Впервые в истории россиян-одиночек стало больше, чем семей

Все больше россиян стремятся жить в одиночестве, количество семей сокращается, разводов — растет, и на этом наживаются юридические корпорации, брачные агентства и коучи

О кризисе общества, причинах семейного неблагополучия и проблемах психического здоровья современной российской семьи рассказала екатеринбургский психолог, доктор наук Людмила Баранская на форуме «Здравоохранение Урала»-2026.

«По свежим апрельским данным на 2026 год в России насчитывается 24,5 млн семей с детьми (на 143,36 млн жителей). Количество разводов растет — на каждые 10 браков приходится восемь распавшихся союзов. В 2025 году Россия вышла на „почетное“ третье место в мире по количеству разводов (первое занимают Мальдивы, второе делят несколько стран)», — привела неутешительную статистику Баранская.

Причины разводов в России



Так, в 2024 году в РФ было зарегистрировано 880 тысяч браков, а разводов состоялось 644,5 тысяч. Психолог назвала четыре ключевые причины катастрофы. Первая — неравный эмоциональный труд (68%) — это тотальная перегрузка женщин бытом при пассивности мужчин. Как следствие — эмоциональное выгорание второй половинки.

Вторая причина — финансовые ямы (46%): бедность, долги, невозможность прокормить семью. Третья — «смерть диалога», или нежелание слышать друг друга (23%). В этом случае партнеры превращаются в оппонентов, доказывая друг другу правоту и критикуя: «для таких пар отношения теряют значимость и становятся менее важными, чем собака и спортзал». Четвертая причина — измены (18%).

«И хотя 42% россиян сталкивались с неверностью партнера, а 37% признаются в изменах сами, это редко становится причиной краха. Чаще — последней каплей в чаше непонимания и усталости», — объясняет Баранская.

Кому выгодны разводы россиян



Кризис семейной жизни и частые разводы россиян стали выгодным инструментом для бизнеса, продолжает она. Так, «войну полов» активно эксплуатируют всевозможные коучи, предлагая тренинги «альфа-самцов», феминистские курсы или продвигая тему в «токсичных блогах».

Одиночество человека монетизирует рынок свиданий — например, брачные агентства, для которых «чем труднее договориться — тем выше прибыль». А расставание супругов — непаханое поле для адвокатов по разводам, разделу имущества и алиментам. Таким образом, для многих корпораций крах семейной жизни людей очень выгоден.

Что предлагает государство



Баранская отметила, что государство пытается сдержать волну распадающихся семей. Например, ростом госпошлин на разводы, которые за последнее время выросли в восемь раз: от 650 рублей до нынешних пяти тысяч. При этом «цена на брак» стабильно сохраняется скромной: молодоженам надо заплатить госпошлину всего 350 р.

«С другой стороны, в некоторых регионах есть пилотные программы „экологичного развода“ в МФЦ. Например, в Москве. Там бездетные пары могут зайти и развестись так же просто, как получить обычную справку. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на суды», — рассказала врач.

Растет количество россиян-одиночек



На этом фоне все большее число россиян желает жить в одиночестве. Из всего населения страны на данный момент такой образ жизни ведет 41,8% (27,6 млн человек). Это граждане трудоспособного возраста, а не пенсионеры, подчеркивает психолог.

«С 2002 года количество людей, которые живут в одиночестве, выросло в два раза. Впервые в истории России этот показатель обогнал количество семей», — говорит Баранская.

Одиночество опять же воспевается в модных блогах. В современных реалиях успешный, красивый, обеспеченный мужчина не видит побуждающих мотивов вступить в брак, продолжает психолог. Как и красивая, умная молодая женщина не слишком стремится создать семью. Для таких людей есть специальный термин — синглтон (от англ. singleton — «одиночка») — человек, который сознательно выбирает жизнь в одиночестве, отказывается от брака, романтических отношений и создания семьи.

Все вышеприведенные факторы привели Россию к порогу демографической ямы.

Проблемы и угрозы для российских семей



Отдельно остановилась доктор наук на проблемах психического здоровья современной российской семьи. По ее словам, это высокий уровень стресса и неспособность справляться с высокими нагрузками и многозадачностью, рост неврозов и депрессий. Вторая проблема — дисбаланс, стирание традиционных мужских и женских ролей, которое вызывает конфликты.

Среди других проблем Баранская назвала размывание семейных ценностей, рост невротических расстройств и перегрузку женщин, совмещающих работу и быт. Основными угрозами для россиян, по ее словам, являются насилие в семье (физическое, психическое, экономическое), зависимость (алкоголизм), финансовая нестабильность, те же разводы и трудности адаптации у молодых супругов.

Что спасет российские семьи от распада



В противовес проблемам и угрозам она озвучила факторы, которые могут сплотить семью. Это открытое общение, взаимное уважение и способность конструктивно разрешать кризисные ситуации.

«Для поддержания эмоционального комфорта критические важно соблюдать личные границы, проводить качественное совместное время и проявлять сострадание. Это создает среду защищенности и обеспечивает адекватную регуляцию поведения всех членов семьи. Что, в свою очередь, является фундаментом для психического здоровья детей и взрослых», — считает психолог.

Она отметила, что важно формировать концепцию жизнестойкости семьи, это поможет сохранить ее целостность, пережить любой кризис, адаптироваться к изменениям и восстановиться после неудач. «Семья должна уметь осмысливать невзгоды. Если трудность воспринимается не как катастрофа, а как вызов, который можно преодолеть вместе, жизнестойкость растет. Сюда же относятся оптимизм и общие духовные ценности», — добавила Баранская.

Автор: Анна Салымская