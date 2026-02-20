Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными

Верховный суд США признал, что закон, по которому Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

"Считаем, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не наделяет президента таковыми на введение пошлин", — цитирует решение суда РИА Новости.

Согласно документу, исключительными полномочиями на введение импортных пошлин обладает конгресс.

Сам глава Белого дома назвал решение Верховного суда "позором".
 

