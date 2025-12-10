Мишустин: экономика России к 2026 году выйдет на мировые темпы роста

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с правительством поручения президента Владимира Путина по развитию экономики и улучшению демографической ситуации в России.

С учетом задачи к концу 2026 года выйти на темпы экономического роста не ниже мировых кабинет министров подготовил план структурных изменений до 2030-го. Он нацелен на создание современных рабочих мест, а также расширение участия в проектах молодежи и ветеранов СВО, пишет РИА Новости. По словам премьера, большой акцент делается на приток кадров в обрабатывающее производство и машиностроение.

Документ включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в несколько разделов:

  • изменение структуры занятости и потребления;
  • повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития;
  • формирование новых возможностей внешней торговли;
  • рост эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности;
  • совершенствование условий конкуренции.


В свою очередь, трансформация экономики с акцентом на наращивание отечественной производственной базы и развитие удобной инфраструктуры позволит решить еще одну системную задачу, которую Путин поставил на следующий год: переломить негативную демографическую тенденцию.

"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда", - отметил Мишустин.

Для этого члены правительства проанализируют лучшие федеральные и региональные практики по улучшению демографии, которые можно было бы распространить на всю Россию. Ожидается, что свои предложения они представят главе государства в июне.
 

Комментарии читателей

  1. 10.12.2025, 22:22
    Гость: Очередная ложа

    Требовать от ценников совести, не наш случай. Советский запас прочности растащили, а вытягивать на нищете и бесправие населения долго не получится. Хотя, на их век хватит, так считают. Алчные, глупые, жадные, архитектура душевных качеств представителей системы.

  4. 10.12.2025, 21:47
    Гость: Экономика - это когда хорошо экономистам

    При чём здесь ваш плинтус, ваше развитие, ваше величие.....

  5. 10.12.2025, 21:44
    Гость: дан

    ну так это за столетия а не за пару десятков лет И потом у западного обывателя всегда есть выбор-верить тому что вешают или верить другим СМИ

Все комментарии (39)
