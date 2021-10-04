«Старый Приятель» (концерт памяти Александра Зарецкого), 7 октября, «ГлавКлуб»

7 октября 2021 в 20:00 в московском Главклубе состоится концерт памяти певца, композитора и музыканта, бессменного лидера, идейного вдохновителя, автора песен и создателя группы «Старый Приятель» - Александра Зарецкого

Концерт был приурочен к 25-летию группы, но трагическое событие внезапного ухода Александра из жизни изменили концепцию мероприятия. В этот вечер на сцену выйдут артисты и музыканты, с которыми Александра Зарецкого и группу «Старый Приятель» связывает крепкая творческая и идейная дружба.

В концерте примут участие: Валерий Сюткин, Евгений Хавтан (Браво), Сергей Мазаев (Моральный кодекс), Татьяна Литвиненко и Александр Дитковский(Квартал), Ромарио, Анастасия Макаревич (Лицей), Ирина Сурина, AMARIA, Дмитрий Четвергов, Тимур Валеев (Ключи), Павел Акимов (Серф), Владимир Корниенко, Колямба, а также клоун-театр «Высокие Братья» и многие другие. 

Впервые за многие годы соберётся вместе и выйдет на сцену и первый состав группы «Старый Приятель» времен 90-х годов - Владислав Гусев, Владимир Кардонов и Константин Платов. 

На сцене весь концерт играют: Антон Басов (электрогитара), Халыг Салаев (бас-гитара), Антон Володин (барабаны), Юрий Смоляков (клавиши), Сергей Новиков (гитара) в сопровождении духового трио “Квадрат”

Зрителей ожидают невероятные сюрпризы, подготовленные артистами - друзьями группы и Александра Зарецкого, они услышат всеми любимые хиты группы «Старый Приятель», новые песни, над которыми группа работала последние 3 года, песни из проекта “Люди Встречаются” и многое другое.

Музыкальный путь «Старый Приятель» начал в далеком 1995 году с альбома «Не Плачь», который сразу покорил теле- и радиоэфиры. С того времени на счету у группы уже более 7 полноценных альбомов, записанных на крупнейших российских лейблах, среди которых: РДМ, Nikitin Records, Navigator Records, Pancher, а также 2 сингла, 2 сборника и несколько авторских сборников, с участием популярных артистов отечественной сцены.

«Старый Приятель» - коллектив с богатой историей: номинант премии «Чартова Дюжина» на «НАШЕм» радио, участник крупнейшего фестиваля «Нашествие» и проекта «Соль», неоднократный хедлайнер фестиваля «Старый Новый рок», участник всевозможных теле и радио проектов, включая гала-концерт Аллы Пугачевой «Ты молчи, а мы споем», давший новую жизнь хиту Примадонны «Белая дверь». 

Группа имеет постоянные ротации на самых популярных радиоволнах страны, в числе которых: Наше Радио, Авторадио, Русское Радио, Радио Маяк, радио 7, радио Максимум, радио Дача и многие другие.

Бессменный лидер группы и автор всех песен Александр Зарецкий сотрудничал со многими звездами страны: Николай Расторгуев, Александр Маршал, Алексей Кортнев, Сергей Мазаев, Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Александр Иванов (Рондо), Артур Пилявин, Вячеслав Малежик, Олег Газманов, Гарик Сукачёв, Евгений Осин и многие другие.

Сегодня группа «Старый Приятель» гордо несёт флаг мелодичной музыки, поднятый своим создателем, ведёт активную концертную деятельность и продолжает работу над незавершенными, но запланированными Александром Зарецким и группой проектами, о которых будет заявлено дополнительно.
 

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