Подбор ткани для создания уюта в интерьере. Советы

14:30 21.03.2021

Изделия из текстиля придают интерьеру уют, однако перегружать ими помещение не рекомендуется.

Приобретать нужно только необходимые предметы, проявляя чувство меры и скромность при выборе цвета и узоров. Чтобы декоративные ткани в жилом интерьере не только отвечали своему функциональному назначению, но и органично входили в художественный ансамбль помещений, необходимо надлежащее внимание уделять их подбору и композиционному объединению по цвету и масштабу.

Ткани должны соответствовать назначению помещений, цвету стен, пола и ориентации комнаты. Подбор тканей в зависимости от назначения помещений можно проиллюстрировать следующими примерами:

1.Настенный ковер уместен в общей комнате, спальне, кабинете, но совершенно не нужен в кухне;

2.Штора из плотной декоративной ткани, уместная в общей комнате, будет лишней в кухне, где больше подойдет занавеска из тонкой ситцевой или штапельной ткани;

3.Покрывало для кровати из легкой прозрачной ткани с оборками, уместное в спальне, не подходит для такой же кровати, расположенной в общей комнате, где более приемлемо покрывало из плотной плахтовой ткани.

Стены комнаты, пол и изделия из тканей — основные цветовые плоскости в помещениях, поэтому от их взаимной согласованности по цвету в основном зависит гармония интерьера. Масштаб рисунка декоративных тканей в интерьере должен быть согласован между собой, и с масштабом таких элементов жилища, как мебель, вазы, картины и др.

Нежелательно, например, объединять ковер с крупным рисунком с мебельной тканью и шторами, также имеющими крупный рисунок. К такому ковру лучше подойдет одноцветная мебельная ткань и шторы из одноцветной ткани или с мелким спокойным рисунком. Решая интерьер, необходимо исходить из имеющихся крупных декоративных предметов.

Если, например, вы имеете большой красивый стенной ковер, то он должен стать основным декоративным элементом в помещении. Чтобы достигнуть цельности и выразительности интерьера, не рекомендуется приобретать яркие орнаментированные шторы, мебель с яркой обивкой, пестрый ковер для пола. Все окружение ковра должно быть приглушенным.

Оживляющими цветовыми акцентами, композиционно поддерживающими ковер, могут стать яркая диванная подушка, тканая цветная салфетка на столе, абажур торшера или настольной лампы. Если же ковер у вас не яркий, но с красивым узором, то рекомендуем подобрать мебель с насыщенной по цвету обивкой; шторы также могут быть сочные, однотонные или с мелким, не бросающимся в глаза орнаментом; ковер для пола желателен однотонный.

Основным декоративным цветовым акцентом помещения может стать мягкая мебель с яркой (красной, оранжевой, желтой, зеленой) обивкой. В этом случае шторы и ковры должны быть в сдержанных серых, охристых или бежевых тонах. На их фоне яркая мебель «заиграет», станет основой цветовой композиции интерьера. Сильным цветовым акцентом может быть один из предметов мебели, обитый яркой однотонной или орнаментированной тканью (например, старинное кресло, кушетка).

