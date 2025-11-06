KOFE «Пойдем на...» (ЕР)

KOFE «Пойдем на...» (ЕР)

Исполнитель: KOFE, Название: «Пойдем на...», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Группа KOFE продолжает бодрить и радовать разными оттенками вкуса. На первый взгляд, название их нового ЕР «Пойдем на...» предельно далеко от гурманства уютных кофеен. Конечно, каждый может понимать это выражение в меру своей испорченности. Кому-то здесь чудится крепкое словцо, ну а кто-то вспомнит недавний призыв пойти на улицу, невзирая на коронавирусные реалии.

На самом деле, все гораздо проще, но и оригинальнее. Следуя идеальм плюрализма, KOFE предлагает на выбор две похожие песни - «Рок-концерт» или «Панк-концерт». Соответственно, название рекомендует нанести визит либо туда, либо туда. Как таковая «кофейная» пасхалка также оставлена в тексте этих песен: «И все на вкус так гадко» (явно же речь не о кофе, поэтому надо срочно исправлять ситуацию. Не говоря уж о дизайне, где сомелье на обложке предлагает два вида кофе.

Концерт воспринимается в песне как способ уйти от обыденных проблем. Среди настигших бед упоминается несчастная любовь, увольнение с работы, отчисление из вуза и просто плохое настроение. Соответственно, слэм на танцполе имеет терапевтическое значение. Важна и бескорыстность, которая пропагандируется в песне — ведь билет на концерт девушке просто дарят. И, судя по всему, цель достигается успешно, потому что героиня в финалу развеселилась и заразительно смеется.

Что же касается отличий между двумя версиями, то они не так уж разительны. Обращает на себя внимание разве что наличие трубы в «Панк-концерте» - и, в целом, эта вещь звучит побогаче. Но складывается ощущение, что группе была важна сама ситуация выбора, а не нюансы саунда.

