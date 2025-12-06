Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года

Россия в 2024 году увеличила объем кредитов другим странам до 33,1 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных Всемирного банка. За год показатель вырос на 2,6 млрд и оказался максимальным с 1998 года.

Россия кредитовала 38 стран. Крупнейшим заемщиком стала Бангладеш — задолженность страны достигла $7,8 млрд. Прирост долга составил $1,2 млрд за год — самый значительный среди всех стран-должников.

Белоруссия опустилась на второе место. Ее задолженность снизилась на $125 млн и составила $7,6 млрд.

Третье место занимает Индия, чей долг за год — $4,9 млрд.

На четвертой позиции Египет с задолженностью $4,1 млрд.

Замыкает пятерку крупнейших должников Вьетнам, сохранивший объем обязательств на уровне $1,4 млрд.

Более одного миллиарда долларов должны России Афганистан и Йемен.

Минимальный долг перед Россией — у Гренады, всего $2 тыс.

  4. 06.12.2025, 17:48
    Гость: Имрек

    Время дешёвых потребительских кредитов кончилось. Это лет двадцать назад 7-8% годовых (а ипотека до ~2015 и вовсе 4-4.5%). А сейчас рекламы рассылают с 25-27%, 19% уже вроде как и хорошо.

