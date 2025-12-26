Сергея Удальцова приговорили к шести годам колонии строгого режима

Сергей Удальцов © KM.RU, Алексей Белкин

Второй Западный окружной военный суд приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова* к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судья Сергей Бровко признал политика виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за публикаций в поддержку осужденных на длительные сроки заключения членов марксистского кружка из Уфы. Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет, сообщает РБК.

Удальцов назвал решение суда «позорным». «Я объявляю бессрочную смертельную голодовку в знак протеста этому позорному решению. Сколько сил будет — буду голодать», — заявил он после оглашения приговора.

По версии обвинения, Сергей Удальцов, «являясь координатором общественного движения «Левый фронт», деятельность которого вызывает повышенный интерес неограниченного круга лиц», 27 марта 2023 года разместил на сайте «Левого фронта» статью «Как марксистов сделали террористами. Уже год активисты из Уфы томятся в тюрьме по абсурдному обвинению». В дальнейшем, утверждала прокурор, он «с целью придания ей широкой огласки» распространил материал на других площадках.

Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский настаивал в суде, что на момент публикации положенных в основу обвинения постов уфимским марксистам не вынесли приговор. По уголовному делу об оправдании терроризма Сергей Удальцов был арестован в январе 2024 года.

При этом выводы многочисленных лингвистических экспертиз, настаивал Аграновский, подтверждают невиновность Сергея Удальцова. В последней из них эксперты отметили, что в публикациях политика «не содержится высказываний, отражающих положительную оценку насилия, разрушений, действий, признанных терактами, идеологии и деятельности организаций, признанных террористическими».

16 декабря военный суд в Екатеринбурге признал уфимских марксистов виновными в подготовке к насильственному захвату власти, обучении терроризму, участии в террористическом сообществе, оправдании терроризма, а также в подготовке к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. По совокупности преступлений основателя кружка, врача-отоларинголога Алексея Дмитриева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, участника боев в Донбассе Павла Матисова — к 22 годам, пенсионеру Юрию Ефимову назначили 18 лет, волонтеру «Союза добровольцев Донбасса» Ринату Буркееву — 16, а бывшему депутату Госсобрания Башкирии Дмитрию Чувилину — 20 лет лишения свободы.

Участники марксистского кружка, настаивало обвинение, готовили насильственный захват власти, предполагая принудительное установление на территории России и, в частности, в Башкирии советской власти без проведения выборов, а также введение коммунистического режима и советской Конституции. Фигуранты дела вину по особо тяжким преступлениям не признали.

* Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

