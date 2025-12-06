Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
Россия в 2024 году увеличила объем кредитов другим странам до 33,1 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных Всемирного банка. За год показатель вырос на 2,6 млрд и оказался максимальным с 1998 года.
Россия кредитовала 38 стран. Крупнейшим заемщиком стала Бангладеш — задолженность страны достигла $7,8 млрд. Прирост долга составил $1,2 млрд за год — самый значительный среди всех стран-должников.
Белоруссия опустилась на второе место. Ее задолженность снизилась на $125 млн и составила $7,6 млрд.
Третье место занимает Индия, чей долг за год — $4,9 млрд.
На четвертой позиции Египет с задолженностью $4,1 млрд.
Замыкает пятерку крупнейших должников Вьетнам, сохранивший объем обязательств на уровне $1,4 млрд.
Более одного миллиарда долларов должны России Афганистан и Йемен.
Минимальный долг перед Россией — у Гренады, всего $2 тыс.
