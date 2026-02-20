Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными
Верховный суд США признал, что закон, по которому Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.
"Считаем, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не наделяет президента таковыми на введение пошлин", — цитирует решение суда РИА Новости.
Согласно документу, исключительными полномочиями на введение импортных пошлин обладает конгресс.
Сам глава Белого дома назвал решение Верховного суда "позором".
Пусть побольше бандиты между собой грызутся.