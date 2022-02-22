Сергей Галанин дал совет, как не сломаться в наши непростые времена

Группа «СерьГа» дала концерт в клубе «16 Тонн» 18 февраля

Команда Серогея Галанина в 90-е и начале нулевых была активной участницей клубной жизни в столице. «16 Тонн», в свою очередь, был и остается флагманским заведением, которое приняло на своей площадке рекордное количество знаковых российских рок-групп. Но в последние годы эти две вселенные отчего-то практически не пересекались друг с другом. Чуть ли не последним ярким появлением «СерьГи» на сцене паба стала презентация альбома «Нормальный человек» почти 16 лет назад.

Заметив, что давненько тут не приходилось выступать, Сергей Галанин поблагодарил «16 Тонн» за гостеприимство, а публику — за то, что выбралась сюда в этот вечер, несмотря ни на что. Структура мероприятия заметно отличалась от недавних выступлений «СерьГи» на более крупных московских площадках. Если обычно в последние годы Сергей Галанин сотоварищи пускают в качестве паровоза свои песни аоследнего десятилетия, занимающие не меньше двух третьей программы, то теперь группа начала с классики - «Теплый воздух от крыш» и «Я вижу солнце», перемежающейся с относительно свежими хитами, вроде «Примет».

Атмосфера на концерте царила весьма непринужденная. Сергей Галанин активно перемещался по сцене, работая на разные секторы зала. «Столько много наших друзей и справа и слева и по центру, поэтому наш выбор следующий», - молвил он, обнаружив множество знакомых лиц в зале и исполнил песню «Мой друг». Не мог певец пройти и мимо умершего с день концерта актера Геннадия Юхтина, посвятив его светлой памяти «Дорогу в ночь». Ближе к финалу прозвучала также и «Весна на Заречной улице» (дуэтом с актером Василием Мищенко) из одноименной ленты с участием этого замечательного артиста.

Ощущение зыбкости бытия побудило Сергея Галанина вспомнить еще одну советскую песню «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова». Когда мир в очередной раз висит на волоске, крайне уместно прозвучала «Мы забьем на войну».

В «Тоннах» «СерьГа» выступила в расширенном составе, ангадировав в качестве третьего гитариста Дмитрия Варшавчика из группы Гарика Сукачева. Соответственно, когда дело дошло до «Белого колпака» «Бригады С», Сергей Галанин обратился к коллеге с репликой: «Митя, это, видимо, твоя любимая песня!» Другой гитарист Андрей Кифияк так расстарался на «Кусочке неба», что порвал струну. Воспользовавшись заминкой, Галанин подписал зрительнице Светлане свою пластинку «Любовь, алкоголь и весна» с жизнеутверждающей ремаркой: «Все для Светы — все для нации!» Кстати, по версии музыкантов, медленная тихая река» в «Кусочке неба» оказалась на сей раз Яузой.

«Бурого медведя» Сергей Галанин адресовал нашей сборной по хоккею. «Пока мы едины, мы непобедимы», - прокомментировал он свле посвящение. Тема того, как выстоять, несмотря ни на что, оказалась одной из определяющих для этого концерта. Недаром «СерьГа» устроила в клубе концертную премьеру мотивирующей песни «Тебя не сломать» из своего последнего на данный момент альбома «Своим чередом».

А напоследок Сергей Галанин дал дельный совет, как не сломаться в эти непростые времена: оставаться собой и не раздражаться на окружающих, а уж, в особенности — на собственных жен!