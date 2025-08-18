25/17 попрощались с 90-ми

Концерт группы 25/17 состоялся на площадке MTC Live Лето 15 августа 2025 года

Будучи авторами песни «Наше лето», 25/17 невероятно органичны в контексте концертов на открытом воздухе. С погодой, вопреки прогнозам повезло, и музыканты, выдавали песни из разных периодов одну за другой, взяв достаточно внушительный темп. Начав с «Русского подорожника», Андрей «Бледный» Позднухов попросил зал без крайней необходимости не пользоваться мобильными телефонами, подробно объяснив, чем вызвано такое пожелание: «Нас это отвлекает, другим загораживает обзор, вам мешает как следует погрузиться в атмосферу. Мы с вами делаем концерт вместе и, надеюсь, у нас это сегодня получится».

И ведь действительно получилось! Уже под следующую песню «Пропаганда» поклонники запалили черно-белый дым до небес, и это выглядело так эпично, что одна девущка с галерки не удержалась и все-таки засняла его на свой мобильный. В «Пока не выключат» свет было уже не до экшена — к горлу предательски подкатывал комок. С помощью «Топоров» Андрей Бледный предложил «поспомминать 10-е», а по поводу песни пятилетней давности «Мой 98-й» заметил, что в последнее время стали популярными фильмы и эстетика 90-х, особенно у тех, кто тогда не жил, однако в данный момент стоит с 90-ми все же попрощаться.

Заметив, что эта вещь исполнялась впервые, напарник Андрея Бледного Антон Завьялов открыл свой полуакустическтй сет «Комнатой», Единодушная реакция зрителей его заметно вдохновила и он иронично предложил спеть «такого же хардкора — самое страшное, что у нас есть». Но дальше, конечно, были такие же полупрозрачные по саунду «Под цыганским солнцем», «Звезда», «Позвони» и др. Очередной прилив энтузиазма вызвала в зале «Главное, что есть ты у меня» из недавнего трибьюта группе «Любэ».

Возврат на сцену Андрея Позднухова ознаменовался грозными «историческими» песнями, к коим относилась «Зима-мама» и саундтрек к спектаклю Эдуарда Боякова «Соборная площадь» «Война. Освобождение». Описание менталитета русских людей не оставляло равнодушными даже самых юных зрителей. Захватывающе было наблюдать, как девочка лет семи энергично инсценировала жестами весь припев «Последнего из нас», включая подробности про «резать друг друга» и поврежденное запястье.

Не подкачали зрители в «Сибирском марше», зримо продемонстрировав, как они «пытаются встать», сначала присаживаясь на корточки, а потом синхронно вскакивая в припеве. В день 35-летия со дня гибели Виктора Цоя особенно уместной выглядела «Народная» со строчкой «Слушают группу Кино, Любэ и Круга». Ну а летние реалии концерта хорошо передавала «На городской карте» с упоминанием «выпускного» и прогулки по «набережной», Кстати, тематическая песня «Наше лето» на концерте тоже прозвучала, но не отдельно, а фрагментарно — в составе попурри с «Моей крепостью» и «Племенем.

Когда настало время представлять музыкантов, гитарист 25/17 Владимир Крылов горячо поблагодарил тех, кто откликнулся на его призыв о помощи — на днях, как известно, у музыканта сгорели дом и студия. « Для меня честь дышать с вами одним воздухом, принимать от вас помощь и быть вашим соотечественником!» - признался он. «Ну что — слава России!» - подытожил Бледный и назвал товарища Анта «нашим хитмейкером и человеком укравшим улыбку у Юрия Гагарина». Антон Завьялов в долгу не остался, окрестив Андрея Позднухова «боссом, командиром, атаманом всей нашей шайки-лейки, лучшим поэтом-песенником всея Руси». Эти характеристики сполна подтвердили исполненные на бис «Жду чуда» и «Отец».