Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны

Генеральная ассамблея ООН на своем последнем заседании в прошлом году приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За этот документ проголосовали представители 130 стран, 51 государство воздержалось, и лишь США и Украина традиционно высказались против

Тем самым Украина проголосовала против прописанного в резолюции предотвращения намерений пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также попыток отрицать преступления против человечности и военные преступления, совершенные в 1939–1945 годах.

Текст резолюции призывает мировое сообщество ликвидировать все формы расовой дискриминации, в нем также выражается большая озабоченность героизацией нацистского движения, неонацизма и бывших членов «ваффен СС». Резолюция содержит рекомендацию препятствовать попыткам реабилитировать членов этих организаций, сотрудничавших с нацистами и совершивших военные преступления, посредством переквалификации их в участников национально-освободительных движений.

В современном мире позиция по поводу таких понятий, как «нацизм», «Вторая мировая война» и тому подобное, - это маркеры на принадлежность к политическому лагерю. Скажем, 28 декабря Владимир Путин и Си Цзинпин сделали совместное заявление о том, что у РФ и КНР одинаковые подходы к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны, констатирует политтехнолог Владимир Третьяков.

«А у кого иные? Выходит, что у США и ряда других стран. При этом, напомню, СССР и США во время Второй мировой были союзниками. А что касается Китая, то на тот момент часть территории этой страны была оккупирована Японией, а другую часть контролировал Чан Кайши. И при этом официально Китай не был союзником СССР. Сейчас США рассматривают резолюцию об осуждении нацизма как один из инструментов международной политической борьбы, отсюда и такая позиция их делегации.

Что касается Украины, то она стала второй страной, голосовавшей против вместе с США. А ведь мы могли воздержаться и не противопоставлять себя большинству стран, которые осуждают нацизм. Хотя бы потому, что Украина и Беларусь стали основательницами ООН именно по той причине, что больше всех остальных пострадали во Второй мировой войне.

Или поставим вопрос по-другому: а что Украине дает такое верноподданное голосование вместе с США? Может быть, они вакцину нам без очереди дадут? Так нет, в списке претендентов на вакцину Украина в самом хвосте, вместе с африканскими странами. В общем, никакого позитива это голосование не несет», - разочарован Третьяков.

Совершенно не удивлен политолог Алексей Вороненко, считающий данное поведение представителя Украины весьма ожидаемым. Евросоюз в своем большинстве и в особенности их адекватные силы никогда не поддержат нацизм и попытки как-то его завуалировать или замаскировать. Хотя их разные политические решения эксперт весьма неоднозначно оценивает: Европа, как всегда, в своем стиле и якобы не знает, что делает правая или левая нога. Сперва они дают неонацистским организациям какой-то повод для надежды, но потом принимают абсолютно противоположное решение. Так что за тысячелетнюю историю там ничего не изменилось. Разве что информационные технологии вышли на новый уровень.

Киев уже традиционно проголосовал против этой резолюции, тем самым продемонстрировав преданность своему главному стратегическому «партнеру». Ведь можно было просто воздержаться, как и сделала 51 страна, проявив дипломатическую гибкость для выстраивания политического баланса между геополитическими игроками. «Какая была необходимость голосовать против?!?», - недоумевает аналитик Фонда «Украинская политика» Алексей Фещенко.

Данный эпизод в очередной раз иллюстрирует отсутствие субъектности нашего государства, его слабость в принятии политических решений.

«Можно отметить, что в последние годы на Украине все больше набирает обороты процесс переписывания истории, который позиционируется как "украинизация". Это только повышает градус неудовольствия в обществе, усиливает его раскол. В общий концепт декоммунизации как раз и входит пересмотр национальных героев, осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, что никак не вписывается в проект резолюции. Но самое важное, что украинская власть иллюстрирует готовность поддерживать любую инициативу, предложенную западными "партнерами", в независимости от ее целесообразности», - резюмирует политический эксперт.

Голосование за резолюцию по борьбе с героизацией нацизма носит исключительно символический характер: документ не предусматривает каких-либо механизмов наказания стран-нарушителей, констатирует замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

«Украина ныне, увы, главный застрельщик в отбеливании фашизма, прежде всего посредством переписывания истории. В которой украинские коллаборационисты и прямые приспешники гитлеровцев - солдаты и офицеры дивизии СС "Галичина"* (запрещена в России - прим.ред.) - становятся фигурами пантеона национальных героев Украины. В этом контексте Киев и не мог поступить по-другому, вне зависимости от позиции Вашингтона. Так что все закономерно. И продолжаться это будет до тех пор, пока "Большая Галичина" будет претендовать на роль гауляйтера всея Украины, без серьезного сопротивления внутри страны и поддержки противников этой позиции извне. Речь, прежде всего, об РФ и Израиле. Но пока они по факту попускают Киеву его игру в преемника Третьего рейха, наци тут будут ощущать себя крайне вольготно», - заключает Песецкий.

Официальный Киев обеспокоен только одним: выглядеть в глазах Вашингтона максимально лояльным и угадывать любые пожелания хозяина, как говорится, с лету. Будучи абсолютно зависимым, украинский режим надеется конвертировать такую всеядную позицию в конкретную помощь, возмущен политик Александр Голуб.

«Но закрывать глаза на возрождение нацизма заставляет и внутренняя ситуация.

После переворота 2014 неонацизм стал действенным элементом внутриукраинской политики и практики. На нем выстраивается новая "незалежная" идентичность, он помогает властям насаждать откровенную русофобию и поддерживать нужный градус истерии, позволяет устанавливать цензуру и противостоять (в том числе силовым образом) реальной оппозиции. Иными словами, нацизм - не просто история, а вполне реальный элемент современной политической жизни Украины», - резюмирует Голуб.

Генассамблея ООН рекомендует принять необходимые меры для предотвращения намерений пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также попыток отрицать преступления против человечности и военные преступления, совершенные в 1939-1945 годах.

А украинские «ученые» и политики последние послемайданные годы как раз этим самозабвенно и занимаются.

Зачастую загоняя себя при этом в ловушки. К примеру, отрицая термин «Великая Отечественная война» и сам ее факт, они отмечают окончание Второй мировой войны 9 мая. Хотя она завершилась 2 сентября. Но какое дело «свидомым» до настоящей исторической науки?