего.

Да, даже после окончания строительства канала «Стамбул» будут продолжать действовать ограничения к конвенции Монтрё для прохода Дарданелл, но уже сейчас началась информационная кампании о необходимости строительства канала-дублера Дарданелл. И нет сомнений, что для выдавливания России из черноморского региона будет сделано все возможное и невозможное. Вплоть до официального прекращения действия конвенции Монтрё.

И тогда придется дать оценку действиям президента РФ В.Путина в этом регионе.

Я уже упоминал его, назовем это мягко – просчетами, в отношении Украины весной 2014 года. Но стоит вспомнить и о его «просчетах» в Грузии в 2003-2004 годах. Этот вопрос тщательно замалчивается в официальных российских СМИ, но ведь к власти в Грузии русофоба и антироссийского политика Михаила Саакашвили привел именно В.Путин.

Напомню, что в период государственного переворота в ноябре 2003 года Путин направил в Грузию тогдашнего министра иностранных дел РФ Игоря Иванова, который поддержал Саакашвили и тем самым обеспечил передачу ему власти.

Через полгода в начале мая 2004 года Путин вновь направил Игоря Иванова, который на тот момент занимал пост секретаря Совета Безопасности РФ в Аджарию, где тот заставил последнего пророссийского политика Грузии Аслана Абашидзе отказаться от противостояния с режимом Саакашвили и капитулировать, покинув территорию Грузии. А ведь Абашидзе был готов провозгласить независимость Аджарии и пользовался в это вопросе поддержкой населения и частей грузинской армии. Более того, даже турецкое руководство, обеспокоенное планами Саакашвили ликвидировать аджарскую автономию, что было грубейшим нарушением Карского договора, не возражало против применения РФ военной силы в Аджарии для выполнения условий Карского договора по сохранению ее автономии.

А ведь Аджария в целом и Батумская бухта в частности являлись российскими стратегическими пунктами на территории Грузии и уход оттуда России означал заполнение политического вакуума США и их союзниками. И неспроста сегодня конечными пунктами маршрутов кораблей США и их союзников в Черном море является именно Батумская бухта.

Так что сегодня мы уподобляемся старухе, сидящей у разбитого корыта из сказки о золотой рыбке. Причем на берегу Черного моря.

А самым действенным способом противодействия натовцам в Черном море контр-адмирал Владимир Зазаров считает «влупить тараном так, что мало никому не покажется» ракетным крейсером «Москва» или другим судном, включая гражданские и буксиры, по нарушителям, чтобы выпихнуть их из наших территориальных вод .