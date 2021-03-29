Дайвинг: погружение в загадочный подводный мир

21:01 29.03.2021

Удивительный подводный мир привлекает к себе большое внимание.

Одним из первых исследователей морских глубин стал знаменитый путешественник и ученый Жак Кусто. Изобретенный им аппарат для длительного нахождения под водой позволил увидеть и изучить таинственный и загадочный мир подводных жителей.

Сейчас прогулки в океане стали очень популярными. Многие путешественники с наступлением периода отпусков предпочитают приобрести путевки в те страны, где наиболее хорошо развит дайвинг. Австралия, Бали, Египет, Мексика, Кипр, Шотландия и Великобритания – это сравнительно небольшой список государств, в которых особенно хорошо развит туризм, и в большей части именно здесь основное предпочтение отдается дайвингу.

Преимущества дайвинга как способа отдыха

Многочисленные увлекательные экскурсии на прогулочных яхтах, самое современное оснащение для погружения, специальные термозащитные костюмы, акваланги, тросы и рации для постоянной связи с сопровождающим инструктором позволяют длительное время находиться на глубине.

Благодаря дайвингу турист получает уникальную возможность вблизи насладиться красотой живописного и разнообразного подводного мира. Здесь можно встретить самые различные породы больших и мелких рыб с яркими расцветками и причудливыми формами, изящных, мерно покачивающихся в такт воде полупрозрачных медуз. Не забудьте сделать подводные фотографии, чтобы запечатлеть на память это настоящее чудо, созданное самой природой – огромных скатов, морских черепах, дельфинов, и множество другой живности.

Разноцветные переплетения кораллов, камней, ракушек, которыми сплошь украшено морское дно, длинные ходы темных загадочных пещер – все это представляет собой необычайную красоту. Если в составленную развлекательную программу входят участки океана, где лежат затонувшие старые фрегаты, и упавшие воздушные аппараты, самолеты, разрушенные ступени космических ракет и затопленные подводные лодки, то вам представится самая увлекательная прогулка, полная интересных впечатлений.

Меры безопасности при дайвинге

Если раньше вы никогда не погружались на глубину с аквалангом, то вам пригодятся следующие советы:

• Не погружайтесь в воду в одиночку, особенно, если делаете это впервые. Погружение с группой людей и инструктором – намного безопаснее.

• Не погружайтесь при заложенности носа. Из-за такой, казалось бы, простой проблемы, вы попросту не сможете полноценно вдыхать нужное количество кислорода. Лучше отложить дайвинг до полного выздоровления.

• Изучите основные сигналы дайверов. Это специальные знаки, которые аквалангисты подают друг другу рукой под водой. Инструктор обязательно должен проинформировать вас об этом.

• Наденьте часы, которые можно использовать под водой. За временем нужно постоянно следить, так как запас кислорода в баллоне ограничен и вам нужно вовремя вернуться на поверхность.

• Не пытайтесь экономить воздух без острой на то нужды. Дышите ровно и спокойно, без задержек.

• Не спешите при подъеме на поверхность. Всплывайте плавно, с умеренной скоростью.

• Не отплывайте далеко от своей группы и не теряйте их из виду.

• Ни в коем случае не заплывайте в одиночку в подводные пещеры. Они темные, глубокие и часто очень протяженные, с большим количеством ходов. В таких пещерах очень легко заблудиться, что может быть опасно для жизни.

• Откажитесь от дайвинга, если страдаете от повышенного давления.

Дайвинг – это увлекательный и необычный способ активного отдыха. При отсутствии противопоказаний со стороны здоровья рекомендуем вам присоединиться к дайверским прогулкам и вблизи насладиться красотой подводного мира.

