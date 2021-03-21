Содержание и уход за морскими свинками

14:26 21.03.2021

Морская свинка - общительный и миловидный домашний питомец, никого не оставляющий равнодушным к себе.

В среднем они живут от 5 до 7 лет, иногда могут доживать и до 10. Однако, чтобы сохранить здоровье морской свинки и позволить ей дожить до таких лет, следует соблюдать правила ухода за такими питомцами.

Общий уход за морскими свинками

Так как эти животные относятся к грызунам, их содержание подразумевает покупку специальной клетки. Ни в коем случае нельзя держать морскую свинку в емкостях аквариумного типа и просто пластмассовых клетках. Это мешает циркуляции воздуха, из-за чего у грызуна может возникнуть недостаток кислорода. Дно клетки должно быть гладким и засыпаться специальным наполнителем или опилками, чтобы свинка чувствовала себя в привычной среде и не повредила лапы. Желательный размер клетки - примерно 70 на 70 сантиметров. На стенку клетки нужно повесить специализированную поилку, чтобы свинка в любое время могла попить воды. Само собой разумеется, что воду туда нужно периодически доливать.

Регулярно нужно менять наполнитель в клетке, ведь наличие большого количества аммиака под ногами морской свинки может отрицательно сказаться на ее дыхательной системе.

Ни в коем случае нельзя располагать клетку с морской свинкой под прямыми лучами солнца и на открытом сквозняке. Это может негативно повлиять на здоровье питомца.

Морскую свинку не стоит содержать в одиночестве. Если же обстоятельства позволяют содержать только одного грызуна, то стоит несколько раз в день брать свинку на руки, гладить, общаться с ней. На удивление, морские свинки очень общительные и любят поддержать беседу на своем языке.

Рацион питания морской свинки

Морские свинки требуют сбалансированного и правильного питания. Ни в коем случае нельзя давать грызуну еду со своего стола. Даже если она кажется очень вкусной, свинка этого точно не оценит. Это очень сильно может отразиться на здоровье пищеварительной системы. По природе морские свинки - строго вегетарианцы. Основа рациона морской свинки - зеленый корм. Как правило, это луговая трава, одуванчики, клевер и другие растения. Собирать траву для питания грызуна нужно только в незагрязненных местах, желательно - за городом. Свинке также необходимо принимать в пищу сено. Причем оно должно быть не свежевысушенным, а выдержанным более 2 месяцев. В противном случае оно может принести вред. Важная часть рациона - вода. Поилку нужно ежедневно промывать, а также менять воду на свежую.

Изучив правила содержания морской свинки, можно без сомнений брать себе такого общительного и жизнерадостного грызуна.

