Сергей Галанин «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты»

Исполнитель: Сергей Галанин, Название: «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты», Стиль: рок, Год: 2021

Сергей Галанин тонко чувствует атмосферу и преимущества советской эпохи. Погружение в эту стихию было для него лишь делом времени. Однако плодить очередные «старые песни о главном» и делать стилизации, которые априори бледнее оригинала, было бы неправильно. И Сергей Галанин подошел к делу со всей ответственностью, создав ВИА «Борщевик» с костяком из музыкантов Гарика Сукачева, знающих толк в винтажной музыке, и пригласив специальных гостей в качестве дополнительных вокалистов.

«Любовь, алкоголь и весна» - это, конечно же, парафраз, на «Любовь, комсомол и весна» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Заменив второй элемент этой триады, Сергей Галанин не просто деилогизировал свое путешествие, но и предельно точно обозначил свое транспортное средство. Именно алкоголь помогает увидеть описанные им перипетии под те же градусом 50-60 лет спустя. В стилизованной под запись с пластинки «Синеве» Сергей Галанин при помощи бэк-вокалистки Чижа Марины Шалагаевой описывает московское небо именно таким, каким оно видится в компании симпатичной девушки после пары бутылок портвейна.

Иногда, правда, алкоголь не справляется со своими функциями – и возникает «Ситуация», при которой даже принятые в обед сто грамм наносят непоправимый удар по печени. Тогда в дело вступают верные друзья – актеры Василий Мищенко и Иван Кокорин, исполняя нечто в духе «Весны на Заречной улицы». Да-да, актерское пение на альбоме именно такое, каким мы его полюбили по советским черно-белым фильмам: не без шероховатостей, но задушевное и подкупающее. Ну разве, что в «Барине» Иван Охлобыстин, как обычно, манерен и велеречив, но так и песня экспериментальная, поскольку слова в ней сплошь начинаются на «б»!

Ели говорить о приглашенных рок-певцах, то они позволяют глубже прочувствовать в текстах двойное и тройное дно. Вне конкуренции тут «Он и Она», где Сергей Галанин спел за разбитного гастролера, Евгений Маргулис показал, как герой стал своей полной противоположностью, ну а Чиж резко снизил пафос, дав понять, что все описанные перемены – не более чем сон. Ювелирно сработала в «Гадком утенке» Ая из «Города 312», которая поет так, что высокий жертвенный героизм обнаруживается даже в действиях неприметной домохозяйки, снабжающей своего спутника самым главным – крыльями, чтобы он… улетел к другой.

Прямо противоположная траектория прочерчивается Гариком Сукачевым в песне «Про Юру Иванова», похожей на подзабытую вещь с альбома «Песни с окраины». Соратник Галанина по «Бригаде С» описывает подвиг Юрия Гагарина глазами обычного человека, которого с первым космонавтом связывает лишь дата 12 апреля 1961 года, в которую угораздило родиться этого самого Иванова-Рабиновича. Но без выдуманной рассказчиком байки мы не смогли бы так остро прочувствовать истоки народной любви к нашему космическому первопроходцу.

Простонародная тема в альбоме раскрыта более чем полностью. Но и ненавязчивому советскому аристократизму здесь тоже нашлось место – достаточно послушать «Муравья и Таракана» с Сергеем Мазаевым и «Не торопись» с Ютой. Остается только гадать, как эти же самые песни зазвучат в исполнении самого Галанина в уже готовящемся к выходу сиквеле альбома.

