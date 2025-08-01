Бензобак «Скучно и неинтересно» (интернет-сингл)

Бензобак «Скучно и неинтересно» (интернет-сингл)

Исполнитель: Бензобак, Название: «Скучно и неинтересно», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Чтобы назвать песню «Скучно и неинтересно», нужно иметь большую творческую смелость. Ведь всегда найдутся зубоскалы, которые экстраполируют эти нелестные определения на само произведение. Панки из группы «Бензобак», похоже, пошли на этот риск осознанно, ведь надо слышать, с каким энтузиазмом они пропевают эти наречия в припевах, не оставляя ни малейших намеков на рутину.

«Бензобак» начинал еще в 90-е, а недавно после долгой паузы возродился. В этом случае в песнях неизбежна переоценка ценностей. Вот и герой «Скучно и неинтересно» герой ведет ироничный диалог с застрявшим в детстве приятелем, который пытается соблазнить ему некое порнухой. Но приоритеты поменялись, поэтому герой остается равнодушен к этим искушениям. Песню можно рассматривать и в категориях обретения зрелости, и в тренде сегодняшнего дня, когда порно становится однозначно порицаемым. Не прибегая к громким словам о запретах и отмене, «Бензобак», тем не менее, приходит к тем же выводам.

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