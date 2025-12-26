Дайте Два «Простые радости в краю беспечных зомби»

Исполнитель: Дайте Два, Название: «Простые радости в краю беспечных зомби», Стиль: кабаре; Год: 2023

В мире немало песен, способных производить терапевтический эффект. Но в большинстве из них сделан упор на каких-то отдельных проблемных ситуациях. Группа же «Дайте Два» выпустила альбом «Простые радости в краю беспечных зомби», в котором шаг за шагом осуществляется преодоление внутреннего кризиса, поэтому слушателю фактически предлагается комплексный курс лечения с пролонгированным действием.

Первая песня «Чем поправиться?» фиксирует полный раздрай в душе. Героиня близка к нервному срыву, ее ничего не радует, и все раздражают, а причина, вероятно, кроется в давно копившейся усталости. Ответ на риторический вопрос первой песне кроется в следующей: «Твой кайф найдет тебя сам!»

В лихорадочных поисках «кайфа» нетрудно наломать дров, что и происходит в песне «В котиковой шубке». Пожалуй, это самая отвязная песня альбома, чему можно найти свои объяснения. Сложные натуры, к которым наверняка относится героиня альбома, обычно испытывают сложные переживания, избавиться о которых порою хочется самыми радикальными методами, пустившись, во все тяжкие. Это и происходит в песне «В котиковой шубке»: экстремальная поездка в теплые края, «хард-пати» со всеми вытекающими, «шапка из фольги» как противоядие от негативных вибраций…

Обновляться до 2.0 стоит вовсе не такими методами, которые, напротив, грозят уничтожить последние остатки здравого смысла. Поэтому далее нас ждет некое предостережение в виде песни «Держись за плед»: в любых экспериментах с собственным сознанием и подсознанием неплохо бы позаботиться о точной навигации. Здесь же вокалистка «Дайте Два» Людмила Махова иронизирует над милой сердцу наших рокеров кастанедовщиной, поскольку все потуги героини проникнуть в запределье сопровождаются «хохотом Дона Хуана».

Не стоит удивляться, что самовольная попытка «выйти в астрал» оборачивается в песне «Целый мир мал» неким тупиком. Тем не менее, промежуточный эффект достигнут: от изначальной душевной боли удалось избавиться, поэтому героиня идет дальше, непрестанно меняясь и трансформируясь, как древнегреческое божество «Протей». Пройдя сквозь разные состояния, она достигает спасительной простоты в «Самом важном дне», когда самым важным оказывается текущий день, а самым верным путем — прямой. Вопрос «Чем поправиться» сменился теперь насущной необходимостью «Спастись и сохраниться». А пришедшийся ранее не по размеру мир теперь внезапно оказался «На нашей стороне».

Финальная вещь «Айлюли» получилась созидательной и всеобъемлющей. Играя всего парой слогов «люли», Людмила Махова демонстрирует широту русской души, способной принять и европейское «вуаля», и азиатский «люля-кебаб». Но, главное, что получен некий ключ к тайнам бытия: логос прочитан, а эпос создан. Этим самым эпосом и служит альбом «Простые радости в краю беспечных зомби», который вмещает в себя целую палитру жанров: среднетемповая альтернатива (большинство песен), угарный панк-рок («В котиковой шубке») и стилизация под русские народные распевы («Айлюли»).

Слово «эпос» возникло в контексте альбома «Дайте Два» вовсе не случайно. Людмила Махова отнюдь не ограничилась альбомом «Простые радости в краю беспечных зомби» и создала на основе всех его песен целый клиповый сериал со сквозным сюжетом. Сама она сыграла в нем главную роль – аристократки Серебряного века Люсии фон Хоффман, которая, заскучав в своем чопорном семействе сначала сходила в «ужасный синематограф», а потом попала на сюрреалистическое цирковое представление с элементами спиритического сеанса, откуда в качестве трофея вынесла волшебную шаль, способную перенести в любое время и пространство. И началось: сталинские репрессии, бандитские 90-е и современный Питер, где неугомонная сталкерша познакомилась с собственной праправнучкой. Таким, образом, были визуализированы такие подробности песен альбома, как «игра в декаданс», путешествие на «эмигрантском пароходе» и «распластанность во времени». Кроме того, фильм подчеркнул архетипическую основу альбома, который базируется на «Одиссее» Гомера и «Улиссе» Джеймса Джойса.

Одним из ключей к «Простым радостям в краю беспечных зомби» стало оформление СD. На обложке изображена не просто детская вертушка, а «суетометр» - прибор для определения степени внутренней гармонии, который упоминается в финальных песнях диска «На нашей стороне» и «Айлюли» и который в итоге получает Люсия в фильме. Если ваши цветочки на этом незамысловатом устройстве вращаются слишком быстро – непременно послушайте диск, и показатели должны прийти в норму!