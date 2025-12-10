Мишустин: экономика России к 2026 году выйдет на мировые темпы роста
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с правительством поручения президента Владимира Путина по развитию экономики и улучшению демографической ситуации в России.
С учетом задачи к концу 2026 года выйти на темпы экономического роста не ниже мировых кабинет министров подготовил план структурных изменений до 2030-го. Он нацелен на создание современных рабочих мест, а также расширение участия в проектах молодежи и ветеранов СВО, пишет РИА Новости. По словам премьера, большой акцент делается на приток кадров в обрабатывающее производство и машиностроение.
Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:
- изменение структуры занятости и потребления;
- повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;
- формирование новых возможностей внешней торговли;
- рост эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;
- совершенствование условий конкуренции.
В свою очередь, трансформация экономики с акцентом на наращивание отечественной производственной базы и развитие удобной инфраструктуры позволит решить еще одну системную задачу, которую Путин поставил на следующий год: переломить негативную демографическую тенденцию.
"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда", - отметил Мишустин.
Для этого члены правительства проанализируют лучшие федеральные и региональные практики по улучшению демографии, которые можно было бы распространить на всю Россию. Ожидается, что свои предложения они представят главе государства в июне.
