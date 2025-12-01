Эрдоган в бешенстве, Токаев в шоке: Лондон и Брюссель выписали Зеленскому индульгенцию на морскую войну

Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске — сигнал Трампу, что на переговорах по Украине надо быть сговорчивее. В этой ситуации «смелость» Зеленского напрямую связана с поддержкой со стороны европейских и британских спецслужб

В воскресенье днем турецкая газета Karar cообщила, что на танкере Kairos, который был атакован украинскими морскими в дронами в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, началась утечка мазута. После нападения БЭК многие системы управления судном были выведены из строя после атаки. Не имея возможности встать на якорь, танкер отнесло на четыре мили от места происшествия из-за ветра и течений. Это движение не позволило судну создать защитный барьер от утечек.

Турки возмущены. «Почему Украина совершила диверсию в 30 милях от турецких территориальных вод? Второе судно (танкер Virat — ред.) также было атаковано у наших берегов, хотя Черное море огромно… Украина должна быть подвергнута крупным штрафам и предупреждениям за загрязнение наших морей. Поставки оружия и другой помощи, которые она может использовать против России, должны быть немедленно прекращены», — пишут в комментариях читатели газеты.

В Анкаре говорят, что Эрдоган был в бешенстве, когда узнал о нападении на танкеры.

Атака у берегов Турции на танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска, а также нападение на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска (обеспечивающую работу международного Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего перекачку нефти из Казахстана — ред.) — это попытка «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира», отмечается в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Атаки она назвала «террористическими акциями».

«Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации. <…> Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории», — говорится в сообщении.

МИД Турции тоже отреагировал: «Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе».

В аналогичном ключе высказался и МИД Казахстана. Астана экстренно ищет альтернативные маршруты доставки своей нефти, из-за повреждений КТК бюджет республики может потерять сотни миллионов долларов.

В воскресенье вечером пришло сообщение из Африки: у берегов Сенегала тонет нефтетанкер, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik.

Судно было атаковано морскими беспилотниками. По данным СМИ, в августе танкер заходил в российский порт Тамань.

Официальных комментариев по этому поводу нет, но многое указывает на украинский след: БЭК легко мог быть спущен с любого контейнеровоза, проходящего по близости, и направлен на цель. Похожие операции уже проводились. Если это так, то под угрозой уже судоходство не только в Черном море, но и в Мировом океане.

Зеленский окончательно «слетел с катушек»? Или это хорошо спланированная операция спецслужб разных стран, не только Украины? Но зачем киевский режим начал бить по интересам государств, которые поддерживали с ним вполне себе партнерские отношения — Турции и Казахстану?

— Такие действия надо рассматривать как проявление истерики со стороны Банковой. А истерика — признак слабости. Зеленский и Ко показывают, что способны пойти на любые шаги, чтобы парализовать торговые маршруты на Чёрном море, сделав его не судоходным, разрушить энергетическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который принадлежит также американским и британским компаниям. Это такой шантаж мировых игроков, в том числе укус американской руки, которая их кормит, — считает лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

— Как думаете, это «самодеятельность» Зеленского? Или свои действия он четко согласовывал с Лондоном и Брюсселем? Какова цель, кроме той, чтобы нанести ущерб России?

— Речь идёт о попытках перенаправить энергетические маршруты в обход России через Транскаспийский маршрут, то есть через Азербайджан. Но Азербайджан логистически еще не приспособлен, его инфраструктура не способна обеспечить транспортировку миллионов тонн нефти в год по Каспию из-за отсутствия глубоководных портов, достаточного танкерного флота, нефтеналивных станций, терминалов и прочего. ЕС и Британии нужно вкладывать еще многие десятки, если не сотни миллиардов долларов, чтобы всё это запустить.

К тому же отправка по альтернативным маршрутам выходит в три раза дороже, а именно — обходится в 15 долларов за баррель, тогда как через КТК только 5. Поэтому российское направление через Новороссийск остаётся самым выгодным.

В этом случае логично представить, что дело не только в концентрации внимания Астаны на отправке нефти через Баку, а в желании Киева поставить перед Вашингтоном наглядную картину энергетического коллапса с вовлечением большого количества стран и с ударом по прибылям американских компаний Chevron и ExxonMobil, фактически владеющими крупнейшими казахстанскими месторождениями нефти.

Помните, Банковая в свое время шантажировала ударами по Запорожской АЭС и другим ядерным энергетическим объектам на территории России, периодически их наносила. До этого был теракт и удары морских дронов по Крымскому мосту. Делалось это в момент Стамбульских переговоров или сразу после. А на минувшее воскресенье были намечены переговоры США и Украины по «плану Трампа».

То, что произошло 29 ноября, надо рассматривать в таком же ключе, только ставки сейчас намного выше.

Руками Зеленского Лондон и Брюссель угрожают Трампу взвинтить мировые цены на нефть, так как исчезновение нескольких процентов чёрного золота на международном рынке в ситуации, когда Венесуэла отказывается капитулировать, может нанести удар по стараниям Вашингтона установить контроль над этой сферой.

Плюс нынешняя верхушка в Киеве, теряя власть, пытается подтвердить образ бесшабашного международного террориста, способного на всё, лишь бы остаться на плаву.

— Турки тоже озабоченность выражают, по их репутации серьезный удар нанесен. Дальше «озабоченности» не пойдут? Или Зеленский получил о своих союзников индульгенцию на все?

— Турция оказалась в ситуации щепки, которая летит, когда рубят лес. В ЕС и Британии рассматривают это лишь в контексте неизбежного сопутствующего урона, тем более что Анкару им не жалко. Главное, что танкер Kairos находился под европейскими и английскими санкциями, то есть относился, по их мнению, к «теневому флоту» России, а значит, был для ВСУ законной целью. Плюс туркам таким образом также дают понять, что их транзитные услуги, оказываемые России, могут выйти боком.

В этой ситуации «смелость» Зеленского напрямую связана с поддержкой со стороны европейских и британских спецслужб и «ястребов», которые идут на эскалацию, боясь признать поражение. Они полагают, что обострение ситуации, перенос ее на море, внесут в сделку, предлагаемую Трампом, коррективы в их пользу. Это такой резкий ответ Западной Европы США. И в этом смысле у «просроченного» украинского президента действительно имеется индульгенция от Брюсселя и Лондона

— Какими будут ответные меры? И не спровоцируют они еще большей эскалации?

— Думаю, какие-то ответные шаги со стороны Вашингтона и Москвы будут, только они наверняка станут ассиметричными. Белый дом может, к примеру, ускорить публикацию компрометирующих материалов на Зеленского и Ко или отказать в предоставлении разведданных на фронте, что приведёт к коллапсу ВСУ. В конечном итоге, не исключён и скорый парламентский переворот, если нынешний глава фракции правящей партии Давид Арахамия вовремя подмахнёт янки.

Брюссель и Лондон могут и дальше продолжать эскалировать руками Киева, правда, временной лимит для этих игр явно заканчивается, а последствия могут оказаться явно не в пользу заказчиков.

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает, что, пытаясь осложнить морскую торговлю России, Украина выполняет вполне определенный «заказ». Что касается атак по Новороссийску, то это, опять же, выглядит как попытка усилить альтернативный транзитный маршрут в обход России через Каспий и Закавказье.

— Политически для британцев это способ продемонстрировать ненадежность и опасность российского маршрута и надавить на тот же Казахстан, чтобы более активно взаимодействовал с государствами Закавказья по развитию транскаспийского коридора. Так что их участие в этой атаке я бы не исключал.

— А Турция стерпит такую наглость?

— Турция в любом случае останется транзитным хабом. Более того, Турция также заинтересована в развитии маршрутов в обход России, что позволяет ей усиливать свои позиции в Закавказье и ещё сильнее привязывать к себе этот регион.

Украина нужна Турции как противовес России. С другой стороны, из российско-украинского конфликта Турция извлекает собственные выгоды, предоставляя России определенные услуги по обходу санкций. Поэтому не думаю, что от Анкары следует ждать каких-то жёстких реакций.

— Если ответки все же не будет (а если и будет), стоит ли ожидать ужесточения атак? Зеленскому все равно терять нечего?

— Атаки и провокации продолжатся. Зеленскому важно тянуть время, поскольку любой мир означает выборы с навешиванием на него всех собак новой властью. Зеленский загнал себя в ловушку, отказавшись от проведения выборов в срок, хотя у него были все ресурсы, чтобы переизбираться. Поэтому этот режим максимально заинтересован в затягивании переговоров.