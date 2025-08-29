Десять лет назад в Европе начался миграционный кризис. Старый Свет гибнет на глазах

Брюссель решил, что все страны ЕС должны взять на себя обязательства принимать беженцев по согласованным квотам. Но беженцы перераспределялись между странами-членами ЕС отнюдь не так, как предписывалось квотами. А так, как хотели сами беженцы

В Европе ХХ века проживало уже немало мигрантов. Если не брать период Первой и Второй мировых войн, то мигрантами были граждане других стран, которые приезжали на заработки и находились на территории соответствующей европейской страны в течение срока контракта, заключенного с работодателем. Т. е. имела место так называемая трудовая иммиграция. Были, конечно, нерезиденты, которые просили в Европе политического убежища, и некоторые заявки таких иностранцев удовлетворялись. Но количество «политических» иммигрантов в Европе было ничтожно малым на фоне показателей трудовой иммиграции.

Характер иммиграции в Европу резко изменился ровно десять лет назад. В 2015 году в Сирии разразился военно-политический кризис, который привел к бегству из страны миллионов сирийцев. Уже на начало июля 2015 года Сирию покинули около 4 миллионов человек. К концу года число беженцев увеличилось до 6 миллионов. Основным пристанищем для них стали Турция (около 3 миллионов) и некоторые соседние страны (особенно Ливан).

Европа пристально следила за событиями в Сирии. Тем более что часть сирийских беженцев пыталась со стороны Средиземного моря на лодках, катерах и небольших кораблях попасть в страны Южной Европы – Грецию, Италию, Францию, Испанию. Надо было срочно решать, что делать с такими беженцами. Вопрос решался на уровне Брюсселя (Европейского союза). Упомянутые выше европейские страны, особенно Италия, были против того, чтобы на их территориях проживало такое большое количество сирийских беженцев.

Брюссель решил, что все страны ЕС должны взять на себя обязательства принимать беженцев по согласованным квотам. Особо активно в пользу принятия всех без исключения беженцев выступила тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. И она объявила, что Германия готова взять на себя основное бремя по приему и размещению беженцев. Беглецы были несказанно рады, ведь уровень жизни в Германии был одним из самых высоких в ЕС, и они рассчитывали, что им тоже что-то достанется от немецкого «пирога».

25 августа 2015 года Германия дала зеленый свет на въезд беженцев из Сирии, которых оказалось около 1 млн человек. 31 августа 2015 года Ангела Меркель на пресс-конференции заявила, что прием и размещение беженцев должно стать новой национальной задачей Германии. Она произнесла фразу: Wir schaffen das! ("Мы справимся с этим!"), которая стала лозунгом новой миграционной политики Германии. Первые железнодорожные составы с беженцами стали прибывать в Мюнхен и другие немецкие города в первых числах сентября.

Но дальше в Европе начались проблемы. Беженцы, прибывавшие по квотам в другие страны ЕС, почему-то не хотели там оставаться и перемещались в Германию, где им, судя по всему, было более комфортно и сытно. Пришлось вводить контроль на границах стран-членов ЕС (о котором европейцы уже успели забыть). Некоторые страны-члены ЕС категорически отказались выполнять требования о приеме беженцев. Прежде всего, это Венгрия. Виктор Орбан 3 сентября 2015 года назвал политику Меркель самоубийством Европы. Почему-то и толерантная к мигрантам Британия, которая тогда была членом ЕС, негативно отнеслась к решению ЕС о включении зеленого света для беженцев. Эксперты говорят, что несогласие Лондона с таким решением Брюсселя стало одной из причин начавшегося вскоре процесса выхода Британии из Европейского союза (Брексит).

За год мигрантов-беженцев успело въехать во все страны ЕС 1,3 млн, и почти столько же — 1,16 млн, прибыло в течение следующего 2016 года. Итого за два года почти 2,5 миллиона. Кстати, согласно некоторым данным, примерно лишь 1,5 миллиона беженцев были из Сирии. Оставшийся миллион прибыл из иных стран – Афганистана, Ирака, Йемена и др. Дело в том, что решения, принятые Брюсселем по миграционным вопросам в 2015-2016 гг., распространялись не только на сирийцев, но и беженцев из любых стран. В том числе из Латинской Америки (особо много беженцев стало прибывать в Старый Свет из Венесуэлы).

Конечно, беженцы перераспределялись между странами-членами ЕС отнюдь не так, как предписывалось квотами. А так, как хотели сами беженцы. А хотели они попасть в наиболее богатые страны, особенно Германию. Европа хотела снизить приток мигрантов, пытаясь договорится с Турцией. Которая и без того взяла на себя примерно половину всех сирийских беженцев в 2015 году. Но Брюссель хотел, чтобы для беженцев конечной станцией была именно Турция. Для этого Брюссель обещал Турции 3 млрд евро помощи, а также скорое вступление в ЕС. Оба обещания не были выполнены.

В 2015-2016 гг. Германия в Европе стала основным пристанищем беженцев. Дальше приток беженцев в страну продолжился, но не такими ударными темпами. Однако более чувствительным чем для Германии фактор беженцев оказался для таких стран, как Австрия и Швеция. Они были для мигрантов не менее привлекательны, чем Германия. А поскольку численность населения указанных государств составляет 9 и 10 млн жителей соответственно, то относительная миграционная нагрузка для них оказалась существенно большей, чем для Германии.

Приток беженцев в Старый Свет в 2015-2016 гг. впоследствии стали называть миграционным кризисом Европы. Почему кризисом? Потому что этот приток породил серьезные последствия для Европы. В районах с высокой концентрацией мигрантов местные жители всё чаще сталкиваются с неприятием европейских ценностей. Стал наблюдаться рост этнических анклавов, где законы принимающей стороны стали уступать традициям и нормам беженцев. Стала расти преступность (кражи, грабежи и сексуальные преступление с участием выходцев из мусульманских государств). Стали расти бюджетные расходы на социальные пособия, жилье и программы адаптации. Но адаптации не происходит. За десять лет, согласно разным источникам, только примерно половина беженцев трудоустроились, остальные продолжают пользоваться социальными пособиями.

Рождаемость среди мигрантов выше, чем среди коренного населения Европы. Поэтому численность этнических анклавов будет расти даже без притока новых беженцев. В конечном счете европейцы все более критически относятся к миграционной политике своих правительств и Брюсселя. Наблюдается рост популярности правых и ультраправых партий, требующих ужесточения миграционной политики.

Новая волна мигрантов в Европу началась в 2022 году. Речь идет о беженцах с Украины. Их к сегодняшнему дню даже больше, чем беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, Азии и Африки. По сути дела, Старый Свет столкнулся со вторым миграционным кризисом. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находились 6,36 млн украинских беженцев. Больше всего украинских беженцев в Германии – 1,24 млн человек. Весной нынешнего года, согласно моим оценкам, украинских и всех остальных беженцев в Европе было не менее 11-12 миллионов.

Точной статистики численности беженцев в Европе и отдельных европейских странах я не встречал. ООН ведет статистику международной миграции (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). International Migrant Stock 2024: Destination; United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2024). Из нее видно, что даже без беженцев мигрантов в Старом Свете из стран с другими культурами очень много.

Согласно данным ООН, на середину прошлого года в Европе численность мигрантов составила 94 миллиона человек (31,2% от общей численности международных мигрантов в мире). Это, конечно, в первую очередь те, кого называют «трудовыми мигрантами». Те, кто приехал на заработки в Старый Свет. Вторая группа – беженцы. На них приходится до 15% общей численности иммигрантов в Европу. Есть еще нелегальные иммигранты, но они в статистику ООН не попадают.

Но даже трудовые мигранты стали серьезной проблемой для Европы. Конечно, им не надо платить социальные пособия, они вроде бы «самодостаточны». Но они не желают адаптироваться к местным условиям, живут в анклавах, приезжают в Европу со своими семьями. В этих анклавах высокая рождаемость, а дети автоматом получают европейское гражданство. Дети вырастают и на основе действующих в Европе законов берут престарелых родителей с иностранным гражданством на попечение. Диаспоры иммигрантов быстро растут и пускают глубокие корни в странах пребывания.

Численность населения Старого Света – 745,1 млн человек. Получается, что относительный уровень присутствия мигрантов в Европе – 12,6%. Но приведенная цифра – «средняя температура по госпиталю». Ведь в Европе полсотни государств. Между прочим, в Восточной Европе относительный уровень присутствия мигрантов в целом намного ниже, чем в Западной. Среди восточноевропейских стран больше всего мигрантов в Польше – 1,74 млн. Но показатель уровня присутствия мигрантов намного ниже общеевропейского – 4,5%. В Болгарии этот показатель – 4,4%. А у Венгрии – один из самых низких в Европе – 2,6%. На указанные три страны пришлось всего 2,4% общего числа мигрантов в Европе.

Основная часть мигрантов сосредоточена в Западной Европе, прежде всего в Европейском союзе. Среди стран мира на втором месте по численности мигрантов находится Германия – 16,75 млн. За Германией в Европе следует Франция – 11,99 млн. Далее: Великобритания – 11,86 млн., Испания – 8,87 млн., Австрия – 7,11; Италия - 6,55 млн. На указанные шесть стран, которые все являются членами Европейского союза, пришлось 63,13 млн. мигрантов. Это более 2/3 всех мигрантов во всей Европе на середину прошлого года. А теперь назову величину показателя присутствия мигрантов в указанных странах (% к общей численности населения страны): Германия – 19,8; Франция – 17,2; Великобритания – 17,1; Испания – 18,5; Австрия – 30,1; Италия – 11,0. Для сравнения: по США это показатель составляет 15,2%. Как видим, у всех этих стран, кроме Италии, относительный уровень присутствия мигрантов выше, чем в США. И особенно высокий он у Австрии.

Кстати, из всех стран Запада, по данным ООН, самый высокий процент мигрантов в Австралии – 30,1%. В группе экономически развитых стран самый низкий показатель у Японии – 2,8%. Страна Восходящего солнца выставляет серьезные барьеры для мигрантов, уж тем более, беженцев. Из крупных стран в целом по миру самый низкий показатель у Китая и Филиппин – всего 0,1%. Единственная страна с нулевым показателем – Куба. А в России ООН оценила уровень присутствия мигрантов на середину прошлого года в 5,3%.

Вернусь к Европе. Относительный уровень мигрантского присутствия на уровне отдельных городов уже приближается к половине. А кое-где уже перевалил через 50%. По данным на август 2025 года, по информации INSEE и ONS, крупнейшая доля мигрантов зафиксирована в столице Бельгии и административном центре Европейского союза – Брюсселе – около 74%. Далее идут Франкфурт (51,8%), Нарва (51%), Париж (46,2%), Женева (45,2%) и Мальмё (45,5%). Впрочем, в целом ряде других европейских городов показатели выше, чем в целом по Европе, в несколько раз: в Лондоне – 40,6%, в Вене –31,3%, в Мадриде – 22,2%, в Милане – 22,1%.

Все эти цифры – индикаторы «заката Европы», о котором столетие назад писал немецкий философ Освальд Шпенглер в своем фундаментальном труде «Der Untergang des Abendlandes» («Закат Запада»). Сегодня о «закате Европы» уже в открытую говорят и в самой Европе. Особенно правые и ультраправые политики. Одним из значимых проявлений такого заката может стать, по их мнению, развал Европейского союза. Такой развал может произойти в результате одновременного действия нескольких факторов:

1) экономического ослабления Европы в результате антироссийских санкций (они оказались более антиевропейскими, чем антироссийскими);

2) курса на резкое повышение военных расходов, что еще более может подорвать европейскую экономику;

3) усиления разногласий среди членов ЕС относительно политики Евросоюза в отношении США, Украины, России, а отчасти также Израиля.

Но миграционный кризис неизменно включается экспертами в список самых главных факторов, расшатывающих Европейский союз. Кажется, в этом году некоторые европейские политики и государственные деятели очнулись. И пытаются остановить миграционный кризис. Список мер достаточно обширный: ужесточение режима допуска новых беженцев; возвращение беженцев на родину (особенно это касается сирийских беженцев после известных событий в Сирии в этом году); более активное привлечение беженцев к трудовой деятельности (чтобы прекратить выдачу социальных пособий).

Также предлагаются ограничения для трудовой иммиграции (без семей и только на срок трудового контракта). Но в первую очередь необходимо покончить с нелегальной иммиграцией. Для чего ужесточается пограничный контроль по внешней границе ЕС. Вместе с тем открытость границ в Шенгенской зоне позволяет мигрантам перемещаться по Европе, не имея порой вообще никаких документов. Границы внутри ЕС надо ставить под контроль.

На сессии в Европарламенте в октябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Шенгенская зона в ближайшее время исчезнет. Фактически она уже исчезает. А это первый признак грядущего краха Европейского союза.