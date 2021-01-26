«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского

Маргарита Юдина простила обидчика, но решила поддержать ходатайство юристов-правозащитников о возбуждении уголовного дела. ВИДЕО

Протестные акции в поддержку Алексея Навального в обеих российских столицах вышли очень резонансными. Особенно бурлит Санкт-Петербург, где, как выяснилось, полицейские особо не церемонились с митингующими. На видео попал момент, когда женщина пытается перегородить дорогу полицейским, повязавшего парня. «Зачем вы его схватили?», - вопрошает она. Но один из стражей технично бьет ее ногой в живот - и она летит на асфальт.

Женщину, как выяснилось, зовут Маргарита Юдина, ей 54 года, а падение для нее вышло крайне неудачным. Заступница ударилась об асфальт, доктора диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Пострадавшую доставили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. За ночь Юдиной стало хуже, но потом ее состояние начало потихоньку стабилизироваться.

Оперативно установить личность бившего полицейского не удалось. Сначала начальник Управления организации охраны общественного порядка полковник полиции Сергей Музыка принес ей извинения от всего личного состава. Когда бивший полицейский все же был идентифицирован, он пришел в палату к Юдиной с цветами и попросил прощения, сославшись на тяжелые условия работы.

«Я бы хотел принести глубочайшие и искренние извинения. Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит... Я вам клянусь: для меня это ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», - сказал полицейский. При этом он не представился, а когда Юдина спросила его имя, помявшись, назвался Колей.

В ответ женщина попросила полицейского не расстраиваться, поскольку все остались живы.

«Вон цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом», - разрядила обстановку она. После этого Маргарита Юдина была выписана и доставлена домой на полицейской (!) машине. Чувствует себя она сейчас неважно - ходит с трудом, сильно болит спина и голова.

Мнения по поводу инцидента, конечно же, разделились. Одни посчитали, что омоновцы действовали правомерно, поскольку акция была несанкционированной. На некоторых авторитетных сайтах даже имеет место перетасовка фактов, поскольку они пишут, что женщину ударили не ногой, а дубинкой. Сторонники Юдиной указывают на то, что выуженное у нее прощение отнюдь не должно снимать ответственности с полицейского, поскольку безнаказанность в данной ситуации наверняка окончательно развяжет полиции руки в перспективе.

«Это значит - индульгенция для будущих ударов в живот (что уже не раз бывало). Достаточно "хризантемочек" - вместо увольнения по статье для насильника, - написал публицист Александр Хоц. - А вот за кинутый в омоновца стаканчик - тюремный срок. Вы пробовали извиниться перед "ментом", в которого бросили стаканчик? А он бы вам ответил: "Не переживайте. Все живы.. С богом!" (Как-то глупо об этом мечтать). В следующий раз женщинам с ударами в живот может меньше повезти, - тогда цветочки придётся нести на кладбище».

Писатель Захар Прилепин - сам в прошлом омоновец - действия полицейского осудил. «Неразумного полицая, ударившего женщину ногой в живот, безусловно надо наказать. Я это говорю, как человек, который годы отработал в ОМОН, был командиром отделения, затем зам ком взвода, и за все эти годы никогда подобного не видел, и уж тем более - не делал. Хотя всякое бывало», - рассказал он.

При этом Прилепин указал на кривизну и лицемерие обывательского «гуманизма»: «Все мы с вами наблюдаем, как огромная свора фарисеев, шесть лет в упор не замечавших разгона антифашистских демонстраций в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Запорожье, убийства Бузины, избиения пророссийских активистов по всей Украине, повальные аресты, бомбёжки Донецка и Луганска, смерть тысяч - тысяч! - мирных людей, и смерть сотен, - сотен! - детей, - теперь, срывая глотки орёт: - ...ка-а-ак такое можно терпе-е-е-е-еть? Ногой удааааарил? Геть! Геть! Геть! Давайте ещё раз. Полицейского накажут. Женщине окажут помощь и выплатят компенсацию. А вот донецких и луганских детей из земли никто не выроет. Весь ваш гуманизм - блеф. Пшик и позорище. Вам никогда не будет веры. Кривляки. Вам никого не жалко».

В медийном пространстве идет явная промывка мозгов. Например, действия полицейского оправдал теледоктор Александр Мясников. «Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины - там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач - потенциальный противник. "Ах, как же так - мирный протестующий и противник?!" Да вот так - это к политикам, а парень задачу выполнял. Довели до всего этого, а он виноват?! А потом опять будете на полицию уповать? Если этого сдадим, вы уверены, что другие в критический момент не подумают - да оно мне надо?».

Довольно странно ведут себя и другие общественные деятельности. Например, депутат Александр Хинштейн изначально заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского. Но потом изменил свое мнение и уточнил, что, связавшись с руководством МВД, понял в итоге, что страж порядка мог воспринять бежавшую наперерез женщину как реальную угрозу.

Сама Маргарита Юдина в итоге обратила внимание на нестыковки в объяснениях полицейских. В частности, она поставила под сомнение объяснение о распылении газа, чего, по ее мнению, на самом деле не было и в помине.

Также она пожалела, что не поставила перед принятием извинений условие: выпустить сначала всех политзаключенных из тюрем. Учтя все эти факты, она решила поддержать ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении своего обидчика, инициированное «Командой 29» - правозащитным объединением юристов.