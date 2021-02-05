Стоит ли покупать акции Tesla

23:33 5.02.2021

TESLA специализируется на проектировании, разработке, производстве и продаже полностью электрических транспортных средств, а также систем производства и хранения энергии впридачу

Tesla предоставляет автосервис, станции наддува и автомобили с постоянно улучшающимися возможностями самостоятельного вождения. Его сегмент производства и хранения энергии включает в себя проектирование, производство, монтаж, продажу и аренду стационарных накопителей энергии и солнечных энергетических систем, а также продажу электроэнергии, вырабатываемой его солнечными энергетическими системами клиентам.

Все это говорит о том, что в первой половине 2020 года продажи автомобилей составляли 85% выручки компании, а это означает, что автомобили - это хлеб и масло Tesla.

Tesla впервые стала публичной в 2010 году, предложив 13,3 миллиона акций по цене 17 долларов за акцию. На момент написания этой статьи акции торговались по цене более 1430 долларов за акцию - это означает, что если бы вы купили Tesla по ее первоначальной цене публичного предложения, ваша рентабельность инвестиций сегодня составила бы более 8300%. Хотя это чрезвычайно впечатляющая отдача от инвестиций, путь не всегда был легким для инвесторов.

Несмотря на то, что многие эксперты относятся к компании по производству электромобилей с осторожностью, акции все еще растут более чем на 230% в годовом исчислении.

С рыночной капитализацией около $265 миллиард Tesla является крупнейшим в мире автопроизводителем по стоимости - примерно таким же, как Toyota, Honda и General. Когда речь заходит о перспективах роста, Tesla обыгрывает всех своих старых конкурентов. В то время как все эти компании взяли пример с Tesla и начали производить свои собственные электрические и экологически чистые автомобили, Tesla продолжает оставаться доминирующим именем на этом рынке.

На момент написания этой статьи Tesla торгуется примерно на 300% выше мартовской рыночной распродажи. Во время звонка о доходах Tesla во втором квартале компания объявила, что Austin, штат Texas, станет местом расположения ее следующей мега фабрики в США. Миллиардная фабрика будет использоваться для сборки Cybertruck и Tesla Semi, а также Model 3 и Model Y для продаж в восточной половине Северной Америки.

Хотя перебои на производственной линии на ее шанхайском заводе из-за пандемии, казалось, сорвут высокие цели Tesla в этом году, компания вышла на удивление невредимой в первом квартале и сообщила о крупных цифрах во втором квартале.

Компания превзошла ожидания, поставив во втором квартале 90 891 автомобиль. Поставки в первом полугодии 2020 года выросли примерно на 13% по сравнению с прошлым годом. Выручка в размере $6,04 млрд превзошла ожидания в $ 5,2 млрд. Компания заработала 104 миллиона долларов чистой прибыли, или 50 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере 408 миллионов долларов, или 2,31 доллара на акцию, во втором квартале прошлого года. Возможно, самое важное - это был четвертый квартал подряд прибыльности Tesla, которая может иметь серьезные последствия для акций в будущем.

Компания входит в топ - 10 самых популярных холдингов на без комиссионном торговом приложении Robinhood, сообщается на сайте платформы. Более 530 000 пользователей владеют акциями, что ставит Tesla сразу за другими крупными технологическими именами Apple и Microsoft.

Первый квартал 2020 года также стал первым полным кварталом работы нового Шанхайского завода компании, и валовая прибыль от его Шанхайского предприятия уже приближается к уровню его американской Model 3. По состоянию на июль Model 3 стала самым продаваемым электромобилем в Китае.

Слишком многообещающим и не доставляющим уже давно был путь Tesla, но в первом квартале она начала поставлять клиентам автомобили Model Y значительно раньше графика. Фактически, в первом квартале 2020 года Model Y внесла прибыль в итоговую прибыль компании, отметив первый раз, когда новый продукт был прибыльным в первом квартале. В июне акции взлетели после того, как компания сообщила, что поставила более 90 000 автомобилей во втором квартале, превзойдя более низкие ожидания на фоне экономического спада.

Шанхайский завод и новое Берлинское местоположение начнут поставлять автомобили Model Y в 2021 году, в том же году, когда компания начнет выпускать новый Tesla Semi – выход на совершенно новый рынок для Tesla. Предстоящая Austin мега фабрика станет самой большой в компании, "экологическим раем" площадью 2000 акров на реке Colorado с дощатым настилом и открытыми для публики тропами. Tesla сказал, что он наймет 5000 рабочих для этого места и будет платить минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час, что является отрадным объявлением, поскольку экономика все еще борется с безработицей, вызванной пандемией.

Более быстрое производство своих автомобилей, более высокая рентабельность, плацдарм в Китае, возможное включение в S&P, новая мегафабрика и крупнейший рынок электромобилей в мире - это выигрышная комбинация для Tesla и ее долгосрочных инвесторов.

Минусы покупки акций Tesla. Несмотря на свои недавние успехи, многие аналитики по-прежнему с трепетом относятся к движению Tesla вперед. Консенсус заключается в том, что акции остаются переоцененными по своей текущей цене.

Некоторые проблемы в Tesla: обещанные сроки упущены, производственные проблемы сохраняются, это акции с высоким риском, и, учитывая цену акций, не ясно, насколько высокой может быть награда.

Хотя Musk часто создает ажиотаж вокруг своей компании, он так же часто может создавать споры. Он был известен тем, что называл вопросы аналитиков тупоголовыми во время звонков о доходах, имел проблемы с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Совсем недавно он снова попал в центр внимания за то, что выступал против пандемических блокировок. В то время как личность Musk естественно привлекает внимание, иногда это может затмить успехи его компании.

Musk в одиночку сбил миллиарды с рыночной стоимости Tesla, написав в tweeting: цена акций Tesla слишком высока. По моему, это было принято за жаргонное выражение. Как бы то ни было, генеральный директор поделился своими откровенными мыслями с более чем 36 миллионами подписчиков и вызвал падение цен на акции.

Если посмотреть на исторические показатели акций: в июле на долю последних 12 месяцев приходится подавляющее большинство прибылей. Урок здесь для инвесторов заключается в том, что были длительные периоды сомнений и неопределенности. Стоит отметить, что Musk впервые начал комментировать завышенную стоимость Tesla в 2013 году.

Аналитики также говорят, что трудно получить хорошее представление о том, где именно стоит Tesla, с точки зрения производительности. Даже когда производственные линии Tesla достигли долгожданной производственной цели компании-построить 5000 автомобилей Tesla Model 3 за одну неделю в 2018 году, акции Tesla упали, потому что инвесторы и аналитики не верили, что Tesla сможет легко выдержать эти цифры. Это понятно, учитывая, что сотрудники Tesla прошли через производственный ад, чтобы получить седаны Model 3, поставляемые клиентам, а компания зашла так далеко, что установила большую палатку на своей стоянке во Fremont, штат California, чтобы расширить свои производственные мощности.

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