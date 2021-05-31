«Пролет» над гнездом Батьки

Просто поразительно, как «картофельному Батьке» удается выпутываться из, казалось бы, тупиковых и безвыходных ситуаций, многие из которых являются плодом его собственного политического творчества

Самые главные результаты, которые ожидало российское экспертное сообщество от встречи в Сочи Путина и Лукашенко после «пролета» искомого Протасевича над батькиным гнездом – отказ от ненавистной многовекторности и реальные, а не виртуальные шаги в деле создания Союзного государства. К ним в первую очередь можно было отнести официальное признание Крыма, открытие там своего консульства и открытие воздушного сообщения Минск-Симферополь. Этого события уже более двадцати лет ждут сотни тысяч жителей соседней страны. Здесь нет своего моря, и белорусы старой формации мечтают, как в юности, отдохнуть летом на Южном побережье столь любимого ими полуострова, окаймленного серебром Черного моря. Но – опять не сложилось…

Недовыводы



Встреча в Сочи состоялась. Выводы озвучены. Прессе официально и лукаво сообщили, что «Белавиа» в Крым «пока не летает и до получения команды свыше летать не будет».

«Сразу вопрос», как говорит мой знакомый прокурор: а кто уполномочен давать команду такого рода в Белоруссии? Сразу ответ – только один человек. И вы его знаете. Но он ее по каким-то причинам до сих пор не дал – несмотря на оказанные ему со стороны российских спецслужб неоценимые услуги. А ведь парни с Лубянки Батьке фактически жизнь спасли – причем не один раз. Первый раз – во время массовых выступлений в Минске, второй – раскрыв в Москве заговор с целью его убийства. И это только то, что мы знаем. А сколько еще не знаем…

Казалось бы, что еще нужно сделать, чтобы картофельный батька перестал вилять хвостом между Россией и коллективным Западом? Ведь именно его Кремль который уж десяток лет поддерживает на всех направлениях, получая в ответ минимум взаимности. Интересное у нас вытанцовывается «Союзное государство». Когда от тебя что-то надо, мы для тебя – союзники, а то и братья. Как что-то нужно тебе – извини-подвинься. И расчёт тут прост и точен: куда ты, в самом деле, денешься с подводной лодки под названием СНГ? Отвернешься от нас – получишь вагон проблем, как с Украиной или Арменией. И та, и другая «незалэжности» ожесточено и мазохистски эксплуатируют принцип «назло маме отморожу уши», погибая сами в качестве самостоятельных образований, но доставляя при этом массу проблем России. Такая вот «паразитарная геополитика в одни ворота». Проще плюнуть на все их ужимки и прыжки и оставить все как есть.

Непрошибаемый



Известный политолог Сергей Михеев в последнее время уже устал вещать о необходимости возрождения славянского триединства. Только с кем «триединить-то»? С оголтелой марионеткой Украиной? Или с многовекторным, хитровымудренным братом по крови, но «не по карману» Лукашенко? Все его танцы – «и нашим, и вашим, и ближним, и дальним, и на всякий случай ещё и с теми, кто совсем уж далеко» - уже много лет доводят до исступления обитателей всех без исключения кремлевских башен. Но воз и ныне там.

А Батька «дальновидно и многовекторно» отношений до конца не рвёт ни с кем. Даже с теми, кто его совсем недавно хотел сковырнуть с трона. А ну как изменится ситуация? А и не изменится, всё равно лучше не определяться до конца со своими симпатиями и антипатиями. Не надо никакую дверь захлопывать накрепко. Пусть масенькая, но хоть какая щёлочка в двери остается.

Причем словесная риторика действует на него, как комариный укус на носорога. Его и обзывают по всякому, и санкций ему лично и самой Белоруссии накидали полный подол, и оппозицию ему организовали, и народ на улицы вывели... Разве что не пристрелили пока. Но он верен себе. Кремень.

Та же Украина ему только что войну не объявила… А он как в Крым летать своим не разрешал, так и не разрешает. И ведь ничего. Как Микоян, «между струек» в отношениях с Россией проскальзывает. Причем еще и сливки снимает со всего этого джоггинга. И похоже, своим незамутненным колхозным сознанием и спинно-мозговым чутьем тех же кремлевцев просчитывает вдоль и поперек. И о каком не то чтобы триединстве, а просто Союзном государстве с таким партнером может идти речь?

Арабы в свое время подшучивали над своим «многовекторным батькой» Ясиром Арафатом, что тот, мол, бросает в сторону дьявола не пять камней, как положено, а четыре. Зачем, дескать, даже с шайтаном, «отцом лжи», отношения до конца портить? Так и Батька во время своих паломничеств то в Москву, то в Сочи хоть один-единственный камушек в огород тех, кто его обнулить пытается, придержит в рукаве. Пускай будет – на всякий случай….

«Пролет Протасевича» и его последствия



Так что батька и в Сочи в очередной раз «между струек сквозанул». А вот нам этот «пролет Протасевича» может аукнуться не по-детски. С одной стороны, ничего криминального в том, что российские спецслужбы курировали операцию «чык-чырык», нет. Даже такие «могучие» державы, как Монголия и Вьетнам, не заморачиваясь посадками самолетов, при острой необходимости запросто выкрадывали интересующих их земляков с территории Евросоюза.

Монголы в 2003 году, например, провели во Франции дерзкую кражу земляка, подозреваемого в убийстве знаменитого монгольского политика Зорига. Его выкрали на выходе из ресторана, привезли на машине в монгольское посольство в Германии, накачали наркотой и в инвалидном кресле посадили в самолет монгольской авиакомпании МИАТ, вылетавшей в тот же день в Улан-Батор. Объективности ради надо признать, что спустя семь (!) лет, в 2010 году, старший офицер монгольской разведки Бат Хурц все же был арестован британцами в Лондоне по запросу немецкой службы безопасности. Ему не помогло даже наличие дипломатического паспорта.

Год шло следствие. Все это время Бат Хунц терпеливо полировал нары немецкого следственного изолятора. Но уже через год «под торжествующие звуки фанфар» вернулся на родину. Его отпустили накануне визита Меркель в Улан-Батор для обсуждения возможных проектов сотрудничества. В аэропорту столицы страны Бат Хунца встречали с парадным военным оркестром и забрасывали букетами цветов. Он был признан национальным героем страны и в дальнейшем возглавил Главное разведывательное управление Монголии.

Вьетнам провел еще более высокотехнологичную операцию. Спецы из Ханоя в свое время выкрали из той же Германии бывшего топ-менеджера одной из госкомпаний Чинь Суан Тханя. Тот был обвинен в коррупции, но добился в Германии политического убежища. Чинь Суан Тхань был похищен на улице средь бела дня в столице страны, доставлен в посольство, тоже был накачан наркотиками, после чего отвезен на машине с дипломатическими номерами в Словакию. Здесь его погрузили в арендованный бизнес-джет и транспортировали во Вьетнам. Немцы в ответ вышвырнули из страны одного из сотрудников вьетнамского посольства, которого они заподозрили в непосредственной причастности к похищению (тот вел «наружку» Чинь Суань Тханя), и на этом все успокоилось.

По сравнению с этими акциями принудительная посадка на своей территории самолета с разыскиваемым лицом и его арест – просто детский лепет. Но вся штука в том, что ни советская, ни российская разведка такими вещами не занималась. Почему – разговор отдельный. Возможно, потому, что предпочитала работать тихо, избегая огласки и неизбежных международных скандалов. «Наша служба и опасна, и трудна и на первый взгляд как будто не видна…».

А теперь создан прецедент – в интересах «многовекторного и хитровымудренного». А прецедент – это всегда стресс, шумиха и обостренная реакция всех заинтересованных сторон. Он может стать роковым камнем, способным столкнуть лавину со скалы и спровоцировать в итоге большую войну больших разведок – особенно на фоне крайне обострившейся в мире геополитической ситуации вокруг России. И совершено неслучайно сразу после пролета Протасевича в Египте при странных обстоятельствах ушел в мир иной начальник Главного управления разведки Украины Виктор Гвоздь…

«Многовекторый» втравил-таки нас в Большую войну Больших разведок?

