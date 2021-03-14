Брат 2. Живой саундтрек, 21 марта, «Крокус Сити Холл»

20:28 14.03.2021

21 марта 2021-го мы встретимся в Crocus City Hall, чтобы отметить 20-летие великого фильма и вместе спеть любимые песни, вошедшие в его саундтрек

На сцену поднимутся признанные герои русского рока: Вячеслав Бутусов, группа «Сплин», лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, «Маша и Медведи», Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева и другие! А незримо рядом с нами будут Алексей Балабанов и Сергей Бодров — люди, которые создали эту историю, ставшую легендой.

Говорят, что долгая разлука лишь обостряет чувства. Поэтому только представьте, какие яркие эмоции вы испытаете, когда через все невзгоды и ограничения, мы все-таки погрузимся в атмосферу культовой кинокартины и вновь напомним самим себе, что за 20 лет мир может измениться, как угодно, но есть идеалы, которые вечны. И сила по-прежнему в Правде!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №830 возврат денежных средств зрителям за билеты на мероприятие, перенесенное в результате ограничений, связанных с распространение инфекции COVID 19 перенесенное мероприятие, не производится, вне зависимости от даты приобретения.

Все Билеты действительны! Обменивать их не нужно.

В 2020 году исполнилось 20 лет с момента выхода на широкие экраны культового фильма «Брат 2». За это время изменились люди, страна, интересы, но фильм все также популярен, а его музыка – вечна. Это знаменательное событие соберет на одной сцене таких выдающихся героев русского рока, как Вячеслав Бутусов, «Сплин», Сергей Бобунец (ex-«Смысловые Галлюцинации»), Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева, «Маша и Медведи» и другие!

Фильм «Брат 2» и музыка, выпущенная в 2000-м году отдельным диском, сразу заняли первые места в российских рейтингах, а композиции стали гимном поколения нулевых. Алексей Балабанов сумел показать целую эпоху через музыку и актерскую игру. Режиссер родился и вырос в Свердловске, поэтому в качестве саундтрека в фильме звучат рок и песни его друзей из Свердловского рок-клуба, среди которых Вячеслав Бутусов, Настя Полева, «Агата Кристи», «Смысловые Галлюцинации».

Ведущим мероприятия станет Михаил Козырев – легендарный продюсер, создатель ведущей радиостанций страны «Наше радио» и рок-фестиваля «Нашествие». Именно Михаил Козырев занимался подборкой музыкантов для картины Балабанова и взбудоражил мир русского рока, попав точно в сердце каждой выбранной песней. Он сумел сделать музыкальную тему «Брата 2» главным саундтреком целого поколения.

21 марта в Crocus City Hall будет воссоздана музыкальная атмосфера фильма «Брат 2», чтобы зритель мог вновь пережить эмоции, которые испытал в первый раз при просмотре культовой ленты. «Брат 2. ЖИВОЙ SOUNDTRACK» — это уникальная возможность послушать легендарных исполнителей фильма и перенестись на 20 лет назад в мир, где с нами Алексей Балабанов и Сергей Бодров, где звучит русский рок. На сцену выйдут известные музыканты, чтобы вместе со зрителями спеть любимые песни и узнать: «А в чем сила, брат?».

Каждый зритель получит в подарок памятную афишу.